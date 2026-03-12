China se mete de lleno en la energía “de días grises” con un generador que aprovecha el impacto de la lluvia cuando la solar flojea y la eólica no acompaña y lo curioso es que no necesita estructuras rígidas pesadas

¿Y si un día de lluvia también sirviera para cargar pequeños aparatos, aunque el cielo esté gris y no haya sol? Un equipo de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín, en China, ha presentado un sistema experimental que convierte el golpe de las gotas en electricidad y, en pruebas de laboratorio, ha logrado encender 50 luces LED a la vez.

El dispositivo no pretende reemplazar grandes parques renovables como la solar o la eólica. La idea, más bien, es sumar una pieza nueva al puzle de las renovables en situaciones donde otras fuentes flojean, como días nublados o lugares remotos con poca infraestructura.

Por qué la lluvia entra en la conversación energética

La clave está en aprovechar una energía muy cotidiana y bastante desaprovechada. Cada gota que cae trae movimiento, y ese movimiento se puede transformar en corriente si se diseña un sistema que “robe” cargas eléctricas durante el impacto.

Este tipo de enfoque se encuadra en lo que algunos investigadores llaman hidrovoltaica, un campo que estudia cómo el agua puede generar electricidad al interactuar con materiales. Para entender el contexto, hay revisiones y trabajos previos que resumen el estado del sector, como la investigación sobre “hydrovoltaic technology” publicada en 2018.

La novedad del equipo de Nankín es que intenta hacerlo con un montaje más ligero y adaptable. En el día a día, eso podría significar dispositivos que funcionen en tejados, balsas o superficies de agua sin una estructura pesada debajo.

Qué hace distinto al W-DEG

El prototipo se llama W-DEG, siglas de “Water-integrated Droplet Electricity Generator”. Lo lideran Wei Deng, Jun Yin y Wanlin Guo, junto a Zihao Wang, Jingmin Wang, Tao Hu, Xiao Wang y Xuemei Li, desde laboratorios y departamentos de la propia universidad.

Su truco principal es simple de explicar, aunque el diseño tenga ciencia detrás. En vez de usar una base rígida y un electrodo metálico grande, el sistema utiliza el agua como parte activa del circuito, tanto como “base” física como para conducir la electricidad cuando hace falta. Eso reduce materiales, peso y coste, según describen los autores en el estudio.

En pruebas controladas, el equipo montó un panel integrado de unos 0,3 metros cuadrados y lo llevó a un punto llamativo, encender 50 luces LED domésticas a la vez. También observaron picos de voltaje del orden de cientos de voltios por impacto, con valores cercanos a 250 voltios en condiciones de laboratorio.

Para qué podría servir y qué falta por demostrar

Aquí viene el matiz importante. Tener voltaje alto no siempre significa tener mucha energía disponible para tareas grandes, porque lo que cuenta es cuánta potencia se puede sostener y durante cuánto tiempo. En la práctica, el propio trabajo señala que la salida depende de cómo llueve y de cuánta superficie se dedica a capturar gotas.

Por eso, los usos más realistas a corto plazo apuntan a consumos pequeños. Sensores de calidad del agua, equipos de monitorización ambiental o microiluminación en lugares aislados encajan mejor con lo que hoy muestra el prototipo, un enfoque que también recoge el comunicado difundido por Science China Press.

El siguiente paso es menos vistoso, pero decisivo. Probar durabilidad fuera del laboratorio, gestionar lluvia intensa sin perder rendimiento y ver cómo se integra con electrónica real que necesite energía estable, algo que también se discute en análisis sobre límites de eficiencia en este tipo de generadores como el trabajo de arXiv. Ahí es donde estas ideas se ganan su sitio, o se quedan como curiosidad.

El estudio principal se ha publicado en National Science Review.

Foto: SciTechDaily.com