A PlayStation se le ha escapado su secreto mejor guardado y ha revelado por error la fecha clave del GTA 6

Por Adrian Villellas
Publicado el: 16 de marzo de 2026 a las 09:54
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logo oficial de Grand Theft Auto VI tras la filtración de la fecha de reserva en PlayStation Store.

Durante unas horas, el botón de reserva de Grand Theft Auto VI apareció en la PlayStation Store de PS5 con una fecha clara de disponibilidad el 19 de noviembre de 2026. Sin precio y sin anuncio oficial, bastó ese pequeño cambio para disparar capturas en redes, teorías sobre el calendario y dudas sobre si alguien llegó a completar la compra antes de que todo desapareciera.

Para muchos jugadores adolescentes que solo quieren saber cuándo podrán instalar el juego en su consola, el mensaje es sencillo la cuenta atrás para GTA 6 sigue viva. La ficha sigue activa como lista de deseos, el lanzamiento se mantiene en noviembre y el misterio se concentra ahora en cuánto costará la versión estándar y qué podría añadir una posible edición premium.

Qué ha ocurrido con GTA 6 en PlayStation Store

En los últimos días, el juego apareció en la tienda digital de PlayStation 5 con la opción de reservar y con la fecha del 19 de noviembre como día de descarga. Pasadas unas horas, la tienda retiró la compra anticipada y dejó solo el botón de añadir a la lista de deseos, sin explicación por parte de Sony Interactive Entertainment ni de Rockstar Games.

El detalle no es menor la ficha con reservas activas implica que ya existe una configuración interna de ediciones, horarios y regiones. Especialistas que siguen los cambios de la tienda llevan semanas detectando la presencia de los identificadores internos del juego, por eso interpretan este movimiento como el primer paso comercial visible antes de que la compra vuelva de forma estable.

Una fecha marcada en rojo y un precio en el aire

La fecha del jueves 19 de noviembre de 2026 no salió de la nada. Take-Two Interactive y Rockstar la fijaron en un mensaje oficial publicado en noviembre de 2025 y, hace apenas unas semanas, el consejero delegado de la empresa volvió a confirmar que el plan sigue igual durante la presentación de resultados financieros.

El precio es otra historia. Días antes de la aparición del botón de reserva, una tienda digital de códigos listó de forma preliminar valores cercanos a ciento diez dólares al cambio para consola y setenta y cinco dólares para PC, cifras que no han sido confirmadas. Analistas del sector consideran poco probable que la edición estándar pase de los setenta dólares y apuntan a un escenario con edición básica en ese rango y una versión premium que se acerque a los cien dólares con extras y recompensas, algo que ya se ha visto en otros lanzamientos grandes.

Por qué importa un simple botón de reserva

La reserva digital es, en la práctica, una promesa pagas hoy para descargar el juego automáticamente en cuanto se abra el acceso. Para editoras como Rockstar, las preventas sirven para medir demanda, ajustar campañas de marketing y coordinar la logística global en tiendas físicas y digitales al mismo tiempo.

Por eso la escena de un jugador que abre la tienda, ve el botón de reservar GTA 6 y al rato descubre que ha desaparecido pesa más de lo que parece. En paralelo, el juego sigue listado en la tienda de Xbox solo como producto para lista de deseos, algo que no resulta extraño en un lanzamiento escalonado, pero que alimenta la sensación de que cada plataforma avanza a su propio ritmo mientras la comunidad intenta leer entre líneas.

Rockstar aprieta el cerco contra las filtraciones

En segundo plano, también se habla de cómo quiere Rockstar evitar que se repita una filtración masiva como la de 2022, cuando se publicaron en internet decenas de vídeos de una versión temprana del juego y la compañía tuvo que admitir que había sufrido una intrusión en sus sistemas.

Según un conocido filtrador citado por medios especializados, la desarrolladora estaría enviando copias ligeramente diferentes del juego a los equipos que pulen la versión final para poder rastrear el origen de una filtración futura. Es como cuando un profesor reparte exámenes con pequeñas variaciones para saber de qué mesa salió una foto si el examen aparece en redes al final del día, lo que intenta hacer la empresa es proteger su proyecto sin apagar el entusiasmo de la comunidad que lleva años esperando.

La información oficial sobre Grand Theft Auto VI se ha publicado en Rockstar Games.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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