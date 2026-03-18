El WiFi podría desaparecer mucho antes de lo que pensamos porque su sustituto ya funciona mucho mejor: el Li-Fi promete internet ultrarrápido y a través de la luz

Por Techy44
Publicado el: 18 de marzo de 2026 a las 09:41
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Router WiFi doméstico con cable Ethernet conectado en una red de internet en casa.

Imagínate que el foco del salón no solo ilumina la mesa del comedor, también envía pelis, juegos y videollamadas a toda velocidad. Eso es, en gran medida, lo que promete el Li-Fi, una tecnología que usa la luz en lugar de las ondas de radio para llevar internet a casa.

Con cada vez más móviles, consolas y dispositivos conectados, muchas redes Wi-Fi se saturan justo cuando más las necesitas. Por eso el Li-Fi se empieza a probar como un aliado para ofrecer conexiones muy rápidas y seguras en habitaciones concretas usando bombillas LED especiales y un pequeño receptor.

Qué es el Li-Fi y cómo funciona

Li-Fi significa Light Fidelity y describe un sistema de comunicación inalámbrica que transmite datos usando la luz visible. En lugar de antenas de radio, se emplean bombillas LED que se encienden y se apagan tan rápido que el ojo humano ve una luz continua.

Un codificador conectado al router regula esos destellos y envía información digital a un receptor, por ejemplo un pequeño dongle en el portátil o la tableta. En pruebas se ha pasado de unos 10 megabits por segundo iniciales a velocidades de laboratorio de hasta unos 43 gigabits por segundo con luz infrarroja y picos cercanos a 224 gigabits por segundo.

Ventajas y límites del Li-Fi dentro de casa

Las grandes ventajas del Li-Fi en casa son la velocidad potencial, la estabilidad y la seguridad añadida. La luz no atraviesa las paredes, así que la señal se queda en la habitación y resulta mucho más difícil que alguien ajeno pueda interceptarla desde el rellano o desde otro piso.

Además el Li-Fi no genera interferencias electromagnéticas y puede convivir con equipos médicos o aparatos de medida sin molestarlos. La parte menos cómoda es que solo funciona mientras la luz está encendida y llega de forma directa al receptor, por lo que cualquier obstáculo o apagado corta la señal y obliga a instalar varias luminarias, de modo que se concibe como complemento del Wi-Fi.

Cómo usar Li-Fi junto al Wi-Fi en tu vivienda

Para probar el Li-Fi en casa hace falta un kit específico que suele incluir una lámpara o punto de acceso Li-Fi, uno o varios receptores y bombillas LED compatibles. La lámpara se conecta al router con un cable Ethernet y, si es posible, se alimenta mediante PoE, mientras los receptores se enchufan a los dispositivos que quieras conectar y se colocan dentro del cono de luz de la lámpara.

Buena parte del desarrollo de esta tecnología llega de grupos de investigación en comunicaciones ópticas como el Li-Fi Research and Development Centre de la Universidad de Edimburgo, donde el físico alemán Harald Haas impulsa el estudio del Li-Fi. En sus materiales explican que no pretende sustituir al Wi-Fi, sino sumar capacidad, eficiencia y seguridad en entornos donde las redes de radio se quedan cortas.

En la práctica, eso significa que en una vivienda normal lo razonable es combinar ambas tecnologías, reservando el Li-Fi para el escritorio o la zona de juegos y dejando el Wi-Fi para el resto de la casa. Para que todo funcione fluido conviene colocar el router en una zona céntrica y algo elevada, usar la banda de 5 gigahercios siempre que puedas, mantenerlo actualizado y proteger la red con una contraseña fuerte, para que la conexión no sea el cuello de botella cuando todos se conectan a la vez

El trabajo principal se ha difundido desde LiFi Research.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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