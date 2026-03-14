Cada vez que me quedo sin espacio en el móvil borro la papelera de WhatsApp y vuelve a funcionar como el primer día

WhatsApp se convierte con el tiempo en un auténtico cajón de trastos digitales. Fotos que mandan en el grupo de la familia, videos que llegan una y otra vez, audios que escuchas una sola vez y se quedan ahí ocupando sitio. Todo eso termina llenando la memoria del móvil y, casi sin darte cuenta, el dispositivo va más lento.

Para evitarlo, la propia app incluye una especie de papelera que ayuda a localizar y borrar los archivos más pesados. No se llama así dentro del menú, pero cumple esa función. Saber dónde está y usarla de vez en cuando puede marcar la diferencia entre un móvil desesperadamente lento y uno que responde con normalidad.

Dónde está la papelera de WhatsApp

La herramienta está escondida dentro de los ajustes de WhatsApp y está pensada para mostrar qué ocupa más espacio. Cuando entras en esa zona, la aplicación ordena fotos, videos, audios y documentos según el tamaño que tienen en la memoria del dispositivo. Incluso resalta los archivos que pesan más de cinco megas para que puedas ir directo al grano.

Para acceder, abre WhatsApp y entra en Ajustes. Después toca Almacenamiento y datos y, dentro de ese menú, elige Administración de almacenamiento. En esa pantalla verás cuánto espacio ocupa la app y cómo se reparte entre chats y archivos multimedia. Es como mirar dentro del armario antes de decidir qué ropa ya no te vas a poner.

Desde esa sección puedes marcar imágenes, videos, audios o documentos que ya no necesitas y tocarlos para eliminarlos con el icono de la papelera. Una vez confirmas, el borrado es definitivo y el espacio se libera en la memoria del móvil. Revisar este apartado cada cierto tiempo es una tarea rápida que, por lo general, ayuda bastante a mantener el móvil en forma, sobre todo cuando la capacidad de almacenamiento es limitada.

Por qué WhatsApp ocupa tanto espacio

El problema viene del uso diario. Cada archivo que envías o recibes se guarda en la memoria interna del dispositivo. Incluso cuando se trata de contenido reenviado muchas veces, cada copia puede quedarse almacenada. Quién se acuerda luego de borrar todos esos memes que se mandan a cualquier hora.

Las conversaciones grupales son uno de los puntos calientes. En esos chats se comparten constantemente fotos, videos, pegatinas y audios que se van acumulando sin control. Además, los archivos en alta resolución pesan mucho más que un mensaje de texto y llenan la memoria a una velocidad que sorprende cuando miras las cifras en la pantalla.

A esto se suma la duplicación de contenidos y, en algunos casos, las copias locales que se crean antes de que las copias de seguridad automáticas suban los datos a la nube. Si no hay una limpieza regular, el tamaño de WhatsApp crece poco a poco en segundo plano mientras tú solo ves que el móvil cada día responde peor.

Qué pasa cuando el móvil se queda casi sin memoria

Quedarse con muy poco espacio libre no afecta solo a WhatsApp. El sistema operativo necesita margen para crear archivos temporales, gestionar la caché y ejecutar procesos en segundo plano. Cuando la memoria interna está casi llena, esas tareas se complican y aparecen las demoras, los bloqueos y los errores al abrir aplicaciones.

La falta de espacio también puede frenar la actualización de apps o del propio sistema. Esto significa perder acceso a nuevas funciones y, con el tiempo, comprometer la estabilidad general del dispositivo. No es solo una cuestión de comodidad, también tiene que ver con seguridad y soporte.

Eliminar archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones que ya no usas y limpiar de forma periódica la zona de administración de almacenamiento de WhatsApp ayuda a recuperar memoria y a alargar la vida útil de tu iPhone o tu móvil Android. Al final del día, se trata de acostumbrarse a una pequeña rutina de limpieza digital para evitar problemas de rendimiento a largo plazo.

La información oficial sobre esta función de gestión de almacenamiento se ha publicado en el centro de ayuda de WhatsApp.