Adiós a las televisiones de siempre: están usando España como laboratorio de pruebas y vas a tener anuncios hasta en la sopa

¿Un anuncio al cambiar de canal o al pasar de la tele a una consola? Eso es lo que varios usuarios denunciaron en España entre finales de febrero y comienzos de marzo de 2026 en algunos televisores Hisense. La queja no iba sobre una app gratuita ni sobre una pausa, sino sobre gestos tan básicos como encender la tele, abrir la pantalla de inicio o tocar el botón de fuente.

Hisense respondió que se trató de una prueba temporal dentro de la plataforma VIDAA en el mercado español y que el formato ya se ha eliminado en España. Pero el episodio deja una duda bastante incómoda sobre hasta dónde puede estirarse la publicidad dentro de un aparato que ya está pagado.

Qué era exactamente esa prueba

Según la explicación remitida por la compañía, el objetivo era evaluar formatos publicitarios ligados a contenidos gratuitos dentro de la propia plataforma. Hisense defendió que el test no limitó el acceso a las funciones principales y que las entradas HDMI, las consolas, las apps de suscripción y las emisiones normales seguían funcionando con normalidad.

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La fricción, claro, aparece en otro sitio. Los reportes describen anuncios al encender el televisor, al navegar por el inicio, al cambiar de entrada e incluso al cambiar de canal, y además el problema no parecía nuevo porque hay rastros de quejas desde 2022 y un repunte reciente en España y Reino Unido. Eso, para cualquier usuario, se siente menos como una mejora y más como un peaje inesperado.

Qué es VIDAA y por qué importa

VIDAA es el sistema operativo que mueve muchos televisores Hisense. En la práctica, es el software que organiza los menús, abre las apps, gestiona la cuenta del usuario y decide cómo se mezclan recomendaciones, contenidos y, también, publicidad.

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La propia documentación de VIDAA deja claro que no hablamos de un detalle menor. Su web para socios explica que la plataforma ayuda a editores y anunciantes a llegar a usuarios mediante anuncios segmentados e interactivos, y su acuerdo de usuario señala que el servicio opcional de visualización mejorada puede usar datos de uso, historial de visionado y otros identificadores para recomendaciones y anuncios personalizados junto a Nexxen, su socio publicitario. Incluso sin activar anuncios personalizados, esa misma documentación indica que el usuario puede seguir viendo publicidad.

Qué cambia ahora para los usuarios

Hisense asegura que este formato publicitario «ya ha sido retirado» en España. Si alguien sigue viendo esos anuncios, la vía oficial sigue siendo el soporte de Hisense Iberia, que mantiene en su web el teléfono de atención y el correo atencionalcliente@hisenseiberia.com para consultas sobre televisores.

Al final del día, este caso importa porque muestra cómo la pantalla de inicio y los menús se han convertido en un espacio comercial cada vez más valioso. VIDAA y Nexxen llevan meses presentando ese terreno como estratégico para los anunciantes, así que la discusión ya no va solo de un banner molesto, sino del control real que conserva el comprador sobre la experiencia de una smart TV en el salón de casa.

La documentación oficial de referencia se ha publicado en VIDAA.