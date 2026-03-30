Epic Games recula y activa un plan desesperado para salvar Fortnite: rescata la función que todos estaban pidiendo de vuelta

¿Qué hace un gigante cuando una temporada nueva no arranca con el ruido habitual? En Fortnite, la respuesta parece pasar por recuperar los bot lobbies pocos días después del estreno de «Duelo final», la Temporada 2 del Capítulo 7, lanzada el 19 de marzo con nuevas zonas, armas y una mecánica de rivalidades entre La Fundación y el Rey Helado.

El movimiento no sale de la nada. Epic lleva años explicando que los bots forman parte del emparejamiento para que los jugadores menos expertos entren de forma más amable, y su vuelta llega en un momento delicado, con polémica por los paVos y con cifras públicas que quedan muy lejos de los máximos históricos del juego.

Un estreno frío

La nueva temporada llegó acompañada de un cambio incómodo en la economía del juego. Epic escribió en su web oficial que «debido al aumento de los costes de mantenimiento de Fortnite» iba a subir precios para cubrir gastos, y desde el 19 de marzo el pack de 8,99 euros pasa de 1000 a 800 paVos mientras el Pase de Batalla queda en 800 paVos.

A eso se sumó una recepción menos explosiva de lo habitual. Los paneles públicos de Fortnite.GG y Tracker Network sitúan el pico reciente en torno a 1,2 millones de jugadores rastreados en 24 horas, muy lejos del récord histórico de más de 14,3 millones que ambas plataformas colocan en noviembre de 2024.

Conviene leer esos números con calma. Tracker Network aclara que no representan a toda la base real de Fortnite, sino solo a los jugadores que su red consigue rastrear, pero aun así sirven para tomarle la temperatura al momento y dibujan un estreno bastante más templado que otros grandes hitos del battle royale.

Tráiler oficial | Vídeo: Fortnite LATAM

Qué hacen los bots

Los bots son rivales controlados por la inteligencia artificial del propio juego. En la práctica, hacen de colchón para quien está empezando, algo así como la parte poco honda de una piscina antes de pasar a la zona seria.

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La propia asistencia de Epic explica que el emparejamiento junta a usuarios de habilidad parecida e «incluye los encuentros de bots en el juego». También añade que, cuanto mejor sea el nivel detectado, menos bots aparecerán, y Epic ya dejó claro cuando presentó este sistema que no se usa en las listas competitivas.

Por qué importan

Por eso su regreso interesa a más gente de la que parece. No solo ayudan a quien acaba de llegar, también son útiles para quien entra media hora después de clase o del trabajo y quiere completar misiones, probar armas nuevas o avanzar en el Pase de Batalla sin convertir cada partida en una final.

Además, esta temporada gira alrededor de las «rivalidades», una mecánica que premia ganar enfrentamientos y subir en marcadores web globales. En una temporada construida sobre duelos rápidos y recompensas constantes, es fácil entender por qué Epic quiere volver a poner una puerta de entrada más suave delante de los jugadores casuales.

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Las señales de preocupación ya no son solo ruido externo. El 24 de marzo, Tim Sweeney, consejero delegado de Epic Games, reconoció en una nota publicada por la propia compañía que la caída de actividad en Fortnite arrancó en 2025 y que Epic no ha logrado mantener el «Fortnite magic» en cada temporada.

La lectura de Epic

Visto así, traer de vuelta estos lobbies tiene bastante sentido. No arregla por sí solo la polémica de los paVos ni garantiza que la temporada remonte, pero sí recupera una herramienta sencilla para retener a jugadores nuevos, intermitentes o simplemente cansados del ritmo más duro de las partidas normales.

Hay, eso sí, un matiz importante. En la sección oficial de noticias de Fortnite sí aparecen la presentación de «Duelo final» y la subida de precio de los paVos, pero al menos en la edición en español consultada no hay una entrada específica dedicada a explicar este ajuste, así que el cambio se percibe más como una reacción rápida que como un plan explicado de frente.

La información oficial principal se ha publicado en Fortnite News.