Adiós a las televisiones de siempre: están usando España como laboratorio de pruebas y vas a tener anuncios hasta en la sopa

Por Adrian Villellas
Publicado el: 24 de marzo de 2026 a las 09:38
Síguenos
Usuario con mando frente a Smart TV Hisense con sistema VIDAA donde se prueban anuncios en la interfaz.

¿Un anuncio al cambiar de canal o al pasar de la tele a una consola? Eso es lo que varios usuarios denunciaron en España entre finales de febrero y comienzos de marzo de 2026 en algunos televisores Hisense. La queja no iba sobre una app gratuita ni sobre una pausa, sino sobre gestos tan básicos como encender la tele, abrir la pantalla de inicio o tocar el botón de fuente.

Hisense respondió que se trató de una prueba temporal dentro de la plataforma VIDAA en el mercado español y que el formato ya se ha eliminado en España. Pero el episodio deja una duda bastante incómoda sobre hasta dónde puede estirarse la publicidad dentro de un aparato que ya está pagado.

Qué era exactamente esa prueba

Según la explicación remitida por la compañía, el objetivo era evaluar formatos publicitarios ligados a contenidos gratuitos dentro de la propia plataforma. Hisense defendió que el test no limitó el acceso a las funciones principales y que las entradas HDMI, las consolas, las apps de suscripción y las emisiones normales seguían funcionando con normalidad.

La fricción, claro, aparece en otro sitio. Los reportes describen anuncios al encender el televisor, al navegar por el inicio, al cambiar de entrada e incluso al cambiar de canal, y además el problema no parecía nuevo porque hay rastros de quejas desde 2022 y un repunte reciente en España y Reino Unido. Eso, para cualquier usuario, se siente menos como una mejora y más como un peaje inesperado.

Qué es VIDAA y por qué importa

VIDAA es el sistema operativo que mueve muchos televisores Hisense. En la práctica, es el software que organiza los menús, abre las apps, gestiona la cuenta del usuario y decide cómo se mezclan recomendaciones, contenidos y, también, publicidad.

La propia documentación de VIDAA deja claro que no hablamos de un detalle menor. Su web para socios explica que la plataforma ayuda a editores y anunciantes a llegar a usuarios mediante anuncios segmentados e interactivos, y su acuerdo de usuario señala que el servicio opcional de visualización mejorada puede usar datos de uso, historial de visionado y otros identificadores para recomendaciones y anuncios personalizados junto a Nexxen, su socio publicitario. Incluso sin activar anuncios personalizados, esa misma documentación indica que el usuario puede seguir viendo publicidad.

Qué cambia ahora para los usuarios

Hisense asegura que este formato publicitario «ya ha sido retirado» en España. Si alguien sigue viendo esos anuncios, la vía oficial sigue siendo el soporte de Hisense Iberia, que mantiene en su web el teléfono de atención y el correo atencionalcliente@hisenseiberia.com para consultas sobre televisores.

Al final del día, este caso importa porque muestra cómo la pantalla de inicio y los menús se han convertido en un espacio comercial cada vez más valioso. VIDAA y Nexxen llevan meses presentando ese terreno como estratégico para los anunciantes, así que la discusión ya no va solo de un banner molesto, sino del control real que conserva el comprador sobre la experiencia de una smart TV en el salón de casa.

La documentación oficial de referencia se ha publicado en VIDAA.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

Noticias Relacionadas

iPhone rojo de Apple con diseño premium que anticipa el posible acabado del iPhone 18 Pro según filtraciones.

Parece igual pero el iPhone 18 Pro va a marcar un punto de inflexión en Apple: tecnología, clase y personalidad

24 de marzo de 2026 a las 12:34
Gafas inteligentes Ray-Ban Meta con cámara frontal y luz de grabación en la montura.

Las gafas inteligentes son cada vez más comunes y hay un truco infalible para saber si te están grabando con ellas

23 de marzo de 2026 a las 09:41
Pendrive USB clásico de los años 2000 frente a las nuevas alternativas como SSD externos de alta capacidad.

Fue lo más usado en los años 2000 pero ahora tiene los días contados: el sustituto del pendrive ya está aquí y tiene 8000 GB de almacenamiento

22 de marzo de 2026 a las 09:42
Redmi Buds 8 Pro de Xiaomi en estuche comparados con AirPods Pro por precio y características.

Los AirPods de Apple fueron pioneros pero ya tienen los días contados por Xiaomi acaba de presentar los Redmi Buds 8 Pro por menos de 70€

21 de marzo de 2026 a las 20:41
Anillo inteligente Oura con sensores biométricos para medir sueño, pulso y salud en EE.UU.

Este anillo está por todos lados y Donald Trump quiere que todo el mundo lo lleve puesto antes de 2030 pero hay un motivo de peso más grande para que te compres uno

21 de marzo de 2026 a las 15:41
iPhone 18 Pro colores filtrados en marrón, burdeos y púrpura con diseño trasero de Apple.

Se filtran los colores del nuevo iPhone 18 y no nos pueden gustar más porque nunca habíamos visto nada igual: de marrón a burdeos

19 de marzo de 2026 a las 20:42

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© techy44.okdiario.com • Todos los derechos reservados.