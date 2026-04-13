El verdadero significado de los agujeros que hay en la parte trasera de los mandos de la PS5 y para qué sirven

Por Techy44
Publicado el: 13 de abril de 2026 a las 12:41
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Mando DualSense de PS5 mostrando la parte trasera donde se encuentra el agujero de reinicio oculto.

¿El mando de PS5 se enciende, pero la consola no lo reconoce o deja de responder en mitad de una partida? Es más común de lo que parece, y no siempre se arregla con “apagar y encender”. En la parte trasera del DualSense hay un orificio diminuto pensado justo para esos bloqueos.

Detrás de ese agujero se esconde un “botón de reinicio”, una especie de plan B para restablecer el mando cuando la conexión se queda colgada. La idea es sencilla, recuperar el control sin tocar menús complicados y volver al juego cuanto antes.

Dónde está y por qué es tan discreto

PlayStation lo explica de forma literal, “El botón de reinicio está dentro del pequeño orificio junto al logotipo de Sony en la parte posterior del mando”. Es fácil pasarlo por alto, porque no está pensado para pulsarlo con el dedo.

Esa ubicación tiene sentido en la vida real. El mando se apoya, se guarda, se mueve de un lado a otro, y un botón expuesto acabaría activándose por accidente. Mejor que sea un recurso de emergencia y no un susto.

Qué hace un reinicio físico

Un reinicio físico es como darle al mando un “borrón y cuenta nueva” de sus fallos momentáneos. No borra juegos, no cambia tu cuenta y no es lo mismo que restaurar la consola, por eso es una opción relativamente segura para probar primero.

En muchos casos, lo que hace es sacar al DualSense de un estado raro. Por ejemplo, cuando los botones no responden, cuando se queda congelado o cuando la conexión inalámbrica parece ir por libre. No es magia, pero a menudo basta.

Problemas típicos que puede arreglar

El agujero de reinicio suele ayudar con fallos de sincronización y desconexiones que aparecen de repente. También es útil si has estado usando el mando con un ordenador o un móvil y, al volver a la PS5, no termina de emparejarse o insiste en conectarse a otro dispositivo.

Antes de culpar al mando, conviene revisar un detalle tonto pero frecuente. PlayStation advierte que hay cables USB “solo carga” que no sirven para “cargar y sincronizar”, así que pueden cargar la batería y aun así no arreglar el emparejamiento.

Cómo usar el agujero de reinicio

El proceso no tiene misterio, pero pide un poco de cuidado. Primero apaga la consola, dale la vuelta al mando y busca el orificio, y luego usa un alfiler o un clip enderezado para presionar el botón interno unos segundos. Hazlo con suavidad, sin forzar, como cuando reinicias un router con un pin.

Después, toca volver a enlazarlo. La recomendación oficial es conectar el mando a la PS5 con el cable USB incluido y pulsar el botón PS para que se reconozca otra vez, y este reinicio “no se reconfigurará ni se verán afectados los ajustes de emparejamiento”.

Mantenerlo conectado y al día

Si alternas entre varios dispositivos, el DualSense puede “recordar” el último con el que habló. La guía de soporte explica cómo volver a conectarlo a la PS5 con un cable USB y, si lo usas en PC, cómo actualizar el “software del mando” desde un ordenador con la app PlayStation Accessories. 

Ese “software del mando” es el firmware, el programa interno que controla cómo funciona el DualSense. Actualizarlo no suele ser algo de todos los días, pero puede corregir errores y mejorar la estabilidad, sobre todo cuando notas fallos tras una actualización de sistema.

Si el problema sigue, puede ser hardware

Si el mando sigue fallando después del reinicio, el problema puede no estar en la conexión. A veces es un botón que no registra bien, una batería que no carga o un puerto USB que no hace contacto, y ahí ya hablamos de una avería más clásica.

Cuando la cosa parece venir de la consola, el “modo seguro” es otra herramienta oficial para diagnosticar problemas con las funciones mínimas activadas. PlayStation explica que se entra apagando la PS5, manteniendo pulsado el botón de encendido hasta el segundo pitido y conectando el mando por USB para continuar.

La guía oficial se ha publicado en el soporte de PlayStation.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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