BMW mete robots humanoides en su planta de Leipzig y el dato es de locos, una ‘mini flota’ de Hexagon hará baterías de alto voltaje tras mover 90.000 piezas en EEUU

BMW ha empezado a llevar robots humanoides a la cadena de montaje de su planta de Leipzig, en el este de Alemania. La compañía BMW Group estrenará en Europa el robot AEON en un proyecto piloto que lo coloca en tareas ligadas al montaje de baterías de alto voltaje y a la fabricación de componentes para piezas exteriores dentro de lo que llama estrategia de Physical AI.

La apuesta se apoya en un ensayo previo en la fábrica de Spartanburg, en Estados Unidos, donde un humanoide de la empresa californiana Figure AI ayudó durante unos diez meses a producir más de 30.000 BMW X3 moviendo y posicionando más de 90.000 piezas de chapa. Con esos números sobre la mesa, el grupo sostiene que estos robots pueden asumir tareas repetitivas y físicamente duras y, al mismo tiempo, insiste en que por ahora no hay planes para reducir plantilla.

De Spartanburg a Leipzig con la Physical AI

BMW agrupa estos proyectos bajo el término Physical AI, una etiqueta interna para hablar de robots con inteligencia artificial que actúan en el mundo físico y comparten datos con agentes de software. La idea es que todo el sistema de producción se apoye en una única plataforma de datos, de forma que los algoritmos puedan aprender de lo que pasa en la fábrica en tiempo real y no solo en simulaciones.

Según el comunicado oficial, la planta de Leipzig vivió una primera prueba de AEON en diciembre de 2025 tras ensayos de laboratorio con casos reales de la línea de producción. En abril de 2026 se realizará una nueva prueba de integración y en verano comenzará una fase piloto con un número de robots de una sola cifra, centrados en módulos de baterías y componentes de exterior. Michael Nikolaides resume el enfoque al afirmar que los pilotos permiten probar y desarrollar robots capaces de aprender en condiciones industriales reales, antes de pensar en despliegues a gran escala.

Robot humanoide AEON en BMW | Vídeo: AutoMotoTV

Así es AEON, el humanoide que llega a la línea de montaje

AEON es un humanoide industrial presentado por Hexagon Robotics en 2025, con una estatura de unos 1,65 metros y un peso cercano a los 60 kilos. Se desplaza de forma dinámica sobre ruedas integradas en sus piernas y su cuerpo admite diferentes pinzas y herramientas de escaneo, mientras que un conjunto de 22 sensores y varias cámaras le proporciona lo que su presidente, Arnaud Robert, describe como una «conciencia total» del entorno.

En Leipzig, este robot se encargará de mover piezas para baterías de alto voltaje y componentes de carrocería, tareas que exigen precisión milimétrica y posturas poco amables para la espalda humana. AEON puede trabajar en torno a tres horas con una sola batería y es capaz de cambiarla por sí mismo, algo clave si se le piden turnos largos. Por ahora opera en zonas separadas dentro de la planta de Leipzig, rodeado de barreras de seguridad, y también sirve como banco de pruebas para funciones avanzadas de visión y escaneado que se comparan con gemelos digitales del vehículo.

Qué cambia para las personas en la fábrica

La primera pregunta que se hace cualquiera en la planta es sencilla, ¿qué pasa con los empleos cuando aparece un robot con forma humana en la línea de montaje? En Spartanburg, el robot Figure 02 caminó más de un millón de pasos en unos diez meses y colocó pieza tras pieza durante turnos de unas diez horas, cinco días a la semana, en una tarea físicamente agotadora. Los responsables del proyecto explican que el salto del laboratorio al taller fue más rápido de lo previsto y que el humanoide terminó por integrarse en la rutina diaria como una herramienta más, igual que un nuevo tipo de carretilla o un sistema de visión.

En Leipzig, Michael Ströbel, jefe de digitalización y gestión de procesos del grupo, recalca que no hay planes actuales para reducir la plantilla y que el foco está en explorar usos multifuncionales del robot en distintas áreas de producción. En la práctica, eso significa que, además de operarios, la planta necesitará cada vez más perfiles centrados en programar, mantener e integrar estos sistemas, desde ajustar las tareas del humanoide hasta analizar los datos que genera.

Una carrera global por los robots humanoides

El anuncio en Leipzig coincide con la primera visita oficial del canciller alemán Friedrich Merz a China, donde ha asistido a demostraciones de robots humanoides en la empresa Unitree Robotics en Hangzhou. La imagen de un jefe de Gobierno observando «kung‑fu robótico» en un taller chino refleja, en gran medida, la presión que siente la industria alemana para mantenerse al día frente a competidores asiáticos en robótica y automatización.

Otros grandes fabricantes del automóvil, como Tesla, Hyundai Motor Group o Toyota Motor Corporation, también experimentan con humanoides en sus plantas o han firmado acuerdos para desplegarlos en los próximos años. Analistas de Morgan Stanley estiman que el mercado de estos robots podría rondar los cinco billones de dólares hacia 2050, aunque advierten de que todavía faltan pruebas sólidas de fiabilidad y modelos de negocio claros antes de ver despliegues masivos más allá de los pilotos actuales.

Al final del día, lo que está en juego en Leipzig no es solo si AEON puede mover una bandeja de celdas de batería más rápido que una persona o aguantar un turno sin «pedir» descanso. Se trata de comprobar hasta qué punto la combinación de ingeniería clásica y aprendizaje automático puede redefinir quién hace qué en una fábrica europea y cómo se reparten los beneficios de esa nueva productividad entre empresas, trabajadores y proveedores.

La nota de prensa oficial se ha publicado en BMW Group.