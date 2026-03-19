El router de toda la vida tiene los días contados porque Xiaomi ha creado el aparato del futuro: internet ultrarrápido sin preocuparte de cuántos dispositivos conectes

Por Adrian Villellas
Publicado el: 19 de marzo de 2026 a las 09:41
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Router Xiaomi BE19000 Pro con WiFi 7 y diseño moderno para internet ultrarrápido en casa.

Xiaomi no solo ha llevado móviles y coches eléctricos al Mobile World Congress de 2026. También ha presentado el Xiaomi Router BE19000 Pro, un equipo WiFi 7 pensado para llenar de señal una vivienda llena de pantallas y consolas.

Detrás de su diseño vertical y minimalista hay tecnología que solemos ver en oficinas, no en el mueble del salón. El BE19000 Pro combina WiFi 7 y tri banda para alcanzar en teoría unos 18 gigabits por segundo y mantener estables vídeos, partidas online y videollamadas cuando toda la familia está conectada, ¿quién no ha sufrido un corte justo cuando iba a entrar el gol?

WiFi 7 y tri banda para toda la casa

WiFi 7 es el nuevo estándar inalámbrico que mejora en gran medida la velocidad y la respuesta frente a WiFi 6. La organización Wi-Fi Alliance explica que está pensado para manejar más dispositivos, reducir la latencia y aprovechar mejor las bandas de 2,4, 5 y 6 gigahercios.

El Xiaomi Router BE19000 Pro aprovecha esa base con tri banda en 2,4, 5 y 6 gigahercios. Según las especificaciones oficiales, las tres bandas suman hasta 18 656 megabits por segundo de velocidad teórica gracias a 12 antenas internas con amplificadores.

Puertos y almacenamiento para quienes siguen confiando en el cable

El BE19000 Pro tampoco se queda solo en el WiFi. Añade dos puertos Ethernet de 10 gigabits y cuatro de 2,5 gigabits para ordenadores, consolas y televisores que necesitan conexiones muy estables.

Xiaomi asegura que, en conjunto, la red cableada puede rondar los 30 gigabits por segundo dentro de casa. El router incluye además una ranura M.2 para SSD y un puerto USB A, así que puede actuar como un pequeño servidor donde guardar copias de seguridad o películas para ver en streaming local.

IA y red mesh para reducir cortes e interferencias

Una de las diferencias frente a routers más sencillos es el uso de un motor de red con inteligencia artificial. El procesador Qualcomm Networking Pro A7 y el software de Xiaomi analizan el ruido inalámbrico del hogar y ajustan potencia y canales para minimizar interferencias y reducir la latencia.

Esa misma IA se aplica a la red mesh, donde varios routers BE19000 Pro se conectan entre sí y funcionan como una única red. En la práctica, puedes moverte por la casa con el móvil o la consola portátil sin notar saltos de señal, algo que por lo general se traduce en menos cortes y menos lag.

Refrigeración, diseño y seguridad en clave doméstica

Tanta potencia dentro de una carcasa relativamente compacta genera calor, sobre todo en verano. Para evitar problemas, Xiaomi utiliza varios disipadores y un ventilador de alta velocidad que crean un flujo de aire multicanal con una superficie de disipación de unos 86 000 milímetros cuadrados.

El diseño vertical y sin antenas externas busca integrarse en el salón como si fuera un altavoz y ayuda a repartir mejor la señal. En seguridad, el router incluye un chip dedicado, compatibilidad con WPA3, control parental y red de invitados, y según Xiaomi puede gestionar hasta 1 000 dispositivos y enlazar unos 300 aparatos Bluetooth Mesh, de modo que acerca a los hogares tecnologías de red que antes veíamos sobre todo en empresas.

El comunicado oficial se ha publicado en la web global de Xiaomi.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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