Colas en MediaMarkt por el portátil gaming HP rebajado un 16%: con 24GB de RAM y 1TB SSD

Por Techy44
Publicado el: 28 de marzo de 2026 a las 07:58
Síguenos
Portátil gaming HP OMEN Slim 16 con RTX 5060, 24 GB RAM y 1 TB SSD en oferta en MediaMarkt.

Un portátil gaming por menos de 1.000 euros no es algo que se vea todos los días, sobre todo si viene con una gráfica de la serie RTX 50. Por eso, la rebaja del 16 % que anuncia MediaMarkt para el HP OMEN Slim 16-an0009ns se está llevando muchas miradas.

La fórmula es sencilla y muy tentadora para quien juega en PC y también edita vídeo o trabaja con varias apps abiertas. Intel pone el procesador, NVIDIA la tarjeta gráfica, y HP remata con una pantalla rápida de 16 pulgadas, aunque con un detalle importante, llega sin sistema operativo.

Precio y disponibilidad

La tienda lo lista por 999 euros, frente a un precio anterior de 1.199 euros, y lo ofrece con envío gratis. En la ficha online aparece con entrega prevista para el 23 de marzo de 2026.

En esa misma página se ve una nota media de 4,4 sobre 5 basada en 49 valoraciones y el aviso de «Muy popular». Ahí se resumen sus claves con Intel Core Ultra 7 255H, GeForce RTX 5060, 24 GB de RAM, 1 TB SSD, pantalla de 165 Hz y FreeDOS.

La RTX 5060 y el salto en gráficos

La GeForce RTX 5060 es la pieza que marca el perfil gamer del equipo. En pocas palabras, es el motor que se encarga de los gráficos del juego, y suele permitir subir detalles sin que todo vaya a tirones.

NVIDIA sitúa a la RTX 5060 dentro de su familia RTX 5060, basada en la arquitectura «Blackwell«, y la asocia a funciones como el trazado de rayos y DLSS 4. Esto último suele servir para aumentar los fotogramas por segundo usando técnicas de inteligencia artificial, aunque el resultado depende del título y de la configuración.

Core Ultra 7 255H y la IA que no se ve

El procesador que acompaña a la gráfica es el Intel Core Ultra 7 255H. Según Intel, es un chip móvil con 16 núcleos y una velocidad máxima de hasta 5,1 GHz, pensado para repartir trabajo entre tareas exigentes y otras más ligeras.

Aquí entra un concepto que se repite mucho en 2026, la NPU, un bloque del procesador dedicado a cálculos de inteligencia artificial. Intel lo presenta como parte de su enfoque para acelerar tareas de IA, algo que suele notarse más en funciones concretas que en un único «modo IA» que lo cambie todo.

Y luego está el tema del calor, que en gaming importa más de lo que parece. En la familia OMEN 16 Slim, HP destaca su sistema OMEN Tempest Cooling y un modo llamado Unleashed, pensado para ajustar el rendimiento sin perder el control cuando el portátil se calienta después de un rato.

Pantalla 2K a 165 Hz

La pantalla es de 16 pulgadas con panel IPS y una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles, que MediaMarkt presenta como 2K. Ese formato da un poco más de altura que el clásico 1.920 por 1.080, algo que se agradece cuando tienes un documento abierto y, al lado, el navegador con mil pestañas.

El refresco es de 165 Hz, lo que significa que la imagen puede actualizarse hasta 165 veces por segundo. En juegos rápidos, eso suele traducirse en movimientos más suaves, siempre que el hardware y el propio juego lleguen a esos fotogramas, y el acabado antirreflejos ayuda si juegas con luz de ventana cerca.

RAM, SSD y conexiones

El equipo viene con 24 GB de memoria DDR5 a 5.600 MHz. Es una cifra curiosa, porque no es la típica configuración de 16 o 32 GB, pero en multitarea puede marcar diferencia si alternas juego, chat, streaming y un editor a la vez.

En almacenamiento monta un SSD de 1 TB, que suele ser el tipo de disco rápido que hace que el sistema y los juegos carguen con menos esperas. Para que te hagas una idea, 1 TB suele dar para varios títulos grandes y muchos archivos, sin ir borrando cada semana.

En puertos y conectividad, la ficha incluye varios USB, HDMI 2.1, Ethernet, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4. También aparecen datos como una batería de 70 Wh y un peso de 2,42 kg, así que es transportable, pero no es un ultraligero para llevarlo todo el día sin notarlo.

Viene con FreeDOS, y eso cambia la compra

Este OMEN Slim se vende con FreeDOS, es decir, llega sin Windows preinstalado. Para algunos es una ventaja, porque pueden instalar el sistema que prefieran desde cero, pero para otros es un pequeño muro si quieren encender y jugar en cinco minutos.

El punto clave es el coste y el tiempo. Si necesitas Windows, tendrás que comprar una licencia o usar una que ya tengas, y luego instalar controladores para que todo funcione como toca, desde la gráfica hasta el Wi-Fi.

Al final del día, esta oferta tiene más sentido para quien ya ha montado o configurado PCs alguna vez, o para quien tiene a alguien cerca que sepa hacerlo. Si no, quizá compense pagar algo más por un modelo con sistema operativo incluido y evitar dolores de cabeza.

La información principal se ha publicado en MediaMarkt.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

Noticias Relacionadas

Router WiFi con antenas en casa mientras expertos advierten sobre el riesgo del truco de la moneda.

Los expertos coinciden y piden que no se use el truco de la moneda en el router: crea «puntos muertos» y hay riesgo de sobrecalentamiento

27 de marzo de 2026 a las 20:42
Auriculares con cable Apple EarPods con conector Lightning sobre fondo blanco.

Los auriculares de cable están volviendo y van a destronar al Bluetooth: la razón es clara y hasta la BBC lo dice

27 de marzo de 2026 a las 18:39
Nokia 1100 original con caja, el móvil más vendido de la historia aún se vende en 2026.

Ni el iPhone ni un Samsung: el teléfono más vendido de la historia es el Nokia 1100 y éste es tu precio en 2026

26 de marzo de 2026 a las 20:51
Nuevo diseño del reproductor en Android Auto 16 con controles reubicados y mapa en pantalla.

La actualización de Android Auto ya está aquí y es lo mejor que me ha pasado: la novedad que todos estábamos esperando

25 de marzo de 2026 a las 15:36
iPhone Fold de Apple abierto mostrando pantalla grande tipo iPad con apps en multitarea.

Los fanáticos de Apple no dan crédito pero el iPhone plegable está a punto de salir al mercado y viene para revolucionar el mundo de los móviles

25 de marzo de 2026 a las 08:01
Adaptador USB-C con conector visible sobre superficie, símbolo del estándar de carga obligatorio en la UE.

La UE lo acaba de hacer obligatorio y ya está pensando en su fin: el USB-C podría tener los días contados y su sustituto es mucho más práctico

24 de marzo de 2026 a las 18:54

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© techy44.okdiario.com • Todos los derechos reservados.