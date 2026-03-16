Después de años por detrás de Alexa una actualización le ha dado la vuelta: Gemini llega a Google Home para revolucionar la domótica

La escena te sonará. Llegas tarde a casa, recuerdas que debía llegar un paquete y abres la app de la cámara mientras el móvil lucha por cargar el vídeo. Ahora Google quiere saltarse todos esos pasos y que simplemente le preguntes qué está pasando.

Con la nueva función Live Search, Google Home permite que Gemini analice en directo lo que ven tus cámaras y te responda con lenguaje natural. La opción llega primero para quienes pagan el plan Google Home Premium Advanced y forma parte de la actualización de Google Home del 2 de marzo de 2026, en la que se explica que los suscriptores pueden «Live Search your camera streams to understand the current state of your home».

Qué es Live Search y qué cambia en tus cámaras

Hasta ahora, las cámaras compatibles con Google Home ofrecían sobre todo clips y alertas de cosas que ya habían pasado, con mensajes genéricos de movimiento o detección de persona. Con Live Search, la propia Google explica que los abonados al plan avanzado pueden pedir a Gemini que consulte las cámaras en tiempo real para entender el estado actual de la casa, en lugar de limitarse a buscar en el historial de vídeo.

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En la práctica, esto convierte las cámaras en algo parecido a un buscador visual. En lugar de abrir la app y deslizarte por la línea de tiempo, puedes lanzar una pregunta y dejar que la IA haga el trabajo pesado que antes hacías tú con el dedo sobre la pantalla. Visto así, la domótica de siempre se acerca un poco más a esa ciencia ficción que muchos identifican con capítulos de «Black Mirror».

Gemini para el hogar y el plan Premium Advanced

La función se apoya en Gemini for Home, el sistema de inteligencia artificial que, en palabras de Anish Kattukaran, director de producto de Google Nest, «is more than an update to your voice assistant». En su blog, Google detalla que Gemini no solo responde comandos, también interpreta lo que ocurre en cámaras, timbres y en la propia app de Google Home para dar respuestas con más contexto.

Para acceder a Live Search hay que pasar por caja. El plan Google Home Premium Advanced cuesta 20 dólares al mes o 200 al año y se sitúa por encima del nivel Standard de la misma suscripción. Google describe este escalón superior como el que incluye las capacidades avanzadas de cámara con IA, resúmenes diarios, búsqueda en el historial de vídeo y descripciones detalladas de eventos, además de vídeo continuo y más días de grabación en la nube.

Preguntar a las cámaras como si fueran un buscador

La gran diferencia es cómo se usa todo esto. En lugar de buscar un clip concreto, Live Search permite hacer preguntas del tipo «Hey Google, is there a car in the driveway» o «Hay algún paquete en la puerta». Directivos de Google han explicado en redes y en declaraciones recogidas por medios tecnológicos que la idea es poder preguntar por el estado actual de la vivienda sin abrir el vídeo en directo.

Para lo que ya ocurrió, siguen existiendo las funciones de búsqueda en el historial con lenguaje natural. El propio equipo de Google ha puesto ejemplos como preguntar quién dejó la puerta del garaje abierta o a qué hora llegaron los niños, algo que ya ofrecía la búsqueda en vídeo impulsada por Gemini y que se integra en el paquete Google Home Premium. Live Search se suma a esa base para cubrir el «aquí y ahora» de tus cámaras.

Despliegue gradual, dudas de privacidad y lo que viene

Live Search no ha salido de la nada. Durante meses, Gemini for Home se ha probado en un programa de acceso anticipado y ahora la función de consulta en directo aparece ya en las notas de versión oficiales de Google Home para el 2 de marzo de 2026. Google recuerda además que, incluso con la app actualizada, algunas novedades pueden tardar en llegar y que el despliegue es gradual según región y dispositivo.

La novedad no implica que las cámaras graben más de lo que ya podían grabar, pero sí cambia quién revisa esas imágenes. En vez de ser la persona la que mira cada clip, ahora un modelo de IA de Gemini puede interpretar en gran medida lo que ve y resumirlo en frases que mencionan personas, animales, paquetes o vehículos, tal y como describe el propio blog de Google sobre sus cámaras con IA.

Al final del día, la pregunta práctica es sencilla. Para algunos usuarios, pagar 20 dólares al mes por poder preguntarle a una IA si hay un paquete en la puerta o un coche en la entrada será el siguiente paso lógico en una casa hiperconectada; para otros, será una línea roja que refuerza la sensación de vivir con un sistema de vigilancia demasiado listo.

La actualización con Live Search se ha detallado en la página oficial Nest Home.