Acaba de llegar pero Epic Games ya ha anunciado su cierre: se confirma el adiós a MetaHuman Creator para siempre

Por Adrian Villellas
Publicado el: 20 de marzo de 2026 a las 15:42
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Interfaz de MetaHuman Creator de Epic Games mostrando la creación de un personaje digital hiperrealista.

Epic Games ha puesto fecha al cierre de la versión web de MetaHuman Creator, su herramienta para crear humanos virtuales hiperrealistas en poco tiempo. La clave de la noticia no es que MetaHuman desaparezca, sino que deja de funcionar en el navegador porque sus herramientas ya se han integrado en Unreal Engine, el motor con el que se crean videojuegos y otros contenidos 3D.

¿Significa eso que la tecnología se acaba? No exactamente. Según el anuncio oficial de Epic Games, el apagado será por fases durante 2026 y, cuando llegue el cierre total, los usuarios tendrán 90 días para descargar los personajes que sigan guardados en su galería antes de que se eliminen.

Qué era MetaHuman Creator y por qué destacó

Cuando Epic presentó la herramienta en febrero de 2021, la describió como una aplicación en la nube pensada para crear personas digitales de alta calidad en menos de una hora. Dicho de forma simple, un «humano virtual» es un personaje hecho por ordenador que intenta parecerse a una persona real en la cara, la piel, el pelo y los gestos.

Eso acortaba mucho el trabajo previo. En vez de construir un personaje desde cero y dejar listo su cuerpo para animación, los equipos podían partir de modelos preparados, retocarlos y llevarlos a producción bastante más rápido para Unreal Engine y otros flujos creativos.

Por qué Epic apaga ahora la versión del navegador

La clave está en MetaHuman 5.6, lanzado en junio de 2025. En una nota firmada por James Pullan en el foro oficial de Epic, la empresa explicó que MetaHuman Creator ya «ships with Unreal Engine», es decir, que pasa a estar dentro del propio editor y permite crear y editar personajes sin depender de una web separada.

En la práctica, es un cambio de casa. Lo que antes vivía en la nube ahora se hace en el programa principal, y por eso Epic dejó de admitir nuevos usuarios en la versión antigua tras la llegada de Unreal Engine 5.6. Para quienes ya trabajaban allí, el mensaje es claro. La tecnología sigue disponible, pero el flujo antiguo entra en cuenta atrás.

Las fechas que deben vigilar los usuarios

El calendario empieza el 5 de abril de 2026, cuando Epic retirará el acceso a las versiones de MetaHuman Creator ligadas a Unreal Engine 4.27, 5.0 y 5.1. El 5 de junio de 2026 ocurrirá lo mismo con las versiones 5.2, 5.3 y 5.4, y el 5 de noviembre de 2026 se cerrará también la de 5.5, lo que pondrá fin a todo el servicio web.

Hasta el cierre total, Epic señala que todavía será posible exportar personajes por Quixel Bridge, la herramienta de descarga usada en este ecosistema. Después de ese 5 de noviembre habrá 90 días extra para recuperar los MetaHumans guardados en la galería y, pasado ese margen, se borrarán.

Quien quiera seguir editando sus personajes tendrá que mover su trabajo a Unreal Engine 5.6 o superior con la guía oficial de migración. Hay otro detalle que no conviene pasar por alto. Epic advierte de que los personajes creados para Unreal Engine 4.27 no pueden actualizarse ni migrarse al nuevo sistema.

El anuncio oficial se ha publicado en Epic Developer Community Forums.

Foto: MetaHuman Creator

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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