El fichaje de 14.300 millones que sacude la IA Meta pone a un joven de 28 años al mando de su apuesta más ambiciosa

En junio de 2025, Meta decidió dar un giro radical a su estrategia de inteligencia artificial al invertir 14.300 millones de dólares en Scale AI y fichar a su fundador, Alexandr Wang, para dirigir Meta Superintelligence Labs. El movimiento no solo compra participación en una startup clave de datos, también coloca a un joven ingeniero al frente de una apuesta ambiciosa en IA.

La operación muestra que Mark Zuckerberg quiere competir en serio en la carrera de la IA. Quién es Wang y qué puede significar su llegada para el futuro de la superinteligencia son ahora las grandes preguntas.

De Los Álamos a Silicon Valley

Alexandr Wang nació en 1997 en Los Álamos, Nuevo México, hijo de inmigrantes chinos que trabajaban como físicos en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Creció rodeado de ciencia y destacó en matemáticas y programación.

De adolescente escribía código para empresas de Silicon Valley y, tras matricularse en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, decidió dejar la universidad para lanzar su propia compañía. En 2016 cofundó Scale AI, una empresa que prepara datos limpios y etiquetados para que gigantes tecnológicos y organismos públicos entrenen sus modelos de inteligencia artificial.

La apuesta de 14.300 millones por Scale AI

En junio de 2025, Meta anunció una inversión de 14.300 millones de dólares para hacerse con casi la mitad de Scale AI e incorporar a Wang como director de inteligencia artificial y jefe de Meta Superintelligence Labs. El acuerdo lo colocó entre los ejecutivos mejor pagados del sector.

En la práctica, Meta compra acceso privilegiado a talento, datos y herramientas de entrenamiento mientras Scale AI mantiene su independencia legal. La apuesta llega cuando rivales como OpenAI y Google DeepMind avanzan en modelos de lenguaje y Meta necesita acelerar para no quedarse atrás en la nueva ola de productos de IA.

Qué hará Wang al frente de la superinteligencia de Meta

Meta presenta Meta Superintelligence Labs como la unidad que une investigación, productos e infraestructura con un objetivo, desarrollar sistemas que puedan superar la capacidad humana. Para coordinar ese esfuerzo, Wang ha reorganizado el grupo en cuatro equipos dedicados a modelos básicos, investigación a largo plazo, productos y la infraestructura de centros de datos que los sostiene.

En un memorando interno dirigido a la plantilla, el ingeniero fue muy directo al exponer su ambición. En ese texto afirmó «La superinteligencia está llegando, y para tomarla en serio, necesitamos organizarnos en torno a las áreas clave que serán fundamentales para alcanzarla» y pidió que quienes crean los algoritmos, los productos y los servidores dejen de trabajar en silos. ¿Podrá esa coordinación interna marcar la diferencia frente a rivales que también corren a toda velocidad?

Los retos y dudas que acompañan al fichaje

La imagen es atractiva, pero no todo es entusiasmo. Mark Zuckerberg ha reconocido que la carrera hacia la superinteligencia exige inversiones enormes en nuevos centros de datos y chips, algo que inquieta a parte de los accionistas por el riesgo de disparar el gasto antes de ver ingresos claros.

Además, el ascenso fulgurante de Wang dentro de Meta ha generado fricciones internas con figuras históricas. Expertos como Yann LeCun han sugerido en entrevistas que el directivo llega con poca experiencia en cultura de investigación académica y han criticado apostar casi todo por modelos de lenguaje gigantes como vía principal hacia la superinteligencia. El anuncio oficial de la inversión en Scale AI y del nombramiento de Alexandr Wang se ha publicado en un comunicado de Meta Platforms.

El comunicado oficial se ha publicado en la nota de prensa de Scale AI.