El DNI Digital ya está en España y así lo puedes instalar en tu móvil: es más fácil de lo que parece

¿Te ha pasado salir con prisa, tocarte el bolsillo y notar que falta algo? A mucha gente le ocurre con el DNI, justo el día que lo piden para entrar a un concierto, recoger un paquete o hacer un trámite rápido.

Desde el 2 de abril de 2026, en España ya se puede acreditar la identidad con el DNI digital en el teléfono mediante la aplicación oficial MiDNI, y la Policía Nacional insiste en que es un uso legal para identificarse en persona. La nota oficial recuerda que, tras el periodo de adaptación previsto en el Real Decreto 255/2025, las entidades públicas y privadas deben aceptarlo, y que el sistema usa un código QR temporal que se puede verificar al momento, incluso desde un verificador del portal oficial. Si el móvil se pierde o lo roban, la Policía Nacional explica que se puede anular la versión digital tras denunciarlo, y también recalca que hace falta conexión de datos y “máximas garantías de seguridad”.

Qué cambia en la práctica

Esto no va de llevar una foto del DNI en la galería, porque una imagen no permite comprobar si es auténtica. La diferencia es que MiDNI genera una credencial verificable en el momento, pensada para situaciones presenciales.

En la práctica, el DNI en el móvil abre la puerta a gestiones muy comunes. Puede servir para identificarte ante agentes y funcionarios, y también para cosas de cada día como registrarte en un hotel, acreditar la mayoría de edad o retirar un medicamento sin sacar la cartera.

Cómo se enseña el DNI

El corazón del sistema es el código QR, ese cuadradito que muchos ya han visto en menús o entradas digitales. Aquí actúa como una “ventana” corta en el tiempo, aparece unos segundos y luego deja de valer.

Antes de mostrarlo, eliges cuánta información vas a compartir, y ahí está lo interesante. Si solo necesitas demostrar que eres mayor de edad, no tiene sentido enseñar más datos, y por eso el sistema permite enseñar lo justo. Menos información, menos exposición.

Registro y activación sin líos

Para usar MiDNI hay un paso previo, asociar tu número de móvil a tu identidad, como si emparejaras el teléfono con tu DNI. Ese registro se puede hacer usando los certificados del DNI electrónico desde el portal oficial, en un Punto de Actualización de Documentación en comisaría u otras dependencias, o en una Unidad de Documentación cuando renuevas el DNI. Después descargas MiDNI desde las tiendas oficiales, compruebas que el desarrollador es la Dirección General de la Policía y activas la app con tu DNI, el número de soporte del documento físico, una contraseña y un código recibido por SMS, y la ficha insiste en que es “la única oficial” con soporte legal.

Si esto te suena a lío, hazlo con calma y con el DNI físico delante, sin prisas. Y guarda la contraseña como guardarías el PIN del banco, porque al final del día es una llave de acceso a tu identidad.

Los límites que conviene recordar

Conviene tener claros los límites para evitar sustos cuando más prisa llevas. La ficha oficial de MiDNI avisa de que no sirve sin conexión de datos, no es válida como documento de viaje en controles fronterizos y no está pensada para identificarte fuera de España. También deja claro que, por ahora, no es una herramienta para trámites en línea, autenticación o firma electrónica.

Por eso, aunque el DNI en el móvil sea útil en el día a día, el DNI físico sigue siendo un buen plan B. Si vas a viajar, si te preocupa quedarte sin batería o si necesitas firmar algo en línea, conviene no depender de un solo dispositivo.

Seguridad y si pierdes el móvil

La tecnología ayuda, pero la rutina diaria también cuenta. Bloqueo de pantalla, contraseña robusta y no dejar el móvil encima de la mesa como si nada, suena obvio, pero evita muchos problemas.

Si pierdes el teléfono, no esperes a “ver si aparece”. Denuncia cuanto antes para poder anular la versión digital y corta el riesgo, y luego ya habrá tiempo de volver a activar la app en un dispositivo nuevo.

La norma oficial se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.