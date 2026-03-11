China lanza su sistema operativo cuántico Origin Pilot para su descarga y promete reducir las barreras para la calibración automática de qubits y las tareas paralelas, un paso que podría impulsar su ecosistema cuántico y poner nervioso a Occidente

Hasta ahora, si querías probar un ordenador cuántico, tenías que conectarte a la nube de grandes tecnológicas. A finales de febrero de 2026, la empresa china Origin Quantum Computing Technology ha cambiado ese guion al permitir la descarga pública de su sistema operativo cuántico Origin Pilot.

El Centro de Investigación en Ingeniería de Computación Cuántica de Anhui define Origin Pilot como el primer sistema operativo cuántico maduro que las instituciones pueden instalar en sus máquinas. El software ya controla la serie de ordenadores cuánticos Origin Wukong, de 72 cúbits, y ahora se abre a universidades y empresas.

Qué es un sistema operativo cuántico

En un ordenador clásico, el sistema operativo organiza la memoria, coordina los programas y se comunica con el hardware. En computación cuántica la idea es similar, pero los cúbits son tan sensibles que esa capa de control tiene que ser mucho más precisa.

Origin Pilot planifica recursos, coordina hardware y software y ejecuta varias tareas cuánticas en paralelo, además de calibrar los cúbits de forma automática según datos de Origin Quantum y medios oficiales chinos. Guo Guoping, científico jefe de la compañía y director del centro de Anhui, describe este tipo de software como «el corazón blando» del ecosistema cuántico.

De la serie Wukong a una plataforma global

Origin Pilot se presentó en 2021 y desde entonces ha pasado por varias iteraciones internas antes de sostener la serie de computadoras cuánticas Origin Wukong. Ahora ese mismo sistema da el salto a plataforma abierta para quien quiera trabajar con hardware cuántico real o con simuladores compatibles.

Según Dou Menghan, responsable del equipo, los usuarios pueden descargar Origin Pilot desde la web de Origin Quantum y conectar distintos chips mediante el marco de programación QPanda. El centro de Anhui sostiene que no existe hoy otro sistema operativo cuántico maduro disponible para descarga local, mientras que gigantes como IBM y Alphabet ofrecen marcos como Qiskit o Cirq y acceso en la nube a sus máquinas.

Una pieza de la estrategia cuántica de China

El lanzamiento coincide con la preparación del decimoquinto Plan Quinquenal de China, que cubrirá el periodo de 2026 a 2030 y marcará las prioridades industriales del país. En las recomendaciones previas, la tecnología cuántica aparece en primer lugar dentro de seis «industrias del futuro», junto con biomanufactura, energía de hidrógeno y fusión, interfaces cerebro computadora, inteligencia artificial encarnada y comunicaciones 6G.

Guo sostiene que la computación cuántica ha pasado de ser un experimento de laboratorio a «una tecnología central a escala nacional» que entra en una fase de implementación e industrialización. Para las autoridades, abrir Origin Pilot es una forma visible de demostrar que esa prioridad estratégica empieza a traducirse en herramientas concretas y no solo en documentos de planificación.

Qué cambia para universidades y desarrolladores

Para una universidad o un centro de I+D, disponer de un sistema operativo cuántico instalable en su propia infraestructura abre nuevas opciones de formación y ensayo. No todos podrán comprar un ordenador cuántico completo, pero ¿poder experimentar con un entorno realista ayuda a preparar equipos antes de que llegue el hardware?

Origin Quantum señala que Origin Pilot se distribuye en una edición comunitaria y otra empresarial que añade funciones como criptografía poscuántica y computación distribuida. El movimiento no elimina problemas de fondo como los errores de los cúbits o el coste del hardware, pero en gran medida baja la barrera para entrar en este campo sin depender solo de la nube, y la nota de prensa oficial se ha publicado en el centro de Anhui.

La nota de prensa oficial sobre Origin Pilot se ha publicado en Xinhua.