El plan de Elon Musk con Starlink es mucho más que ofrecer internet: ahora quiere crear una plataforma digital para procesar datos en órbita

Por Adrian Villellas
Publicado el: 22 de marzo de 2026 a las 07:53
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Satélite Starlink con sistema láser en órbita terrestre para transmisión y procesamiento de datos.

¿Y si los satélites dejaran de ser simples antenas en el cielo? Los últimos documentos públicos de SpaceX, incluida la nota oficial de la FCC sobre los «orbital data centers», apuntan a que Starlink quiere ir más allá de dar internet y convertirse en una infraestructura orbital capaz de mover tráfico, elegir rutas y asumir parte del trabajo de red fuera de la Tierra.

No hablamos todavía de grandes centros de datos flotando sobre nuestras cabezas. Lo que sí aparece en la actualización técnica sobre la latencia de Starlink es una red con enlaces láser entre satélites y algoritmos que ya buscan el camino más útil para cada paquete de datos, algo que empieza a parecerse menos a una antena y más a una autopista digital en órbita.

De repetidores a una red que recalcula sola

Durante décadas, la mayoría de satélites de comunicaciones funcionaron como repetidores. Recibían una señal, la reforzaban y la devolvían a otro punto, mientras la inteligencia de la red seguía abajo, en centros de control y equipos terrestres.

Starlink se sale de ese molde porque sus documentos técnicos explican que la conectividad láser es clave para conectar lugares remotos y para desviar tráfico cuando hay congestión, buscando la ruta más corta posible. Eso acerca la constelación a una red troncal global, menos rígida y más parecida a un sistema que reacciona sobre la marcha.

Qué significa eso en términos sencillos

Ese salto recuerda al edge computing, un modelo que Olivera Kotevska, Jordan Johnson y A. Gilad Kusne, del Oak Ridge National Laboratory y el NIST, describen como llevar el procesamiento cerca de donde nacen los datos. En la práctica, eso podría parecerse a un GPS de internet que recalcula antes de tocar tierra, filtrando o priorizando parte del tráfico en plena órbita.

La prueba más clara está en Direct to Cell, el sistema con el que SpaceX conecta móviles normales a sus satélites. La compañía explica que esos aparatos llevan silicio propio, antenas avanzadas, software específico y un módem LTE a bordo, hasta el punto de describirlos como una «cell tower in space».

Además, SpaceX ya vende servicio para aviación, conectividad empresarial y respuesta ante emergencias. En esos escenarios, una red que pueda redirigir tráfico desde el espacio tendría sentido práctico cuando la infraestructura en tierra falla, queda lejos o va saturada.

El gran freno sigue siendo la energía

Aquí llega la parte menos vistosa y más importante. La guía de control térmico de la NASA recuerda que un satélite vive con energía limitada y que el calor de sus componentes debe expulsarse al espacio por radiación, así que cada función extra de computación complica el diseño.

Por ahora, todo apunta a tareas ligeras de red más que a un centro de datos completo en cada satélite. Aun así, la solicitud que la FCC ha puesto en exposición pública para unos «orbital data centers» conectados con Starlink enseña hasta dónde quiere llegar SpaceX, convertir su constelación en una plataforma digital que no solo transporte datos, sino que empiece a trabajarlos en órbita.

La nota oficial se ha publicado en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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