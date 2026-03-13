Comunicado oficial para los que tengan una TV LG: superactualización masiva en todos los dispositivos (modelos antiguos incluidos)

Si tienes una Smart TV de LG en casa, deja de verla como un simple rectángulo negro apagado. ¿Te imaginas que en lugar de eso mostrara tus fotos favoritas o un cuadro clásico famoso? Con la llegada de LG Gallery+, la pantalla puede convertirse en un marco digital con miles de imágenes en 4K que cambian solas y llenan el salón de vida.

La compañía coreana ha lanzado un nuevo servicio para sus televisores OLED y QNED que muestra más de cuatro mil obras de arte, escenas de cine, fotografías y fondos pensados incluso para videojuegos. La misma función se estrenará en la gama de 2025 y alcanzará también modelos anteriores compatibles mediante una actualización de software.

Qué es LG Gallery+ y cómo convierte la tele en un cuadro

Gallery+ funciona como una galería digital que se activa cuando no estás viendo nada. En lugar de la clásica pantalla en negro, el televisor muestra imágenes fijas o presentaciones en forma de diapositivas que se pueden acompañar con música de fondo.

Según LG Electronics, el catálogo supera las cuatro mil imágenes entre obras clásicas, escenas cinematográficas, fotografías temáticas y contenidos inspirados en videojuegos, con nuevas incorporaciones cada mes. Como resume Chris Jo, responsable de la plataforma webOS en la división de televisión de la marca, «los usuarios pueden convertir cualquier televisor en un lienzo totalmente personalizado», incluso con obras procedentes de la National Gallery de Londres.

Modos inteligentes, fotos personales y suscripción

Además de las colecciones de arte, Gallery+ permite vincular la cuenta con Google Photos para mostrar álbumes personales en la pantalla del salón. Tus vacaciones, cumpleaños o fotos del móvil pasan a verse en grande y por lo general en resolución 4K nativa del televisor.

El servicio incluye modos inteligentes que ajustan brillo y nitidez según la luz de la habitación y ofrece la opción de mantener el panel encendido en modo Always-On Display o usarlo solo como salvapantallas con audio ambiental suave si se desea. La compañía ofrece una versión gratuita con una selección reducida de imágenes y otra de pago con acceso completo al catálogo y contenido nuevo cada mes.

Actualización para televisores LG de 2025 y modelos anteriores

Lo interesante para muchos usuarios es que no hace falta comprar una tele nueva para probar Gallery+. El servicio debutará en los televisores LG de la gama 2025 pero también llegará a determinados modelos anteriores compatibles mediante una actualización de software dentro del programa webOS Re New.

En la práctica, la actualización convierte muchos televisores OLED y QNED ya instalados en casa en marcos digitales avanzados. Por eso es una forma de alargar la vida útil de la tele y de añadir funciones decorativas sin cambiar de equipo, algo que en gran medida reduce el coste de entrar en este tipo de experiencias.

Ventaja frente a The Frame y otras teles decorativas

En los últimos años se ha hecho popular la idea de convertir la tele en un cuadro, sobre todo con The Frame de Samsung, que se vende como un modelo especializado para colgar en la pared. También han aparecido propuestas similares de Hisense y TCL que apuestan por televisores pensados desde el inicio como lienzos digitales.

LG ha optado por otra vía al llevar una experiencia similar a muchos de sus modelos sin obligar a comprar un televisor exclusivo, algo que puede reforzar su posición frente a la competencia. Para quien mira el presupuesto de cerca, poder activar Gallery+ en una tele que ya tiene en el salón suele pesar tanto como cualquier mejora de brillo o contraste.

Al final del día, lo que propone Gallery+ es cambiar la forma en la que miramos la tele cuando está en reposo. En lugar de apagar y olvidar, el aparato se integra en la decoración del hogar como si fuera un cuadro más que se adapta al gusto de cada persona y al momento del día.

El comunicado oficial se ha publicado en LG Electronics España.