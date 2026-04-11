Comunicado de Movistar Plus+ a todos sus clientes: los descodificadores HD ya tienen fecha de retirada y es muy pronto

El 1 de junio de 2026, Movistar dejará inoperativos los descodificadores HD antiguos de Movistar Plus+ en España. Si sigues usando uno de esos “decos” veteranos, la tele puede quedarse sin señal justo el día que menos te apetece. ¿Te suena esa cajita bajo el televisor que lleva años sin dar guerra?

La buena noticia es que, para los clientes afectados, el cambio al descodificador UHD se está planteando como una sustitución sin coste y con instrucciones claras para hacerlo sin líos. Movistar está avisando de forma directa a quienes tienen un equipo obsoleto para que nadie se encuentre de repente con la pantalla en negro. En la práctica, se trata de comprobar tu modelo y pedir el reemplazo a tiempo, ya sea online, por teléfono o en tienda.

Qué cambia el 1 de junio

Un descodificador es el aparato que recibe la señal de Movistar y la convierte en imagen para tu televisor. Los modelos HD muestran la imagen en alta definición, mientras que los UHD están preparados para 4K y para moverse mejor por los menús. UHD significa “ultra alta definición” y, dicho rápido, es la versión moderna del “deco”.

En junio, el problema no es solo la calidad de imagen, sino la compatibilidad. Movistar está renovando parte del equipamiento para evitar incidencias y que la plataforma funcione con dispositivos más actuales. Esto afecta sobre todo a clientes que llevan años con el mismo aparato porque, sinceramente, “todavía funcionaba”.

Cómo saber si te afecta

Hay una pista rápida que la propia atención técnica de Movistar repite en su Comunidad. “Si tu descodificador tiene grabado ‘UHD TV’ en la tapa superior, no se verá afectado”, explican desde el soporte. Si ves esas letras, en principio puedes respirar tranquilo.

Si no aparece “UHD TV”, o si te ha llegado un aviso, conviene moverse. A veces también hay confusión con otros equipos del salón, porque algunos dispositivos ponen “fibra” y eso suele ser el router, no el descodificador. Ante la duda, fíjate en cuál es el aparato que va al HDMI de la tele.

Cómo pedir el nuevo desco

Los avisos suelen llegar por canales habituales y, cuando incluyen un enlace, apuntan a un proceso de confirmación del envío. En la Comunidad Movistar, Gema, del equipo comercial, lo define como “un proyecto de renove” de descodificadores HD antiguos por un UHD gratuito, y recuerda que el correo llega desde info@envios.movistar.es. Si aceptas, te lo envían a tu domicilio para que lo autoinstales y, si no haces nada, el pedido se elimina pasados unos 10 días, con la opción de comprobarlo llamando al 1004.

En la página de renovación, el sistema te pide confirmar tu número de teléfono fijo y te guía para recibir el equipo en casa. Movistar lo resume con una frase muy directa, “Te lo enviamos a tu casa sin coste en dos días laborables”, y añade enlaces a un manual y a un vídeo de instalación. También pide llevar el descodificador antiguo a una tienda Movistar para que pueda reciclarse, y si el enlace te da error te remite al 1002.

Cuánto cuesta el cambio

La sustitución del descodificador HD por uno UHD, cuando te corresponde por ser un equipo antiguo, está pensada para que sea a coste cero. Aun así, no es raro que algunos clientes se asusten al ver precios en la web, porque no siempre están entrando por el circuito de “renove”. En la Comunidad Movistar, Viviana, moderadora comercial, aclara que la sustitución gratuita es para quienes aún usan modelos antiguos y que, si el sistema detecta que ya tienes un UHD, puede mostrar como alternativa de pago el Desco UHD Smart WiFi.

Aquí conviene separar lo obligatorio de lo opcional. Lo obligatorio es cambiar el HD si es uno de los modelos que se quedan fuera, para seguir viendo Movistar Plus+ sin cortes. Lo opcional es elegir una versión con WiFi u otras mejoras si tu instalación lo pide, por ejemplo si el router está lejos y no quieres tirar cable por el pasillo.

Instalarlo y evitar problemas

Movistar explica que la instalación básica del descodificador UHD se hace conectándolo a la tele por HDMI, al router por cable de red y a la corriente. En su ficha de equipamiento insiste en que “Instalar el Descodificador UHD es facilísimo” y recuerda que el cable Ethernet viene en la caja. También señala que el descodificador UHD incluye el mando vocal para moverte por los menús con más comodidad.

¿Y si tu tele es antigua y solo tiene los típicos conectores rojo, blanco y amarillo? En la Comunidad Movistar, Tatiana, del equipo técnico, comenta que con un convertidor de HDMI a RCA el servicio puede funcionar, aunque advierte que así “se pierden algunos factores de la imagen”. Es una solución práctica para seguir viendo la tele, aunque no aproveches el salto a UHD en ese televisor.

El comunicado oficial ha sido publicado en Movistar.