EEUU estrena el dron Guardian con conexión a Starlink, alcance de 8 millas y recambio robótico de baterías

En una emergencia, el primer problema suele ser el mismo, saber qué está pasando de verdad. Un dron puede llegar antes que un coche patrulla o una ambulancia y enseñar la escena en segundos. ¿Cuánto cambia una intervención si ves lo que ocurre un minuto antes?

BRINC, empresa de Seattle, ha presentado Guardian como un dron pensado para responder a llamadas al 911, el número de emergencias en Estados Unidos, con menos pausas entre misiones. La firma asegura un alcance de hasta 8 millas (unos 13 kilómetros), hasta 62 minutos de vuelo y conectividad con Starlink, junto a una base que automatiza el cambio de baterías y el relanzamiento. Su fundador y CEO, Blake Resnick, lo resumió así, «Guardian changes the paradigm, supporting true 24/7 operations», y la compañía también anunció una nueva fábrica en Seattle para ampliar la producción.

Un dron como primer aviso

BRINC usa la etiqueta DFR, siglas en inglés de «Drone as First Responder». En la práctica, significa mandar el dron como primer interviniente para ver la escena y dar contexto a los equipos en tierra.

La promesa es ganar tiempo y reducir incertidumbre. Si la llamada es confusa, el vídeo desde el aire puede confirmar si hay víctimas, fuego, tráfico bloqueado o una zona segura para entrar.

Estreno del dron Guardian | Vídeo: BRINC Drones

La estación que cambia baterías

El sistema se completa con Guardian Station, una base que automatiza lo que suele frenar a los drones, la energía y la preparación del siguiente vuelo. BRINC afirma que la estación cambia baterías al aterrizar, guarda varios juegos listos y puede cargar de forma automática distintas cargas útiles, con hasta 20 opciones y almacenamiento con control de temperatura.

Así, el dron no solo observa, también puede llevar material específico según el aviso. La empresa pone ejemplos como un desfibrilador, el aparato que da una descarga para intentar reactivar el corazón, o Narcan, un medicamento basado en naloxona frente a sobredosis.

Starlink cuando falla el móvil

En zonas rurales o tras un desastre, la red móvil puede fallar o saturarse, justo cuando más se necesita. La apuesta de Guardian es mantener el enlace de datos para seguir enviando vídeo y ubicación, incluso sin cobertura terrestre.

Para entenderlo, ayuda pensar en Starlink como una red de satélites de SpaceX que orbitan cerca de la Tierra y se coordinan entre sí, como describe NASA. Si el enlace va por satélite, no depende de la antena más cercana.

Ojos y voz desde el aire

BRINC destaca el paquete de imagen como una de las claves del Guardian. Habla de vídeo en 4K, zoom total de hasta 640 veces y cámaras térmicas con zoom para ver en la oscuridad o cuando la visibilidad es baja, además de un foco y un medidor de distancia con láser.

También incluye altavoz y sirena para comunicarse con quien está en el lugar. En una evacuación o una búsqueda, esas instrucciones simples pueden ahorrar pasos y evitar que la gente se acerque a un riesgo.

Del 911 al centro de mando

La empresa ha buscado que el dron encaje en las herramientas que ya usan las agencias. Motorola Solutions lo conecta con CommandCentral Aware y con «Assist» AI, que puede detectar palabras clave en llamadas al 911 como «heart attack» o «allergic reaction» para apoyar la decisión de envío, según el propio comunicado.

El mismo texto incluye un aviso poco común, Motorola señala que la información procede de BRINC y que no la ha verificado de forma independiente. Aun así, su directivo Jeremiah Nelson defendió la idea de «get eyes on the scene faster» y de gestionar y almacenar el vídeo dentro de sus sistemas.

Lo que sugieren los estudios

La entrega rápida de desfibriladores por dron se ha investigado en los últimos años, con resultados que apuntan a ahorros de tiempo útiles. Una revisión de estudios concluyó que, en algunos casos reales, el dron llegó con ventaja de alrededor de dos a tres minutos frente a la ambulancia en una parte importante de las salidas.

Pero no todo es velocidad, también es comportamiento humano. En entrevistas publicadas en PLOS One, un equipo liderado por Celia J. Bernstein en la University of Warwick encontró que muchos testigos ven la idea con buenos ojos, pero piden instrucciones claras y apoyo desde la central durante la llamada.

Algo similar se ha probado con naloxona en simulación. Un trabajo encabezado por Joseph P. Ornato observó que voluntarios pudieron seguir instrucciones del operador, recoger la medicación entregada por dron y administrarla en alrededor de dos minutos, aunque el propio estudio recuerda que la calle añade clima, rutas y errores de localización.

Qué falta por demostrar

Pasar de una promesa técnica a un servicio diario exige compras, formación, mantenimiento y reglas claras, además de proteger datos y comunicaciones. En misiones de seguridad pública, la ciberseguridad, es decir, evitar accesos no autorizados, pesa tanto como la cámara.

El National Urban Security Technology Laboratory del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó guías para ayudar a bomberos y policías a evaluar drones y cargas útiles, con foco en criterios de compra y en riesgos digitales. Al final, la pregunta es simple. ¿Funciona cuando todo lo demás falla?

El comunicado oficial se ha publicado en BRINC.

Foto: Brinc