Adiós al PIN de la SIM del móvil: Android confirma que el teléfono ahora te va a pedir otro código de seguridad para desbloquear la tarjeta

¿Te ha pasado? Reinicias el móvil, todo enciende bien, pero te quedas sin cobertura hasta que introduces el PIN de la tarjeta SIM. Es un detalle pequeño, pero justo aparece cuando vas con prisa, cuando se ha agotado la batería o cuando acabas de actualizar el sistema.

Google está probando una idea para quitar esa fricción en Android 17. La propuesta se apoya en biometría, como la huella o la cara, y en un ajuste nuevo que podría gestionar el PIN de la SIM por ti, sin que tengas que memorizarlo ni escribirlo cada vez.

Qué cambia en Android 17

Android 17 ya está en fase beta y Google ha ajustado su forma de probar novedades. Matthew McCullough, vicepresidente de gestión de producto de Android, explicó que el sistema de pruebas ahora convive con el canal Android Canary, una vía «siempre activa» donde se ven cambios antes que en las betas normales. En ese mismo calendario, Google apunta a llegar a la «Platform Stability» en marzo de 2026, que es cuando suelen quedar cerrados los cambios grandes para las apps.

Esto importa por una razón sencilla. Muchas funciones llegan a tu móvil primero como una idea medio escondida en el menú, y solo más tarde se convierten en algo estable y fácil de usar.

En cuanto al ritmo de actualizaciones, Google publicó la beta 1 el 13 de febrero de 2026 y la beta 2 el 26 de febrero de 2026, según las notas oficiales para desarrolladores. En otras palabras, el salto entre versiones ya está siendo rápido, incluso antes de que empiece la temporada fuerte de cambios.

El PIN de la SIM en palabras simples

El PIN de la SIM no es el mismo código que usas para desbloquear la pantalla. Es una «cerradura» de la propia tarjeta que impide que la línea móvil se active sin autorización, sobre todo tras reiniciar o si alguien mete esa SIM en otro teléfono.

El problema es que es fácil olvidarlo porque se usa poco. Y si fallas varias veces, la SIM se bloquea y necesitas el PUK, un código de rescate que te da tu operador para recuperarla. MASMOVIL recuerda que, tras tres intentos incorrectos, la tarjeta se bloquea y el PUK es lo que la devuelve a la vida.

Así funcionaría el desbloqueo automático

Lo que se ha visto en Android 17 es una función llamada «automatic SIM lock protection». Está pensada para que el sistema recuerde el PIN de tu SIM y lo introduzca automáticamente cuando reinicias y desbloqueas el móvil con tu código o tu biometría.

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La activación, según las pantallas detectadas en el canal Canary, estaría dentro de Seguridad y privacidad, luego Más seguridad y privacidad, y después Proteger la tarjeta SIM. Al encenderla, Android pediría primero tu huella o tu cara y luego el PIN actual de la SIM para guardarlo de forma protegida.

Hay dos detalles que marcan el equilibrio entre comodidad y seguridad. Por un lado, aparece una opción para usar el PIN por defecto del operador si nunca lo cambiaste, y otra para ver el PIN que Android está gestionando. Por otro lado, el PIN seguiría siendo necesario si sacas la tarjeta y la pones en otro móvil, algo clave si alguien intenta usar tu número tras un robo.

El lado de la seguridad

Esto no va solo de ahorrar segundos. El robo de números de teléfono mediante «SIM swapping» se ha usado para interceptar SMS y códigos de verificación, y a veces es la puerta de entrada a cuentas bancarias o servicios online.

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El FBI, a través de su centro IC3, avisó de que en 2021 recibió 1.611 quejas por SIM swapping y calculó pérdidas ajustadas de más de 68 millones de dólares. Esa cifra no significa que le vaya a pasar a todo el mundo, pero sí explica por qué una barrera como el PIN sigue teniendo sentido.

Cuándo llega y qué hacer mientras

Lo prudente es pensar que esto puede cambiar de nombre, de menú o incluso quedarse por el camino. Las funciones que aparecen en Canary son experimentales, y Google suele moverlas hasta que encajan con su sistema de seguridad y con los operadores.

Si el calendario no se mueve mucho, varias estimaciones sitúan el lanzamiento estable de Android 17 en junio de 2026. En ese caso, la gestión automática del PIN podría llegar en verano, primero en algunos móviles y después en más marcas según su ritmo de actualizaciones. En un mercado que ya viene movido, con menos unidades y precios al alza, este tipo de cambios pequeños también cuentan. En móviles más caros, la gente reinicia menos por capricho, pero sigue pasando.

Mientras tanto hay gestos simples que te ahorran disgustos. Ten localizado el PUK con tu operador, revisa que tu huella o tu cara funcionen bien y, si puedes, cambia el PIN de la SIM por uno menos obvio. Y no está de más recordar que la conectividad también está cambiando rápido, con el 6G en el horizonte y hasta debates sobre la carga del futuro.

El comunicado oficial se ha publicado en Android Developers Blog.