12 aplicaciones que no conocías y te van a cambiar la vida si tienes un Mac: actualizadas en 2026

En 2026, los titulares tecnológicos giran alrededor de la IA, pero el día a día en un Mac se decide en detalles pequeños. ¿Cuánto tardas en encontrar un archivo, dictar un texto que quede decente o tomar una nota sin abrir diez ventanas?

Apple ha empujado esa sensación de “nuevo” con macOS Tahoe 26 y su diseño “Liquid Glass”, pero la experiencia real suele mejorar con herramientas de terceros bien pensadas.

Notas rápidas sin caos

Antinote se define más como un bloc siempre disponible que como un sustituto de una app de notas completa. La idea es abrir una ventana flotante y escribir en limpio, sin preocuparte de títulos ni carpetas en ese momento. Es el equivalente digital a pegar un post it en la pantalla, pero con búsqueda.

Su propuesta gana fuerza cuando cambias de “modo” con palabras clave y conviertes la nota en una lista de tareas, un temporizador o una mini calculadora de texto. Luego puedes exportar lo importante a Notas u otra app más estructurada, cuando ya tengas tiempo para ordenarlo. La información del proyecto está en antinoteapp.com.

Dictado con IA en el propio dispositivo

Pipit intenta arreglar el punto flojo del dictado clásico, que a menudo no acierta con puntuación y formato. Según su documentación, la app transcribe en tiempo real y añade comas y puntos mientras hablas, usando un atajo global para empezar. La idea es que el resultado parezca un texto normal.

La web de Pipit explica que puede funcionar con modelos que corren en el Mac, sin enviar el audio fuera por defecto, y que admite mejoras opcionales con servicios externos. Entre los modelos citados está Parakeet de Nvidia, un sistema de reconocimiento de voz que se ofrece en Nvidia. La referencia oficial de la app está en pipitvoice.

Asistentes que manipulan código y archivos

Claude Code, desarrollado por Anthropic, está pensado para quien programa y quiere una ayuda que viva cerca del código. Funciona como asistente en la terminal, la app donde escribes comandos, y propone cambios en archivos y pasos de ejecución que el usuario revisa y aprueba. La guía oficial está en code.claude.

Cowork amplía la idea hacia tareas más generales dentro de Claude Desktop. En su centro de ayuda, Anthropic describe Cowork como una función con acceso al ordenador, incluidos archivos locales, navegador y apps, siempre con permisos explícitos y con revisión de acciones planificadas. Esa guía de uso seguro está en support.claude.

Substage aterriza lo mismo en el Finder, pero con un enfoque más concreto. Es una barra que entiende órdenes en lenguaje natural y las traduce a pasos ejecutables, a menudo basados en comandos de terminal, para convertir formatos o reorganizar carpetas tras tu confirmación. Su web detalla un plan de suscripción y una compra única con “Bring Your Own AI”, que básicamente significa usar tu propia clave, en selkie.

Affinity se reinventa con Canva

Affinity ha sido una alternativa conocida para editar fotos, crear gráficos vectoriales y maquetar sin depender de suscripciones obligatorias. Tras su integración con Canva, la marca empuja una app unificada que reúne esos flujos de trabajo en un mismo entorno, con modos que comparten archivos. Menos saltos entre programas, más continuidad.

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Canva también deja claro que las funciones de IA son opcionales y se activan como un extra, no como requisito para usar el editor. Eso importa si tu prioridad es trabajar sin subir material a servicios en la nube o si prefieres controlar el gasto. La información oficial está en affinity.

Navegación con menos telemetría y más control

En el mundo de los navegadores, Orion apuesta por WebKit, el motor de Safari, pero sin renunciar a extensiones de Chrome y Firefox. Kagi lo presenta como un navegador sin telemetría, que son datos de uso enviados al proveedor, y con bloqueo de anuncios y rastreadores. La descripción oficial está en orionbrowser.

Si no quieres cambiar de navegador, wBlock se mueve dentro de Safari. En su ficha se presenta como bloqueador gratuito y de código abierto basado en la API oficial de Apple, la “puerta” que usa Safari para filtrar contenido, con ajustes de listas y control por sitio. La ficha pública aparece en apple.

Música, chats y un escritorio más ordenado

Daft Music es una alternativa ligera para Apple Music que prioriza una interfaz rápida y simple. Según su ficha, se conecta a tu cuenta, organiza listas en una barra lateral y ofrece previsualizaciones, con suscripción para reproducción completa. La referencia oficial está en apps.apple.

Beeper intenta reducir el cansancio de saltar entre WhatsApp, Discord, Telegram y compañía. En su FAQ, Beeper afirma que hay un plan gratuito con límite de cuentas y que Beeper Plus añade funciones como programar envíos, recordatorios y un modo incógnito para leer sin “visto”. La explicación oficial está en beeper.com/faq.

Para rematar el orden visual, tres apps atacan puntos distintos del sistema. LaunchOS ofrece una vista a pantalla completa para navegar por apps en macOS Tahoe, Bloom propone un Finder con paneles múltiples para mover archivos sin abrir mil ventanas, y DockFlow añade preajustes del Dock para cambiar de “modo trabajo” a “modo estudio” con un clic. Las páginas oficiales están en launchos.app, bloomapp.club y dockflow.appitstudio.com.

La lista original se ha publicado en BGR.