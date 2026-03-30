Borrado masivo en la PS5: Sony confirma el cambio y anuncia que ha eliminado más de 1.000 juegos de baja calidad

Un adolescente abre la PlayStation Store para buscar “algo corto” y se encuentra con una lista que parece no acabarse nunca, con títulos de nombres casi iguales y portadas muy parecidas. A finales de marzo de 2026, Sony ha movido ficha y ha eliminado más de mil entradas de la tienda digital asociadas a Nostra Games y CGI Lab, según el rastreador independiente Delisted Games y otros recuentos publicados estos días.

No es la primera limpieza del año. En enero de 2026, PlayStation ya había retirado del escaparate más de mil juegos vinculados al editor alemán ThiGames, en un caso muy relacionado con el “farmear” trofeos, es decir, conseguirlos rápido, a veces en pocos minutos.

Una limpieza con números y matices

La cifra impresiona, pero hay un detalle clave. Gran parte del volumen no es mil juegos distintos, sino el mismo juego repetido en varias regiones con listados separados. Dicho de otra forma, una parte del “inflado” viene de cómo se publica, no solo de cuántas ideas nuevas hay detrás.

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En esta oleada, el foco se ha puesto en Nostra Games y CGI Lab. El recuento de eliminaciones se explica, en parte, por esas “pilas” de versiones regionales que cuentan como productos distintos y, a veces, incluso como conjuntos de trofeos separados.

Qué es el “shovelware” y por qué enfada

El término “shovelware” se usa para juegos hechos deprisa y con poco cuidado, pensados para salir en masa. A veces se apoyan en plantillas repetidas, recursos reciclados o contenido creado con inteligencia artificial generativa, o IA, que puede producir imágenes y textos en segundos, y el resultado se nota cuando navegas por novedades y todo te suena a lo mismo. ¿Te suena?

La otra pieza del puzle son los trofeos. Algunos lanzamientos están diseñados para completar logros muy fáciles, y se multiplican con versiones regionales que cuentan por separado. Para la gente que colecciona trofeos Platino, el premio por completar todos los logros, es un atajo, pero para quien solo quiere encontrar un buen juego es ruido.

Nostra Games dice que no recibió una razón concreta

Tras la retirada, el administrador del Discord oficial de Nostra Games aseguró que Sony no les comunicó una explicación detallada. En su mensaje, escrito en inglés, vino a decir algo así como “PlayStation Store ha retirado nuestros juegos y no podemos dar una razón exacta porque no nos la han compartido”.

El estudio también dejó claro que seguirá publicando en otras plataformas, como Nintendo, Xbox y Steam. Es una forma de decir que esto no es un cierre, pero sí un golpe para su presencia en PlayStation. Y también deja una pregunta en el aire, qué criterios exactos se están aplicando.

Qué pasa si ya compraste uno de esos juegos

Que un juego desaparezca de la tienda no significa automáticamente que desaparezca de tu cuenta. Por lo general, si lo compraste, lo gestionas desde tu biblioteca, que es donde se vuelven a descargar juegos y complementos. PlayStation describe esos pasos en su guía oficial de descargas.

Aun así, el mundo digital tiene letra pequeña y cambia según licencias y políticas. Si algo no aparece, lo más práctico es revisar la biblioteca y el historial de transacciones antes de asumir lo peor. Nadie quiere volver a pagar por un juego por un malentendido.

Por qué esta poda puede cambiar la tienda

La idea de fondo es simple, una tienda más usable. Si el catálogo se llena de copias y variantes, incluso los lanzamientos buenos se pierden, y al final la gente compra solo lo que ya conoce. Sony parece querer cortar ese ciclo con retiradas masivas, aunque llegan por oleadas.

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Queda por ver si habrá más medidas además de borrar listados y si se explicarán mejor. Para estudios pequeños que sí cuidan sus proyectos, la diferencia entre ser visible o quedar enterrado puede ser cuestión de unas pocas pantallas de scroll.

El informe principal se ha publicado en Delisted Games.