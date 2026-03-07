Adiós al trabajo humano: China presume de su fábrica automatizada de 81.000 m² que produce un teléfono por segundo, las 24 horas del día, sin operarios, y lo más alucinante es el control de calidad

Mientras en muchas plantas los turnos giran alrededor de personas, en la fábrica de Xiaomi las cintas no esperan a nadie. En una nave cerrada sale un smartphone cada segundo.

Una planta automática que funciona en la oscuridad

Puede sonar a capítulo de ciencia ficción y recordar a Black Mirror, pero esta planta autónoma ya está en marcha en China. Allí se ensamblan millones de móviles al año con muy poca intervención humana directa.

La instalación de Xiaomi se levantó en el distrito de Changping, en Pekín, y ocupa 81.000 metros cuadrados. Las líneas están diseñadas para trabajar de forma continua, con una cadencia de casi un teléfono por segundo.

En una fábrica de este tipo no hay operarios montando piezas a mano, sino equipos automatizados que ensamblan, prueban y empaquetan dispositivos. El personal humano se centra en diseñar el proceso y vigilar datos desde salas de control.

HyperIMP, la inteligencia que coordina la fábrica

El corazón se llama HyperIMP, una plataforma de inteligencia artificial que monitoriza continuamente el estado de las máquinas. Analiza en tiempo real cómo trabajan los equipos, se adelanta a posibles fallos y corrige desviaciones sin necesidad de detener toda la línea.

Según la compañía, esta combinación de automatización y control inteligente permite producir hasta diez millones de teléfonos de gama alta en un año. Esto significa que el software ajusta ritmos y operaciones para que las líneas no se detengan y el flujo de móviles sea constante, mientras tú miras la pantalla del tuyo en casa.

China, los robots y el futuro del trabajo

Durante décadas, el crecimiento industrial de China se apoyó en la contratación masiva de mano de obra barata para ensamblar productos diseñados en otros países. Con el plan Made in China 2025, las autoridades marcaron un giro hacia la fabricación avanzada, la robótica y los chips propios para reducir la dependencia exterior y ganar peso en las partes más complejas de la producción.

Datos de organizaciones como la Federación Internacional de Robótica indican que China concentra cerca de la mitad de las nuevas instalaciones de robots del mundo y supera los dos millones de robots en funcionamiento en sus fábricas. La planta de Xiaomi encaja en esa apuesta por una industria que quiere ser menos taller y más laboratorio tecnológico.

La principal inquietud es sencilla. ¿Qué pasa con los empleos cuando una línea puede funcionar sola todo el día? El gigante asiático insiste en que «el objetivo no es solo producir más, sino también liberar a los humanos para que puedan ocuparse de tareas más importantes», como investigación, diseño o mantenimiento, aunque expertos en automatización alertan de riesgos de ciberseguridad y de una dependencia de la inteligencia artificial.

El comunicado oficial se ha publicado en la web corporativa de Xiaomi.