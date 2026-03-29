Busca bien en tu casa porque si tienes un móvil Android antiguo tienes un tesoro: lo están usando como repetidor para mejorar el Wi-Fi

Hay pisos donde el Wi-Fi va perfecto en el salón y se cae en cuanto cruzas dos puertas. Justo en ese rincón donde quieres ver un vídeo, jugar o hacer una videollamada, todo tarda siglos. ¿Te suena?

Antes de gastarte dinero en un repetidor o en un sistema de malla, hay un truco que mucha gente pasa por alto. Si tienes un móvil Android antiguo, puedes usarlo como repetidor Wi-Fi básico para llevar internet a esa zona floja, sin usar datos móviles si lo configuras bien. No es magia, pero puede sacarte del apuro.

Qué hace realmente el móvil

Un repetidor Wi-Fi no “crea” internet, solo vuelve a emitir una señal que ya existe. En la práctica, tu Android se conecta a la red inalámbrica de casa y, a la vez, genera otra red para que se conecten tus otros dispositivos. Es como poner un “punto intermedio” entre el router y el sitio donde la señal llega con pinzas.

Eso sí, no todos los móviles lo permiten de la misma forma. Google explica que la función de compartir conexión sirve para dar internet a otros equipos y que, en algunos teléfonos, también puede compartirse una conexión Wi-Fi, no solo la de datos móviles. Por eso conviene comprobarlo en tu modelo antes de darlo por hecho. (support.google.com)

Antes de tocar Ajustes

Necesitas tres cosas. Un Android viejo con función de punto de acceso para crear su propia red Wi-Fi, la contraseña de tu Wi-Fi de casa y un cargador para mantener el móvil encendido. Con eso ya puedes empezar a probar.

También conviene pensar dónde lo vas a dejar. Ponlo en una superficie estable, con algo de ventilación, y evita esconderlo entre cojines o detrás de la tele. En la práctica, si el móvil se calienta y se apaga, el “repetidor” desaparece.

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Y un detalle clave si el móvil aún tiene SIM o eSIM. Desactiva los datos móviles para que la conexión que comparta sea la de tu Wi-Fi de casa y no tu tarifa. Si quieres ir sobre seguro, retira la SIM.

Configura el repetidor en tres pasos

Primero, conecta el Android antiguo a tu red Wi-Fi como harías con cualquier otro dispositivo. En muchos móviles lo verás en Ajustes, luego Red e Internet y después Internet, aunque el nombre exacto cambia según marca y versión. Lo importante es que el teléfono navegue bien con la Wi-Fi de casa.

Segundo, activa el punto de acceso del propio Android y ponle un nombre y una contraseña. La idea es crear una red nueva y reconocible, algo tipo «Wi-Fi pasillo», para saber que es la del móvil y no la del router. Evita dejarla sin contraseña, porque un punto de acceso abierto es una invitación a que cualquiera se cuele.

Tercero, revisa si tu móvil permite mantener la Wi-Fi activa mientras emite el punto de acceso. En algunos Samsung Galaxy, por ejemplo, Samsung avisa de que al activar el punto de acceso móvil se desactiva la Wi-Fi, pero también menciona ajustes avanzados como «Wi-Fi sharing» en ciertos modelos y versiones. Si tu móvil corta la Wi-Fi al encender el punto de acceso y no ofrece una opción equivalente, este truco no funcionará como repetidor y podrías acabar compartiendo datos móviles sin querer. (samsung.com)

Dónde colocarlo para cubrir la zona muerta

Aquí está la parte menos “tecnológica” y más de prueba y error. El móvil no debe ir en la zona donde ya no llega señal, porque entonces tampoco tendrá buena conexión que retransmitir. Colócalo entre el router y el punto problemático, justo donde la Wi-Fi todavía es estable pero ya empieza a flojear.

Quien suele probar este método lo describe de forma muy directa «Tuve que moverlo varias veces antes de encontrar el lugar ideal». Y tiene sentido, porque cada casa es un mundo y las paredes, los espejos o incluso la nevera pueden hacer de muro. Un cambio de un metro puede marcar la diferencia.

Cuando creas que has dado con el sitio, conecta tu portátil, tu tablet o tu consola a la red nueva del Android y comprueba si todo carga con normalidad. Si notas cortes, acércalo un poco más al router y vuelve a probar. A veces es así de simple.

Limitaciones y trucos para que sea seguro

Este “repetidor con móvil” tiene letra pequeña. Al recibir y emitir señal, el teléfono hace más trabajo que cuando solo navega, así que es normal que la velocidad baje y que el retraso aumente un poco. Para ver vídeos o estudiar suele ser suficiente, pero para juegos online competitivos quizá se quede corto.

La seguridad también importa. Usa una contraseña decente y desactiva el punto de acceso cuando no lo necesites, igual que apagas una luz al salir de una habitación. Si el Android es muy antiguo y ya no recibe actualizaciones, evita usarlo para tareas sensibles.

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Y si en casa sois muchos, o necesitas que el móvil cambie de red sin que te enteres, ahí es donde ganan los repetidores dedicados y los sistemas de malla. Este truco es barato y útil para zonas sin cobertura puntuales, pero no sustituye una solución pensada para cubrir toda la vivienda.

La guía oficial principal se ha publicado en el Centro de Ayuda de Android.