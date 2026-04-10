España en el punto de mira: Santa Bárbara insta al Gobierno a convertir las fábricas de coches en plantas de blindados militares

General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas ha pedido al Gobierno impulsar «sinergias» entre Defensa y automoción para ampliar capacidad y acelerar entregas de vehículos blindados. La empresa sugiere reutilizar plantas y proveedores ya operativos, en vez de levantar fábricas nuevas.

En el comunicado pone como ejemplo Kaiserslautern, en Renania-Palatinado, donde una antigua planta de Opel ya fabrica puentes militares y prepara la producción de blindados. ¿Puede una cadena pensada para coches acabar montando material militar? Santa Bárbara cree que sí, si hay cooperación y una firma con experiencia en programas de combate.

La propuesta

La filial ofrece compartir con el Ejecutivo su experiencia de reconversión industrial dentro de GDELS en Alemania. El objetivo es aumentar el ritmo de fabricación y cubrir una demanda que, según la compañía, crece en Europa y dentro de la OTAN.

La clave, insiste, es trabajar con «productos maduros y probados», modelos ya en servicio que se pueden producir en serie con menos riesgos. El director general Alejandro Page dice que «se deben aprovechar al máximo las capacidades existentes y las que tienen potencial de serlo para agilizar los programas que ya se están llevando a cabo».

El ejemplo alemán

El caso central es Kaiserslautern, donde GDELS está adaptando una nave del antiguo complejo de Opel para fabricar puentes flotantes. La compañía afirma que la nave K16 supera los 10.000 metros cuadrados y que su plan incluye unos 400 empleos nuevos hasta 2029. (gdels.com)

Santa Bárbara añade que la reconversión operativa inicial se completó en menos de un año y que la planta empezará «en unos meses» a producir vehículos blindados. Lo presenta como una forma de sumar volumen sin esperar años.

¿Qué es un puente militar aquí? Son sistemas móviles para que tropas y vehículos crucen ríos sin depender de una obra civil, como una carretera temporal sobre el agua. En el catálogo de GDELS figuran el M3 y el IRB, diseñados para soportar vehículos pesados y desplegarse rápido. (gdels.com)

Qué aporta el automóvil

El argumento se apoya en una realidad española, la industria del automóvil ya tiene plantas, personal y proveedores con experiencia en producción en serie. ANFAC recuerda que el sector ronda el 10% del PIB nacional. (anfac.com)

Pero la producción vive un ciclo a la baja mientras llegan modelos electrificados y la demanda europea se enfría. ANFAC informó en enero de 2026 de que en 2025 se fabricaron 2.274.026 vehículos, un 4,3% menos que en 2024. (anfac.com)

Los límites de la reconversión

Santa Bárbara avisa de que pasar de coches a defensa terrestre «no es tan sencilla como pudiera parecer a primera vista», aunque haya procesos comunes como la soldadura robotizada o el ensamblaje. Page lo resume así, «la producción y gestión de vehículos militares no es igual que la del sector de automoción».

Fabricar un blindado implica controles distintos, desde la trazabilidad de piezas (saber de dónde viene cada componente) hasta pruebas de resistencia y requisitos de seguridad que cambian el día a día de una planta. También obliga a coordinarse con Defensa y con proveedores de componentes específicos, no siempre disponibles en el mercado civil.

Europa empuja la capacidad

El mensaje encaja con el debate en Bruselas sobre cómo escalar la industria europea de defensa y reducir cuellos de botella. La Comisión Europea presentó en marzo de 2024 su primera Estrategia Industrial de Defensa, con el foco en tener sistemas listos cuando se necesitan y en la cantidad necesaria. (commission.europa.eu)

En España también se buscan alianzas para reforzar capacidades y acelerar entregas. Indra y Rheinmetall han anunciado un memorando de entendimiento, un acuerdo preliminar, para colaborar en vehículos y producir en España dentro de una cooperación industrial más estrecha.

Los próximos pasos en España

Santa Bárbara asegura que ya ha contactado con fabricantes de coches y con la industria auxiliar para explorar planes conjuntos orientados a acelerar entregas para las Fuerzas Armadas. También señala que muchas empresas auxiliares ya colaboran con ella y que el siguiente paso sería sumar capacidad de planta.

Queda el paso difícil, acordar qué producir, dónde y con qué calendario, sin frenar lo que ya está en marcha. Si el plan avanza, la pregunta no será solo si hay naves disponibles, sino si existe una hoja de ruta realista para convertir capacidad civil en producción militar de forma segura.

La nota de prensa oficial se ha publicado en General Dynamics European Land Systems.