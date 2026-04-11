China destroza a las mayores potencias militares con el GPS BeiDou, el sistema que hace que los misiles sean invisibles por los sistemas de defensa

En plena escalada militar en Oriente Medio, algunos análisis señalan un detalle incómodo. Los misiles y drones iraníes parecen afinar la puntería. ¿Qué ha cambiado en pocos meses?

Una pista apunta a algo tan invisible como las señales de satélite. La hipótesis es que Teherán estaría usando el sistema chino BeiDou en lugar de depender solo del GPS estadounidense. Si tu guía se apoya en una señal que puede sufrir interferencias, tener otra constelación puede dar margen.

Qué es BeiDou

BeiDou es el sistema chino de navegación por satélite, pensado para dar posición y hora con gran precisión. China empezó a desarrollarlo en 1994 y el 31 de julio de 2020 Xi Jinping anunció la entrada en servicio de BeiDou-3, la versión con cobertura global. El libro blanco del State Council Information Office lo describe como una infraestructura que funciona las 24 horas y sirve tanto a usos civiles como a otros más sensibles.

Fuera de China, BeiDou se encuadra dentro de los sistemas GNSS, la misma familia donde están GPS, Galileo o GLONASS. El portal GPS.gov, mantenido por el Gobierno estadounidense, lo define como un sistema global operado por la República Popular China y afirma que el conjunto operativo incluye 35 satélites. En navegación, más satélites suele significar más cobertura y más opciones si alguno falla.

Una constelación en tres alturas

La arquitectura también es distinta. El libro blanco chino de 2016 explica que BeiDou usa un diseño híbrido con satélites en órbita media y otros en órbitas altas que se quedan sobre ciertas zonas. Según ese mismo documento, esta mezcla puede mejorar la visibilidad de la señal en áreas de baja latitud y aportar resistencia frente a bloqueos.

Lo básico, aun así, se parece a lo que hace tu móvil cuando abre una app de mapas. La Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial resume que los GNSS envían datos de tiempo y distancia, y el receptor los combina para calcular la ubicación. Si el reloj o la distancia se alteran, el punto que te sale en pantalla se mueve.

Cuando la señal se llena de ruido

Aquí entra un problema poco glamuroso pero real, la interferencia. La guía de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos explica que el «jamming» tapa la señal real con una señal más fuerte y que el «spoofing» introduce señales falsas que pueden engañar al receptor. También advierte de que estas prácticas son comunes cerca de zonas de conflicto, porque las señales GNSS llegan con muy poca potencia.

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y la asociación IATA lo resumieron en 2025 con una frase clara, «ya no basta con contener las interferencias, hay que construir resiliencia». En su plan citan un aumento de incidentes en Europa del Este y Oriente Medio, y señalan que los eventos de pérdida de señal GPS crecieron un 220 % entre 2021 y 2024. Es un aviso desde la aviación civil, pero describe un patrón más amplio.

Por qué usar más de un sistema ayuda

Una respuesta práctica es no depender de una sola constelación. En GPS.gov se recuerda que la interferencia puede venir de bloqueos intencionados, emisiones cercanas o fenómenos naturales como el clima espacial. Si un receptor puede escuchar varias redes a la vez, es más fácil mantener un cálculo estable cuando una parte del cielo se vuelve ruidosa.

Galileo, por ejemplo, es el sistema europeo y está diseñado como una infraestructura civil para dar independencia en posicionamiento y tiempo. La Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial destaca que se concibió con la prestación segura de servicios al usuario como base. En la práctica, esa diversidad de constelaciones no solo mejora mapas, también puede complicar intentos de interferencia.

Lo que se sabe sobre Irán y lo que sigue siendo una incógnita

En este marco aparece el debate sobre Irán. Algunos análisis sostienen que el cambio hacia BeiDou se habría consolidado en junio de 2025, tras fallos de navegación en la guerra de aquel mes, y que eso encajaría con una mejora posterior en precisión. Alain Juillet, exdirector de la inteligencia exterior francesa DGSE, dijo en el podcast Tocsin que una sorpresa de la guerra actual es que los misiles iraníes son «más precisos» que ocho meses antes.

Aun así, no hay confirmación pública de Teherán o Pekín y es difícil verificar qué señales usa un arma en tiempo real. Además, la navegación es solo una pieza, influyen el diseño del misil, sus sensores, la planificación y el tipo de defensa al otro lado. Incluso con una guía mejor, interceptar o no interceptar depende de muchos factores.

Lo que sí es indiscutible es el trasfondo, tener un GNSS propio reduce dependencia y da margen político. Un informe del Belfer Center de la Harvard Kennedy School analiza BeiDou como infraestructura estratégica y parte de la competencia tecnológica entre grandes potencias. Por eso, el debate sobre BeiDou no va solo de mapas, también va de control.

El documento oficial principal se ha publicado en el libro blanco China’s BeiDou Navigation Satellite System in the New Era.