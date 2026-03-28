Este electrodoméstico que todos tenemos en casa consume tanta energía como 65 frigoríficos funcionando al mismo tiempo: los expertos instan a sustituirlo

Parece un aparato inofensivo, con su puerta de cristal, esperando a que metas una pizza o un bizcocho. Pero cuando lo enciendes para precalentar, el horno eléctrico puede pedir tanta potencia que, durante unos minutos, se siente como si hubieras encendido a la vez decenas de frigoríficos. ¿Te parece mucho?

Lo curioso es que casi nadie lo nota hasta que llega la factura de la luz. Los datos medidos en hogares indican que cocinar no suele ser lo que más pesa en todo el año, aunque el horno sí puede disparar picos y sumar consumo si se usa mucho. Con un par de hábitos, ese “gigante” se vuelve bastante más manejable.

Vatios y kilovatios hora

Aquí se mezclan dos ideas. Los vatios son la potencia, la “fuerza” con la que un aparato tira de la red en un momento concreto. Los kilovatios hora son la energía acumulada, que es lo que acaba reflejando tu factura.

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Un frigorífico es un buen ejemplo de consumo continuo y moderado. ENERGY STAR explica que un modelo certificado puede rondar los 360 kilovatios hora al año y, en promedio, gastar menos que una bombilla incandescente de 60 vatios encendida.

Un horno funciona al revés, porque necesita crear calor intenso desde cero y hacerlo rápido. Fuentes del sector energético sitúan su potencia típica entre 2.000 y 5.000 vatios mientras está calentando, sobre todo durante el precalentado.

El pico del precalentado

Precalentar es como poner un “tostador gigante” a máxima intensidad. Las resistencias convierten electricidad en calor y calientan el aire y el metal del interior a la vez. Por eso el tirón es fuerte al principio.

Una vez alcanzada la temperatura, el horno no mantiene siempre ese pico. Va entrando y saliendo, encendiendo y apagando resistencias para sostener el calor. Así que la imagen de “muchos frigoríficos a la vez” encaja mejor con esos minutos iniciales.

Y hay un gesto muy común que lo empeora. Abrir la puerta para “mirar cómo va” deja escapar calor y obliga al horno a recuperarlo. Si lo haces varias veces, el consumo sube sin que te des cuenta.

Datos en hogares

Para ponerlo en contexto, conviene mirar mediciones reales. La California Energy Commission analizó datos de decenas de miles de hogares con contador y estimó que “lavavajillas y cocina” rondaba un 4 por ciento del consumo eléctrico anual en California. Eso no convierte al horno en irrelevante, pero sí lo coloca en su sitio frente a otros gastos más constantes.

Ahora bien, el consumo en reposo también existe, incluso cuando parece que todo está apagado. JP Ross y Alan Meier, desde la Universidad de California en Berkeley y el Lawrence Berkeley National Laboratory, midieron la energía en standby en 10 casas del norte de California y vieron un promedio de 67 vatios por hogar, con casos donde ese goteo llegaba a suponer entre un 5 y un 26 por ciento del total anual. Daniel Kammen, profesor en UC Berkeley, lo resumió con una idea clara, “Hemos descubierto hace poco lo grandes que pueden ser los ahorros”.

Esto conecta con la cocina porque muchos hornos mantienen reloj, pantalla o electrónica aunque no estés cocinando. Y a escala de la UE, la Comisión Europea estima que los modos de baja potencia de placas y hornos eléctricos sumaron una cantidad relevante de energía en 2020.

Hábitos que ahorran

Lo más rentable suele ser evitar precalentados repetidos. Si vas a usar el horno, agrupa platos y aprovecha el calor final para dejar algo listo. Menos arranques suele significar menos picos.

También ayuda exprimir el calor que ya has pagado. Apagar entre 5 y 10 minutos antes suele funcionar en muchas recetas, porque el interior mantiene temperatura y termina el trabajo sin gastar más. Y si te cuesta no abrir la puerta, usa la luz y la ventana del horno.

Los utensilios importan. Una bandeja pesada o un molde oscuro suele retener mejor el calor y puede recortar minutos de cocción, sobre todo en horneados largos. Y si tu horno consume en reposo, apagarlo del todo tras usarlo evita que ese goteo de vatios se convierta en kilovatios hora al final de mes.

Cómo revisar tu horno

Si estás comparando modelos, la etiqueta energética te da una pista directa. En la base de datos europea EPREL aparece el consumo por ciclo, medido en kilovatios hora por uso.

Si no vas a cambiarlo, mira el estado de la puerta. Una junta gastada o una puerta que no ajusta deja escapar calor, y el horno tiene que trabajar más tiempo para llegar a la misma temperatura. A veces se nota en precalentados cada vez más largos.

Y si quieres números de tu casa, hay formas de medir sin adivinar. El Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda usar monitores de consumo y apoyarse en etiquetas y estimaciones del modelo, aunque en hornos empotrados también ayuda observar el contador durante una sesión de cocina.

El informe principal se ha publicado en la California Energy Commission.