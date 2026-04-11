Comunicado de Movistar Plus+ a todos sus clientes: los descodificadores HD ya tienen fecha de retirada y es muy pronto

Por Techy44
Publicado el: 11 de abril de 2026 a las 20:56
Síguenos
Descodificador UHD de Movistar que sustituye a los antiguos modelos HD en 2026.

El 1 de junio de 2026, Movistar dejará inoperativos los descodificadores HD antiguos de Movistar Plus+ en España. Si sigues usando uno de esos “decos” veteranos, la tele puede quedarse sin señal justo el día que menos te apetece. ¿Te suena esa cajita bajo el televisor que lleva años sin dar guerra?

La buena noticia es que, para los clientes afectados, el cambio al descodificador UHD se está planteando como una sustitución sin coste y con instrucciones claras para hacerlo sin líos. Movistar está avisando de forma directa a quienes tienen un equipo obsoleto para que nadie se encuentre de repente con la pantalla en negro. En la práctica, se trata de comprobar tu modelo y pedir el reemplazo a tiempo, ya sea online, por teléfono o en tienda.

Qué cambia el 1 de junio

Un descodificador es el aparato que recibe la señal de Movistar y la convierte en imagen para tu televisor. Los modelos HD muestran la imagen en alta definición, mientras que los UHD están preparados para 4K y para moverse mejor por los menús. UHD significa “ultra alta definición” y, dicho rápido, es la versión moderna del “deco”.

En junio, el problema no es solo la calidad de imagen, sino la compatibilidad. Movistar está renovando parte del equipamiento para evitar incidencias y que la plataforma funcione con dispositivos más actuales. Esto afecta sobre todo a clientes que llevan años con el mismo aparato porque, sinceramente, “todavía funcionaba”.

Cómo saber si te afecta

Hay una pista rápida que la propia atención técnica de Movistar repite en su Comunidad. “Si tu descodificador tiene grabado ‘UHD TV’ en la tapa superior, no se verá afectado”, explican desde el soporte. Si ves esas letras, en principio puedes respirar tranquilo.

Si no aparece “UHD TV”, o si te ha llegado un aviso, conviene moverse. A veces también hay confusión con otros equipos del salón, porque algunos dispositivos ponen “fibra” y eso suele ser el router, no el descodificador. Ante la duda, fíjate en cuál es el aparato que va al HDMI de la tele.

Cómo pedir el nuevo desco

Los avisos suelen llegar por canales habituales y, cuando incluyen un enlace, apuntan a un proceso de confirmación del envío. En la Comunidad Movistar, Gema, del equipo comercial, lo define como “un proyecto de renove” de descodificadores HD antiguos por un UHD gratuito, y recuerda que el correo llega desde info@envios.movistar.es. Si aceptas, te lo envían a tu domicilio para que lo autoinstales y, si no haces nada, el pedido se elimina pasados unos 10 días, con la opción de comprobarlo llamando al 1004.

En la página de renovación, el sistema te pide confirmar tu número de teléfono fijo y te guía para recibir el equipo en casa. Movistar lo resume con una frase muy directa, “Te lo enviamos a tu casa sin coste en dos días laborables”, y añade enlaces a un manual y a un vídeo de instalación. También pide llevar el descodificador antiguo a una tienda Movistar para que pueda reciclarse, y si el enlace te da error te remite al 1002.

Cuánto cuesta el cambio

La sustitución del descodificador HD por uno UHD, cuando te corresponde por ser un equipo antiguo, está pensada para que sea a coste cero. Aun así, no es raro que algunos clientes se asusten al ver precios en la web, porque no siempre están entrando por el circuito de “renove”. En la Comunidad Movistar, Viviana, moderadora comercial, aclara que la sustitución gratuita es para quienes aún usan modelos antiguos y que, si el sistema detecta que ya tienes un UHD, puede mostrar como alternativa de pago el Desco UHD Smart WiFi.

Aquí conviene separar lo obligatorio de lo opcional. Lo obligatorio es cambiar el HD si es uno de los modelos que se quedan fuera, para seguir viendo Movistar Plus+ sin cortes. Lo opcional es elegir una versión con WiFi u otras mejoras si tu instalación lo pide, por ejemplo si el router está lejos y no quieres tirar cable por el pasillo.

Instalarlo y evitar problemas

Movistar explica que la instalación básica del descodificador UHD se hace conectándolo a la tele por HDMI, al router por cable de red y a la corriente. En su ficha de equipamiento insiste en que “Instalar el Descodificador UHD es facilísimo” y recuerda que el cable Ethernet viene en la caja. También señala que el descodificador UHD incluye el mando vocal para moverte por los menús con más comodidad.

¿Y si tu tele es antigua y solo tiene los típicos conectores rojo, blanco y amarillo? En la Comunidad Movistar, Tatiana, del equipo técnico, comenta que con un convertidor de HDMI a RCA el servicio puede funcionar, aunque advierte que así “se pierden algunos factores de la imagen”. Es una solución práctica para seguir viendo la tele, aunque no aproveches el salto a UHD en ese televisor.

El comunicado oficial ha sido publicado en Movistar.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

Noticias Relacionadas

Televisor TCL X11L Mini LED mostrando el logo de la marca en pantalla.

TCL lo confirma: va a destrozar a Sony y a Samsung con el televisor Mini LED de 288 Hz y 10.000 nits que está a punto de llegar a España

11 de abril de 2026 a las 08:12
DJI Avata 360 visto desde arriba con cámara 360 y diseño FPV compacto.

DJI no se conforma con la Osmo Pocket, ahora presenta su primer dron con cámara 360, vídeo en 8K y autonomía de 23 minutos

9 de abril de 2026 a las 20:42
Gafas inteligentes Ray-Ban Meta con cámara y diseño compatible con lentes graduadas.

Las Ray-Ban de siempre tienen los días contados: Meta confirma que llegan los cristales graduados para sus gafas inteligentes

9 de abril de 2026 a las 12:51
Xiaomi Watch 5 con pantalla AMOLED y diseño en acero con control por gestos mediante sensor EMG.

Ni Apple Watch ni el Galaxy Watch: Xiaomi lanza su reloj de zafiro con doble chip y sensor EMG que permite controlarlo con gestos

1 de abril de 2026 a las 15:42
persona mirando el móvil en la cama al despertar reflejo de orientación cerebro.

Esto es lo que dice la psicología de las personas que miran el teléfono antes de levantarse de la cama: no es adicción, es culpa de la evolución

1 de abril de 2026 a las 09:42
Actualización iOS 26.3.1 a iPhone parche seguridad WebKit Apple.

Tu iPhone tiene una actualización silenciosa que Apple no quiere que conozcas: es iOS 26.3.1 (a) y soluciona un peligro

31 de marzo de 2026 a las 08:01

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© techy44.okdiario.com • Todos los derechos reservados.