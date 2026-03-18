A muchos les sobra un puerto HDMI en su televisor y no saben qué hacer con él, pero es un tesoro oculto que convierte la tele en un centro multifunción muy potente

El televisor del salón se ha convertido en la pantalla para todo, desde Netflix oDisney+ hasta los videojuegos. Cuando llega el momento de enchufar consola, ordenador y un dispositivo de streaming, los puertos empiezan a quedarse cortos y ¿quién no ha acabado desconectando cables una y otra vez?

Hay una forma sencilla y barata de convertir tu Smart TV en un centro multitarea sin cambiar de aparato. Se basa en aprovechar un puerto HDMI con un conmutador que reparte la señal entre dispositivos y deja todo listo con un botón o mando.

Por qué se quedan cortos los puertos HDMI del televisor

Los modelos recientes de televisor suelen incluir entre tres y cuatro puertos HDMI, suficientes en teoría para un uso básico, aunque el salón medio acumula consolas, ordenadores portátiles, reproductores multimedia y sistemas de sonido. Al final del día, cada nuevo dispositivo obliga a reorganizar cables y a veces a renunciar a tener uno conectado.

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HDMI son unas siglas en inglés que identifican una conexión digital que envía imagen y sonido de alta calidad por un solo cable, de modo que la pantalla recibe vídeo en alta resolución y audio multicanal sin líos de conectores antiguos. El problema llega cuando ese único puerto libre se convierte en un bien escaso.

Qué hace un conmutador HDMI

El conmutador HDMI es un accesorio compacto que actúa como un pequeño cruce de caminos para las señales de vídeo, ya que reúne varias entradas de diferentes equipos y las envía por una sola salida al televisor. Se puede imaginar como un repartidor que decide qué dispositivo se ve en pantalla en cada momento.

Al conectar el conmutador a uno de los puertos del televisor, ese único puerto se multiplica por dos, tres o más entradas adicionales. El propio dispositivo gestiona el flujo de datos para que la señal llegue limpia y estable y mantiene la calidad original con resoluciones 4K y funciones de alto rango dinámico conocidas como HDR.

Modelos básicos y con mando a distancia

En el nivel de entrada destacan los conmutadores de dos entradas, pensados para quien solo necesita alternar entre dos fuentes. Suelen tener un diseño discreto para muebles con poco espacio y muchos ya anuncian compatibilidad con 4K a 60 Hz y funciones HDR, de modo que la imagen se mantiene nítida.

Cuando entran en juego varias consolas, un sistema de sonido y quizá un proyector, los conmutadores con mando a distancia empiezan a tener sentido. Ofrecen tres o más entradas y permiten cambiar de fuente desde el sofá sin tocar el cableado, algo que en un salón con muchos aparatos marca la diferencia en el día a día.

Opciones de alto rendimiento y cuánto cuestan

En la parte alta del mercado aparecen los conmutadores pensados para entusiastas de la imagen y jugadores competitivos. Estos modelos están diseñados para no convertirse en un «cuello de botella» con consolas de última generación como la PlayStation 5 y soportan tasas de refresco muy elevadas, con configuraciones que llegan a 8K a 60 Hz o 4K a 240 Hz. Esta capacidad técnica es crucial para aprovechar al máximo el potencial de las consolas más potentes del mercado, como la Play Station 5.

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Aun con estas prestaciones, un conmutador HDMI no tiene por qué disparar el presupuesto doméstico. Según listados en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, los modelos más sencillos se encuentran a partir de unos 25.000 en moneda local. Para muchos hogares, el coste se compensa con la comodidad de tener un centro multitarea ordenado y sin cambios de cable constantes.

La información principal se ha publicado en Mercado Libre.