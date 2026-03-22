Francia va a conquistar Europa con SkyDefender, el sistema capaz de detectar misiles a 5.000 km de distancia y con capacidad para responder en «segundos»

Thales anunció el 11 de marzo de 2026 SkyDefender, un sistema de defensa aérea y antimisiles con inteligencia artificial que, según la compañía, puede detectar amenazas a hasta 5.000 kilómetros y ayudar a decidir la respuesta en segundos. La empresa lo presenta como un escudo capaz de cubrir amenazas en tierra, mar y espacio, desde drones lentos hasta misiles balísticos e hipersónicos dentro de una misma red.
Pese al nombre, no es una cúpula física ni un único misil nuevo. SkyDefender se perfila más bien como un sistema por capas que conecta radares, satélites, centro de mando y armas ya existentes para que trabajen como un solo conjunto. Es decir, varios ojos y varias manos, pero un mismo cerebro.
No es un único misil, sino un sistema por capas
Cuando Thales habla de defensa integrada, se refiere a una red que detecta, comparte datos y decide qué herramienta usar según la amenaza. Ese cerebro digital se apoya en cortAIx, el acelerador de inteligencia artificial del grupo, y en SkyView, su sistema de mando y control, además de funciones de ciberseguridad para mantener protegido el conjunto mientras opera.
En la práctica, eso significa que un ejército no tendría que empezar desde cero para reforzar su defensa antiaérea. La idea de SkyDefender es unir capacidades ya desplegadas de corto, medio y largo alcance dentro de una arquitectura abierta y compatible con sistemas existentes. Por ahí va el cambio.
De los drones a los misiles de largo alcance
La capa corta se centra en ForceShield para bases, infraestructuras y amenazas de baja cota como drones. En el escalón intermedio aparece SAMP-T NG, desarrollado por eurosam. Su alcance de intercepción llega a 150 kilómetros y utiliza el radar Ground Fire, que Thales sitúa en 350 kilómetros de alcance y con amplia cobertura. Dinamarca lo seleccionó en septiembre de 2025.
La parte más llamativa está arriba. Thales afirma que los radares SMART-L MM y UHF pueden detectar amenazas potenciales a hasta 5.000 kilómetros, mientras Thales Alenia Space plantea una alerta temprana desde órbita geoestacionaria con sensores infrarrojos capaces de localizar el lanzamiento de un misil antes de que entre en la zona cubierta por radares terrestres.
Lo que promete hoy Thales
Hervé Dammann, responsable de sistemas terrestres y aéreos de Thales, sostuvo que el centro de mando puede escoger «en segundos» el mejor medio para neutralizar una amenaza. En la nota oficial, además, defendió que SkyDefender es un sistema «probado en combate, fácil de integrar y disponible desde hoy».
¿Qué cambia entonces? Por ahora, la novedad no parece estar en una sola pieza nueva. Lo que Thales pone sobre la mesa es, en gran medida, una forma de coordinar sensores, radares y armas ya conocidos para cubrir desde unos pocos kilómetros hasta varios miles y seguir creciendo a medida que cambien las amenazas.
La nota de prensa oficial se ha publicado en Thales.