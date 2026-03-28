Colas en MediaMarkt por el portátil gaming HP rebajado un 16%: con 24GB de RAM y 1TB SSD

Un portátil gaming por menos de 1.000 euros no es algo que se vea todos los días, sobre todo si viene con una gráfica de la serie RTX 50. Por eso, la rebaja del 16 % que anuncia MediaMarkt para el HP OMEN Slim 16-an0009ns se está llevando muchas miradas.

La fórmula es sencilla y muy tentadora para quien juega en PC y también edita vídeo o trabaja con varias apps abiertas. Intel pone el procesador, NVIDIA la tarjeta gráfica, y HP remata con una pantalla rápida de 16 pulgadas, aunque con un detalle importante, llega sin sistema operativo.

Precio y disponibilidad

La tienda lo lista por 999 euros, frente a un precio anterior de 1.199 euros, y lo ofrece con envío gratis. En la ficha online aparece con entrega prevista para el 23 de marzo de 2026.

En esa misma página se ve una nota media de 4,4 sobre 5 basada en 49 valoraciones y el aviso de «Muy popular». Ahí se resumen sus claves con Intel Core Ultra 7 255H, GeForce RTX 5060, 24 GB de RAM, 1 TB SSD, pantalla de 165 Hz y FreeDOS.

La RTX 5060 y el salto en gráficos

La GeForce RTX 5060 es la pieza que marca el perfil gamer del equipo. En pocas palabras, es el motor que se encarga de los gráficos del juego, y suele permitir subir detalles sin que todo vaya a tirones.

NVIDIA sitúa a la RTX 5060 dentro de su familia RTX 5060, basada en la arquitectura «Blackwell«, y la asocia a funciones como el trazado de rayos y DLSS 4. Esto último suele servir para aumentar los fotogramas por segundo usando técnicas de inteligencia artificial, aunque el resultado depende del título y de la configuración.

Core Ultra 7 255H y la IA que no se ve

El procesador que acompaña a la gráfica es el Intel Core Ultra 7 255H. Según Intel, es un chip móvil con 16 núcleos y una velocidad máxima de hasta 5,1 GHz, pensado para repartir trabajo entre tareas exigentes y otras más ligeras.

Aquí entra un concepto que se repite mucho en 2026, la NPU, un bloque del procesador dedicado a cálculos de inteligencia artificial. Intel lo presenta como parte de su enfoque para acelerar tareas de IA, algo que suele notarse más en funciones concretas que en un único «modo IA» que lo cambie todo.

Y luego está el tema del calor, que en gaming importa más de lo que parece. En la familia OMEN 16 Slim, HP destaca su sistema OMEN Tempest Cooling y un modo llamado Unleashed, pensado para ajustar el rendimiento sin perder el control cuando el portátil se calienta después de un rato.

Pantalla 2K a 165 Hz

La pantalla es de 16 pulgadas con panel IPS y una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles, que MediaMarkt presenta como 2K. Ese formato da un poco más de altura que el clásico 1.920 por 1.080, algo que se agradece cuando tienes un documento abierto y, al lado, el navegador con mil pestañas.

El refresco es de 165 Hz, lo que significa que la imagen puede actualizarse hasta 165 veces por segundo. En juegos rápidos, eso suele traducirse en movimientos más suaves, siempre que el hardware y el propio juego lleguen a esos fotogramas, y el acabado antirreflejos ayuda si juegas con luz de ventana cerca.

RAM, SSD y conexiones

El equipo viene con 24 GB de memoria DDR5 a 5.600 MHz. Es una cifra curiosa, porque no es la típica configuración de 16 o 32 GB, pero en multitarea puede marcar diferencia si alternas juego, chat, streaming y un editor a la vez.

En almacenamiento monta un SSD de 1 TB, que suele ser el tipo de disco rápido que hace que el sistema y los juegos carguen con menos esperas. Para que te hagas una idea, 1 TB suele dar para varios títulos grandes y muchos archivos, sin ir borrando cada semana.

En puertos y conectividad, la ficha incluye varios USB, HDMI 2.1, Ethernet, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4. También aparecen datos como una batería de 70 Wh y un peso de 2,42 kg, así que es transportable, pero no es un ultraligero para llevarlo todo el día sin notarlo.

Viene con FreeDOS, y eso cambia la compra

Este OMEN Slim se vende con FreeDOS, es decir, llega sin Windows preinstalado. Para algunos es una ventaja, porque pueden instalar el sistema que prefieran desde cero, pero para otros es un pequeño muro si quieren encender y jugar en cinco minutos.

El punto clave es el coste y el tiempo. Si necesitas Windows, tendrás que comprar una licencia o usar una que ya tengas, y luego instalar controladores para que todo funcione como toca, desde la gráfica hasta el Wi-Fi.

Al final del día, esta oferta tiene más sentido para quien ya ha montado o configurado PCs alguna vez, o para quien tiene a alguien cerca que sepa hacerlo. Si no, quizá compense pagar algo más por un modelo con sistema operativo incluido y evitar dolores de cabeza.

La información principal se ha publicado en MediaMarkt.