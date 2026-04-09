Es oficial: Google escucha todas tus conversaciones y esto es lo que tienes que hacer para proteger tu privacidad

¿Te ha contestado el móvil cuando no le has dicho nada? A veces pasa en el salón con la tele de fondo, o en una conversación normal con amigos, y la sensación es incómoda.

La clave no es solo que el asistente oiga, sino qué se guarda y dónde. En Android, la opción que manda de verdad está en tu cuenta de Google, y se puede revisar, apagar y limpiar en pocos minutos si sabes dónde mirar.

Qué significa que el asistente escuche

Para reaccionar a «Hey Google», el teléfono necesita estar atento al sonido del entorno. Es como un portero que solo abre cuando oye una contraseña.

Eso no es lo mismo que grabar todo el día y enviar tus conversaciones a la nube. Por lo general, el sistema analiza el audio para detectar la frase de activación y, si no la detecta, sigue esperando.

Aun así, el detalle que cambia el panorama es si existe un historial asociado a tu cuenta. Si lo hay, algunas interacciones pueden quedar registradas y ser revisables después.

La opción que decide si se guardan grabaciones

En tu cuenta de Google, la «Actividad en la Web y en Aplicaciones» incluye un ajuste opcional llamado «Actividad de Voz y Audio» y Google remarca que está desactivado salvo que lo actives. Cuando está activo, se guardan grabaciones al detectar una activación, como decir «Hey Google» o tocar el micrófono, y algunos dispositivos pueden incluir unos segundos anteriores para capturar la petición completa. Si lo desactivas, Google deja de guardar esas grabaciones en servidores, pero sigue procesando el audio para poder responderte.

¿Y si el asistente se activa cuando no toca? En sus propias páginas de ayuda, Google admite que puede ocurrir por un ruido parecido a «Hey Google» o por una activación manual sin querer, y explica que trabaja para reducir esas activaciones no deseadas. Si pasa, incluso sugiere decir «Hey Google, no te estaba hablando a ti» para borrar lo último enviado a Mi Actividad.

En la práctica, esto separa dos cosas que se mezclan a menudo. Una es usar la voz para que el asistente funcione, y otra distinta es permitir que existan grabaciones asociadas a tu cuenta para consultarlas o para mejorar servicios.

Por qué puede activarse sin que lo pidas

La activación por error suena a excusa, pero tiene una lógica simple. Si el sistema busca una frase concreta entre ruido, música y voces, a veces se equivoca, igual que tú puedes confundir una palabra cuando hay mucho jaleo.

En 2022, Lea Schönherr y su equipo, con investigadores de Ruhr University Bochum, el Max Planck Institute for Security and Privacy y el CISPA Helmholtz Center for Information Security, estudiaron las «activaciones accidentales» en altavoces inteligentes usando audio cotidiano como programas de televisión y noticias. En su resumen ponen un ejemplo llamativo, frases como «cocaine noodles» que pueden confundirse con «OK Google».

Unos años antes, Daniel J. Dubois y colaboradores de Northeastern University e Imperial College London publicaron en el simposio de Privacy Enhancing Technologies un trabajo sobre «misactivations», cuando un altavoz se activa y recoge audio que no era una orden. La idea de fondo es sencilla, estos fallos pueden ocurrir en una casa normal, sin que el usuario haga nada raro.

Cómo revisar y apagarlo en tu móvil

Para comprobarlo en Android, entra en Ajustes, busca la sección de Google y abre «Gestionar tu cuenta de Google». En «Datos y privacidad», ve a «Actividad en la Web y en Aplicaciones» y marca o desmarca la casilla de «Incluir actividad de voz y audio» según lo que prefieras.

Esto controla si se guardan grabaciones asociadas a tu cuenta cuando usas Búsqueda, Asistente o Maps con la voz. Si tienes varios dispositivos con la misma cuenta, conviene pensarlo como un ajuste que se reparte entre aparatos.

Si lo que te preocupa es que se active con «Hey Google», hay otra pieza aparte llamada Voice Match, la función que intenta reconocer tu voz para ofrecer resultados más personales. En la app Google Home puedes desactivar Voice Match en una casa o en dispositivos concretos, y así reducir activaciones en ese entorno.

Cómo borrar lo ya guardado y poner límites

Desactivar el ajuste no borra lo que ya esté almacenado, así que toca hacer limpieza si quieres empezar de cero. En «Mi actividad» puedes eliminar tu historial y también activar la eliminación automática para que se borre la actividad pasada cierto tiempo, algo útil si no quieres acumular años de registros.

Otra opción es revisar qué se guarda por producto y decidir con más precisión. Google indica que, si está activada «Actividad en la Web y en Aplicaciones», tus interacciones con el asistente se guardan en tu cuenta y aparecen en la página de actividad del Asistente, donde puedes borrar o ajustar la eliminación automática.

Al final, esto se parece mucho a ordenar la galería de fotos. Entras, revisas lo que está activo, borras lo que no quieres y te quedas con lo útil. Y listo.

La información oficial sobre estos ajustes se ha publicado en el Centro de ayuda de Google.