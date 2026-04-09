Después de subir el precio de la PS5 Sony ha tomado una decisión peor: suspendida la venta de memoria SD y no hay fecha de vuelta

Sony Japón ha suspendido la aceptación de pedidos de buena parte de sus tarjetas SD y CFexpress, tanto para distribuidores como para clientes de su tienda oficial. La compañía reconoce que la oferta no está pudiendo seguir el ritmo de la demanda y no ha dado una fecha para volver a la normalidad.

Puede sonar lejano, pero afecta a algo muy cotidiano. Si usas una cámara, una grabadora o incluso un portátil que “vive” de una SD, un parón así suele acabar en menos modelos disponibles, más esperas y precios menos estables. ¿Qué pasa cuando un accesorio se convierte de golpe en el cuello de botella?

Qué ha anunciado Sony en Japón

En un aviso publicado en su web japonesa, Sony atribuye la decisión a la “escasez global de semiconductores” y a otros factores. La empresa advierte de que, a corto plazo, la oferta no va a poder cubrir la demanda de tarjetas CFexpress y SD y por eso, desde el 27 de marzo de 2026, ha detenido la aceptación de pedidos en la Sony Store y a través de tiendas autorizadas.

La compañía habla de pedidos, no de un apagón inmediato del stock. En la práctica, eso suele significar que lo que queda en almacenes se vende, pero la reposición se vuelve más lenta y desigual, justo lo que desespera a quien necesita una tarjeta para mañana.

También es una señal de presión en el hardware de consumo. Isabelle Tomatis, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment, comunicó en el blog oficial de PlayStation una subida del precio recomendado de PS5 y PS5 Pro desde el 2 de abril de 2026, citando “With continued pressures in the global economic landscape”. No habla de tarjetas, pero el contexto es parecido.

Qué tarjetas están afectadas y por qué importan

La suspensión de pedidos incluye tarjetas CFexpress Tipo A y Tipo B, además de varias SDXC y SDHC. Son formatos pensados para guardar fotos y vídeo, pero no todos sirven para lo mismo, y ahí empieza el problema cuando falta oferta.

Las CFexpress suelen ir ligadas a cámaras avanzadas que graban vídeo de alta calidad o disparan ráfagas rápidas. Si tu equipo pide CFexpress, no siempre puedes “salvar el día” con una SD corriente, y esa falta de alternativas se nota mucho en bodas, rodajes o trabajos donde no hay segunda oportunidad.

La memoria NAND y el tirón de los centros de datos de IA

Estas tarjetas no son magia. Dentro llevan memoria NAND, un tipo de chip que guarda datos aunque apagues el dispositivo, igual que el almacenamiento de un móvil o un SSD, y por eso compite con muchos otros productos.

TrendForce, una firma de análisis del sector, estima que en el segundo trimestre de 2026 los precios de contrato de la memoria NAND podrían subir entre el 70% y el 75% frente al trimestre anterior. Su explicación apunta a una demanda fuerte de servidores y centros de datos de IA, con capacidad de fabricación cada vez más orientada a SSD para uso empresarial, lo que deja menos margen a productos de consumo como tarjetas y pendrives.

Cuando los grandes compradores aseguran suministros a largo plazo, las piezas pequeñas sufren. A veces se traduce en subidas de precio, otras en menos stock, y en ocasiones en decisiones drásticas como la de Sony Japón.

El helio, un detalle raro que mueve una industria enorme

No todo depende solo de la memoria. La Semiconductor Industry Association explicó al Servicio Geológico de Estados Unidos que el helio de alta pureza es un insumo crítico en la fabricación de semiconductores y que se usa en tareas de refrigeración, limpieza y procesos como la fotolitografía dentro de equipos industriales. También recuerda que no es fácil “guardarlo para más tarde”, porque se pierde con el tiempo, como un globo que se va desinflando.

En paralelo, un informe del 31 de marzo de 2026 señaló que la tensión geopolítica en Oriente Medio había afectado a operaciones en Qatar, un productor importante. Añadía que fabricantes de chips en Corea del Sur estaban tirando de inventario para aguantar varios meses y pagando primas para asegurar suministro.

Qué se puede notar en España y qué hacer si necesitas una ya

Aunque la medida anunciada afecta a Japón, la cadena de suministro es global. En la tienda oficial de Sony en España, por ejemplo, al filtrar tarjetas SD aparecen modelos de 64 GB a 35 euros y, al mismo tiempo, otros modelos similares figuran como “agotado”, un indicio de disponibilidad irregular.

Para el usuario, la parte práctica es sencilla y poco glamourosa. Comprar con margen, revisar compatibilidades y no depender de una sola tarjeta suele ahorrar sustos, sobre todo si grabas para clase, trabajo o un proyecto personal.

Y hay un aviso de fondo que no conviene ignorar. Pua Khein-Seng, consejero delegado de Phison, ha advertido de que la escasez de NAND podría “shut down entire consumer electronics companies” en 2026, sobre todo entre fabricantes pequeños con menos margen para asegurar suministro.

La nota oficial se ha publicado en Sony Japón.