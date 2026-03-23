El escenario que está preocupando a los expertos: el sistema chino BeiDou podría guiar los misiles de Irán para llevarlos a puntos exactos

En plena escalada regional, una posibilidad se ha colado en los análisis militares y no es menor. Varios expertos creen que Irán podría estar guiando parte de sus misiles y drones con BeiDou, la red de navegación por satélite de China. Teherán no lo ha confirmado, pero la sospecha gana peso porque algunos ataques recientes parecen más precisos y más difíciles de desviar.

¿Por qué importa tanto una señal de satélite? Porque si un arma combina sensores internos con varias redes de navegación, bloquearla se vuelve bastante más complicado. Eso cambia el cálculo de Israel, de Estados Unidos y de las defensas aéreas del Golfo, que ya trabajan en un entorno saturado de interferencias.

Qué es BeiDou y qué puede aportar

BeiDou es, en la práctica, el equivalente chino del GPS. La propia red se define en un libro blanco oficial como un sistema «desarrollado por China y dedicado al mundo» y el Gobierno chino sostiene que ofrece cobertura global, señales en varias frecuencias y servicios como la mensajería corta, útil para enviar datos o instrucciones además de la posición.

También conviene bajar un poco el ruido. GPS.gov recuerda que la precisión no depende solo de si la señal es civil o militar, sino también del receptor y de los sistemas de apoyo que use. Aun así, en un conflicto la gran debilidad es depender de una sola constelación, porque una interferencia local puede degradar la ruta justo cuando más importa.

La pista política que une a Teherán y Pekín

El contexto político está ahí desde hace años. En marzo de 2021, Mohammad Javad Zarif yWang Yi firmaron el documento de cooperación integral entre Irán y China, y en enero de 2022 el Ministerio chino de Exteriores anunció el arranque de su plan de cooperación de 25 años. Las notas oficiales hablan de energía, infraestructuras, ciencia y tecnología, formación y ciberseguridad, aunque no mencionan de forma expresa la integración de BeiDou en misiles iraníes.

Lea también: Suena a ciencia ficción pero un inversor de OpenAI confirma que los niños que acaban de nacer no van a tener que trabajar nunca más

Sobre esa base se apoyan Alain Juillet, exdirector de la inteligencia exterior francesa, y Theo Nencini, investigador de ChinaMed Project. Juillet llegó a decir que «se habla de sustituir el GPS por un sistema chino», mientras Nencini sostiene que el cambio habría sido gradual y todavía no cuenta con una confirmación pública de Teherán.

Por qué el cambio importa en una guerra electrónica

El analista Elijah Magnier recuerda que muchos misiles usan navegación inercial, que calcula el movimiento con sensores internos como giroscopios y acelerómetros. Funciona bien, pero arrastra un problema simple. Los pequeños errores se van acumulando con la distancia, y por eso las señales de satélite sirven para corregir la trayectoria en vuelo, igual que una app cuando recalcula una ruta.

Si además el arma puede escuchar más de una red, la defensa lo tiene peor. Documentos oficiales chinos destacan que BeiDou trabaja con varias frecuencias y combina navegación con comunicación, mientras análisis del Center for Strategic and International Studies y del Royal United Services Institute subrayan que los receptores capaces de usar varias constelaciones resisten mejor las interferencias. En la práctica, eso complica la guerra electrónica, que consiste en bloquear o engañar señales durante un ataque.

La información principal se ha publicado en Al Jazeera.