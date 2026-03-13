China utiliza robots para controlar su frontera con Vietnam

Dentro de poco, quien cruce la frontera entre China y Vietnam podría ser recibido por un oficial que no se cansa, no pestañea y ni siquiera es humano. ¿Cómo será compartir ventanilla con un robot que no hace pausas para el café? El gobierno chino ha firmado un contrato millonario con la empresa de robótica UBTech Robotics para usar robots humanoides en tareas de control fronterizo.

Estos robots, del modelo Walker S2, empezarán a trabajar en los pasos fronterizos de la ciudad costera de Fangchenggang, en la región de Guangxi Zhuang, frente a Vietnam. Guiarán a viajeros, ayudarán en inspecciones y se integrarán en una frontera que en la última década se ha llenado de vallas, focos y cámaras.

Robots humanoides para gestionar cruces fronterizos

Según la información adelantada por el diario South China Morning Post, UBTech ha firmado un contrato de unos 37 millones de dólares para desplegar robots en varios cruces con Vietnam. El acuerdo se canaliza a través de un centro de robótica en Fangchenggang, que coordinará la llegada de las máquinas y su trabajo junto a la guardia fronteriza, y la empresa prevé entregar cientos de unidades entre ahora y finales de 2025.

Los robots se encargarán de orientar a quienes cruzan, apoyar en inspecciones de documentos y equipajes y asumir parte de la logística diaria. En la práctica esto significa que tareas repetitivas como responder siempre las mismas preguntas o vigilar colas podrán recaer en los humanoides mientras los agentes humanos se centran en casos más delicados.

Presentación oficial del robot Walker S2 | Vídeo: UBTECH Robotics

Walker S2, el nuevo oficial robot

El modelo Walker S2 es un robot humanoide de grado industrial que camina sobre dos piernas y fue presentado en 2025. La propia UBTech lo describe como el primer robot del mundo capaz de cambiar su batería por sí mismo, lo que le permite trabajar prácticamente sin pausas en turnos largos.

En el centro de Fangchenggang estos robots atenderán al público, patrullarán pasillos interiores y zonas de espera y moverán pequeños paquetes entre ventanillas y almacenes. La empresa afirma que la familia Walker ya acumula pedidos por más de mil millones de yuanes y que su objetivo es pasar de unos cientos de unidades este año a varios miles en cuanto la producción esté a pleno rendimiento, lo que incluye usos en plantas de acero, cobre y aluminio.

Una frontera más dura y más digital

Desde principios de la década de 2020 China ha ido levantando vallas de alambre de púas, focos y cámaras a lo largo de gran parte de su frontera sur, desde Vietnam hasta Bangladesh. Varios informes describen tramos equipados con cercas electrificadas y sensores para detectar movimientos en zonas donde antes la gente cruzaba por senderos entre aldeas vecinas.

Ahora la llegada de robots humanoides suma otra capa al control de esos cruces. En teoría estos sistemas pueden ayudar a gestionar mejor los flujos de personas, reducir el contacto físico en inspecciones y asumir tareas de patrulla en horarios nocturnos que pocos funcionarios quieren cubrir, mientras oficinas de inmigración en Zhejiang o aeropuertos como el de Hangzhou empiezan también a usar robots para atender a viajeros.

Por ahora no está claro si estos oficiales robot llevarán armas ni cómo se supervisará su actuación en la línea fronteriza. Esa falta de detalles deja abiertas muchas preguntas sobre la seguridad y la responsabilidad cuando quien controla el paso ya no es solo un ser humano.

La información principal sobre este despliegue se ha publicado en South China Morning Post.