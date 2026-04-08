Corea del Norte crea un arma letal de 2.500 kilotones capaz de alcanzar Estados Unidos: supera cualquier escudo antimisiles

Corea del Norte aseguró haber probado un motor de misil de combustible sólido «de gran empuje» bajo la supervisión de Kim Jong Un. La prensa estatal lo presentó como parte de su plan quinquenal de desarrollo militar y de la modernización de sus fuerzas estratégicas.

¿Se trata ya de un misil listo para volar y llegar al territorio continental de Estados Unidos? No exactamente, pero el gesto importa, porque un motor más potente y un diseño más moderno pueden recortar tiempos y ampliar opciones. Todo llega, además, pocos días después de que Kim defendiera en el Parlamento que el estatus nuclear del país es «absolutamente irreversible» y acusara a Estados Unidos de «terrorismo patrocinado por el Estado y agresión» en distintas partes del mundo.

La prueba

Lo que se ha anunciado es una prueba en tierra, no un lanzamiento. En la práctica, significa encender el motor en un banco de ensayo para medir si empuja como se espera y si mantiene un funcionamiento estable cuando trabaja al máximo.

Según la Agencia Central de Noticias de Corea, que informó el 29 de marzo de 2026, el motor usa un material compuesto de fibra de carbono y alcanzó un empuje máximo de unos dos mil quinientos kilonewtons, una medida de fuerza, por encima de una prueba previa que situó cerca de mil novecientos setenta. KCNA no detalló el lugar ni el momento exacto, y Kim calificó el ensayo de «gran importancia» para elevar la fuerza estratégica, acompañado por cargos del Partido de los Trabajadores y de la Administración de Misiles.

Combustible sólido

El detalle del combustible no es menor. Un misil de combustible sólido puede permanecer almacenado y listo durante más tiempo, porque no necesita cargar líquidos justo antes de despegar, como si fuera un coche al que le toca repostar en el último minuto. Intercontinental, en este contexto, significa que está pensado para recorrer miles de kilómetros.

En términos militares, eso reduce el tiempo de preparación y puede complicar que un adversario detecte la actividad previa al lanzamiento. Un análisis del Open Nuclear Network explicó que, por lo general, los misiles intercontinentales de combustible sólido requieren menos preparación y pueden ser más difíciles de localizar antes de su uso.

Por eso, en los últimos años el programa norcoreano ha ido combinando ensayos de motores en tierra con pruebas de vuelo de misiles cada vez más grandes. Ya en diciembre de 2022, el analista Vann H. Van Diepen, de 38 North, describió un ensayo estático de un motor de gran tamaño como una señal clara de avance hacia sistemas de alcance intercontinental.

Carbono y ojivas

La fibra de carbono es un material ligero y muy resistente, famoso también fuera del mundo militar. En un cohete, ahorrar peso en la estructura puede abrir margen para aumentar el alcance o para transportar una carga útil mayor, aunque el resultado depende del diseño completo y de cuánto margen se gane en cada etapa.

Aquí aparece una pregunta que muchos observadores se hacen cuando oyen hablar de más empuje y materiales más ligeros. ¿Está Corea del Norte intentando llevar varias ojivas, la parte final donde va la carga, en un mismo misil para aumentar sus opciones de superar defensas antimisiles? La idea consiste en que un misil libere varias «cabezas» en la fase final, en vez de una sola.

La cuestión es que eso no se consigue solo con un motor más fuerte. Un informe de referencia del Congressional Research Service de Estados Unidos, firmado por Mary Beth D. Nikitin, recuerda que estos sistemas suelen requerir más pruebas para mejorar la fiabilidad y que, en evaluaciones previas, algunos ensayos norcoreanos se han interpretado como pasos hacia capacidades de múltiples vehículos de reentrada.

Qué viene ahora

El anuncio norcoreano, por sí solo, no permite medir cuán cerca está el país de desplegar un misil intercontinental plenamente operativo. Probar un motor es como probar el motor de un coche en un taller, sirve para avanzar, pero no demuestra todavía cómo rinde el vehículo completo en carretera.

En su discurso ante la Asamblea Popular Suprema, el Parlamento norcoreano, del 23 de marzo de 2026, Kim insistió en consolidar el estatus nuclear como irreversible y volvió a cargar contra Washington. En ese mismo texto, habló de «terrorismo patrocinado por el Estado y agresión» a escala global, un tono que encaja con una etapa de más presión y menos margen para concesiones rápidas.

Mientras tanto, el contexto internacional sigue marcado por sanciones de Naciones Unidas. El comité del Consejo de Seguridad creado por la resolución 1718 supervisa medidas que buscan frenar el desarrollo norcoreano de armas nucleares y de misiles balísticos.

El comunicado oficial se ha publicado en KCNA.

Foto: Yonhap