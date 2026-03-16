Elon Musk lo ha confirmado: esta profesión va a desaparecer «a finales de 2026» y la sustituirá la IA

La cuenta atrás para los programadores ya estaría en marcha según Elon Musk. El empresario sostiene que la inteligencia artificial está avanzando tan rápido que, para finales de 2026, escribir código será algo de lo que “ni siquiera habrá que preocuparse”. Su mensaje a los desarrolladores es claro y bastante incómodo para cualquiera que viva de teclear frente a la pantalla.

Las declaraciones se han ido repitiendo en una reunión interna de xAI y en sus apariciones en el Foro Económico Mundial de Davos 2026. Musk describe un futuro cercano en el que el trabajo será “opcional” en gran medida, porque los sistemas de IA asumirán la parte racional y repetitiva de muchas tareas. La programación aparece en su discurso como uno de los primeros oficios alcanzados por esa ola.

Lo que Musk está diciendo a los programadores

Ante su equipo de xAI y en Davos, Elon Musk aseguró que los programadores tienen menos de un año para replantearse su futuro laboral. “Para finales de 2026 ya ni siquiera habrá que preocuparse por programar” dijo el CEO de Tesla y SpaceX, enlazando ese plazo con la evolución de los modelos de inteligencia artificial. En su visión, escribir código a mano dejará de tener sentido cuando sea más rápido explicar a una máquina lo que se quiere construir.

Musk describe un cambio de rutina muy concreto. En lugar de abrir un editor y pelearse con errores de sintaxis, el desarrollador del futuro le contaría a un chatbot cuál es la idea general del producto, sus requisitos y sus restricciones. El asistente de IA devolvería directamente un software ejecutable listo para instalar, sin mostrar siquiera el código fuente por debajo.

De las sugerencias de código a los binarios generados por IA

La base de este pronóstico está en herramientas que ya existen. Sistemas como GitHub Copilot o OpenAI Codex ayudan hoy a completar funciones enteras, proponen cómo reorganizar módulos, sugieren interfaces de programación y detectan fallos típicos en cuestión de segundos. Para Musk, el hecho de que estas tareas se automaticen indica que una parte creciente del trabajo de desarrollo es ya terreno de la IA.

El siguiente salto, según el propio empresario, llegará con modelos mucho más grandes y con superordenadores especializados en IA, como el Colossus 2 que xAI está construyendo. En esa fase, la máquina no se limitaría a escupir líneas en Python, Java o C++, sino que generaría binarios optimizados para cada arquitectura. En la práctica, bastaría con escribir algo como “desarrolla un CRM con estas funciones” o “crea un videojuego con estas reglas” y recibir un archivo listo para ejecutar en el ordenador o en la consola.

Qué trabajos ve Musk en la línea de fuego

La preocupación de Musk no se limita al código. En su diagnóstico, los primeros empleos en verse desplazados por la eficiencia de la IA serán los que se desarrollan completamente en entornos digitales. Ahí incluye tareas administrativas, atención al cliente en canales en línea, análisis rutinario de datos y lo que describe como programadores básicos, centrados en tareas repetitivas.

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El empresario va más allá y cita profesiones tradicionalmente consideradas seguras, como la medicina o el derecho. Afirma que la IA ya puede analizar historiales clínicos con mayor precisión que los humanos y automatizar búsquedas jurídicas o borradores de contratos complejos. En su opinión, el margen de error de estas máquinas en muchos de esos procesos es “casi inexistente”, un punto que, al final del día, reabre el debate sobre quién asume la responsabilidad cuando algo falla.

Qué quedaría para los humanos según su pronóstico

En este escenario, Musk apunta a un “refugio temporal” en los trabajos que requieren interacción física con el entorno. Oficios como el mantenimiento de instalaciones, ciertos tipos de logística o tareas manuales finas resultan, por ahora, más difíciles de automatizar por completo. Para muchas personas esto suena a una especie de tregua, no a una solución definitiva.

El propio Musk, sin embargo, advierte de que ese refugio podría durar poco. Señala el desarrollo de robots humanoides como Optimus, que podrían empezar a ocupar puestos en fábricas y en tareas de mantenimiento doméstico antes de que termine la década. Si sus plazos se cumplen, un adolescente que hoy aprende a programar o trabaja en un almacén se enfrentará a un mercado laboral mucho más poblado de algoritmos y robots cuando llegue a la treintena. Las declaraciones principales se han realizado durante una reunión interna de xAI y en sesiones del Foro Económico Mundial de Davos 2026.

El comunicado oficial se ha publicado en la página del Foro Económico Mundial.