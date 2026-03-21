Este anillo está por todos lados y Donald Trump quiere que todo el mundo lo lleve puesto antes de 2030 pero hay un motivo de peso más grande para que te compres uno

Por Adrian Villellas
Publicado el: 21 de marzo de 2026 a las 15:41
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Anillo inteligente Oura con sensores biométricos para medir sueño, pulso y salud en EE.UU.

La fiebre por los anillos inteligentes en Estados Unidos ya no es solo una moda de bienestar. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud en la administración Trump, llegó a decir ante legisladores que «My vision is that every American is wearing a wearable within four years», una idea integrada en la agenda MAHA.

¿Y por qué importa tanto un anillo tan pequeño? Kennedy habla de wearables en general, no de repartir un Oura Ring a cada ciudadano, pero la empresa finlandesa parte con ventaja porque su anillo mide sueño, pulso, temperatura y otras señales del cuerpo, presume de más de 20 biomarcadores y ya ha vendido 5,5 millones de unidades.

Qué ve Washington en un anillo como Oura

Un wearable es, en la práctica, un dispositivo que llevas puesto y que va registrando cómo está tu cuerpo. La apuesta política de Kennedy es que esa información funcione como una luz de aviso en el salpicadero del coche, con datos sobre descanso, actividad, estrés o recuperación antes de que una persona llegue al médico con el problema ya encima.

Oura encaja muy bien en ese relato. La compañía, fundada en Finlandia y con base operativa también en San Francisco, asegura que su última valoración ronda los 11.000 millones de dólares y se ha convertido en uno de los nombres más visibles del sector en EE. UU. Eso no demuestra que la Casa Blanca haya escogido a Oura como anillo oficial, pero sí ayuda a entender por qué la marca aparece una y otra vez cuando Washington habla de wearables.

El Pentágono y el lobby explican parte del interés

Hay otro motivo menos vistoso, pero muy relevante. En octubre de 2024, el Departamento de Defensa adjudicó a Ouraring Inc. un contrato de 96,1 millones con la Defense Health Agency para sensores biométricos, análisis de estrés y bienestar y paneles agregados para la plantilla sanitaria militar.

Después, Oura anunció inversión en fabricación en Fort Worth, Texas, para atender esas necesidades, y además formalizó un registro de lobby en Washington en junio de 2025. Tom Hale, consejero delegado de la empresa, sostiene que estos productos viven en una «regulatory gray area» y ha pedido una vía intermedia para funciones que alerten sin diagnosticar.

La FDA sigue siendo la línea roja aunque ya se ha movido

Ese punto es decisivo porque el anillo sigue sin presentarse como dispositivo médico. La propia empresa recuerda que no está pensado para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades, pero la guía de la FDA cambió en enero de 2026 y ahora abre la puerta a que algunos sensores no invasivos, incluso los que estiman tensión arterial o glucosa con fines de bienestar, queden en la categoría de bajo riesgo si no prometen diagnóstico ni guían decisiones clínicas.

La ciencia, además, sí sugiere que estos aparatos pueden servir como alerta temprana, aunque no sustituyan a un médico. El estudio DETECT de Scripps, el trabajo en Nature Medicine y una validación del sueño con Rebecca Robbins en Brigham and Women’s Hospital apuntan en esa dirección. Pero una señal temprana no es un diagnóstico.

La nota oficial y los documentos principales se han publicado HHS.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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