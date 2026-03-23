Fue un éxito hace 30 años y ahora vuelve a las videoconsolas: todos los que jugaron a la PS1 se lo van a descargar ya

Por Adrian Villellas
Publicado el: 23 de marzo de 2026 a las 15:41
Síguenos
Portada de Sonic Wings Special para PlayStation, clásico shoot em up de PS1 que regresa a PS5 y Nintendo Switch

No todos los regresos retro vienen con campañas gigantes. A veces vuelve uno de esos juegos que se quedaron medio escondidos en un rincón del catálogo noventero, y eso es justo lo que ha pasado con Sonic Wings Special. Hamster Corporation lo ha recuperado para PS5 y Nintendo Switch 2 dentro de su serie Console Archives, mientras el original de Video System se remonta a 1996.

¿Te suena? A muchos jugadores jóvenes, probablemente no. Y ahí está la gracia de la noticia. No hablamos de un remake con gráficos nuevos, sino de una recuperación bastante fiel de un juego de disparos clásico que ahora suma ayudas modernas como guardado instantáneo, ajustes de pantalla y personalización de botones.

Qué clase de juego es Sonic Wings Special

Sonic Wings Special pertenece al género «shoot ‘em up», los juegos de disparos en los que la pantalla se llena de enemigos y casi no hay tiempo para respirar. Aquí el jugador elige pilotos de varios países y entra en combates aéreos contra una organización malvada que ha lanzado un golpe de Estado global.

El rasgo que más personalidad le da está en su sistema de finales múltiples. Según los personajes que escojas y cómo avances, la ruta cambia y la historia no termina siempre igual. En la práctica, eso anima a repetir partidas para ver qué ocurre cuando cambias de compañero o de camino.

Por qué este regreso llama la atención

Hamster no lo vende como una simple curiosidad. En la ficha oficial de PlayStation Store, la compañía explica que Console Archives se ha creado para «reproducir fielmente obras maestras» de consolas domésticas en equipos actuales. La idea es mantener el juego reconocible y, al mismo tiempo, hacerlo más cómodo para el jugador de hoy.

También conviene poner contexto a otra idea que suele repetirse con este título. Su llegada a PS5 y Nintendo Switch 2 sí lo devuelve a un público mucho más amplio, pero PlayStation ya lo había ofrecido en 2010 en la tienda estadounidense de PS3 como una importación digital en japonés. Aquello fue un relanzamiento pequeño y muy de nicho, no un regreso con presencia real en las consolas actuales.

Qué ofrece esta nueva edición

La nueva versión mantiene partidas para uno o dos jugadores y añade funciones muy concretas. La documentación oficial habla de disparo automático, varios puntos de guardado, filtros que imitan el aspecto de los viejos televisores CRT y opciones para retocar la disposición de los botones y la pantalla. Además, los menús y el manual están disponibles en español.

En PlayStation Store España, el juego figura a 10,99 euros. No rehace Sonic Wings Special desde cero, pero sí vuelve a poner en circulación una pieza poco visible de 1996 que muchos jugadores nunca llegaron a tocar. Entre tanto relanzamiento enorme, también hay espacio para rescates así, más pequeños, pero igual de útiles para entender cómo era aquella época.

El anuncio oficial se ha publicado en Hamster Corporation.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

Noticias Relacionadas

Nintendo Switch 2 consola oficial con Joy-Con y base, protagonista de la polémica por pérdidas en cada unidad vendida.

Los fans no dan crédito pero Nintendo está perdiendo dinero cada vez que vende una Switch 2 y ya hablan de subidas de precios en 2026

22 de marzo de 2026 a las 20:41
Escena pixel art de Shadows of the Afterland con personajes fantasma en el más allá ambientado en el Madrid de 1960.

No lo vimos venir pero los juegos de aventuras gráficas con estética noventera vuelven a estar de moda y este ambientado en el Madrid de 1960 mezcla misterio y comedia

22 de marzo de 2026 a las 15:41
Interfaz de MetaHuman Creator de Epic Games mostrando la creación de un personaje digital hiperrealista.

Acaba de llegar pero Epic Games ya ha anunciado su cierre: se confirma el adiós a MetaHuman Creator para siempre

20 de marzo de 2026 a las 15:42
Consola PlayStation 5 con mando DualSense, relacionada con ajuste de WiFi 5 GHz para mejorar descargas.

Ojalá hubiera sabido éste truco para la PS5 antes porque me ha cambiado la vida: el detalle de la configuración que sólo es tocar un botón pero que vas a agradecer

20 de marzo de 2026 a las 08:04
Leon en Resident Evil Requiem durante una escena intensa en modo experto con gestión de munición.

Pasarse el Resident Evil en modo experto está bien pero este truco te va a hacer la partida más fácil y lo vas a agradecer infinitamente

18 de marzo de 2026 a las 20:41
Logo de Xbox durante el anuncio de Project Helix, la próxima consola de Microsoft que integrará juegos de PC y consola.

Microsoft ha anunciado la próxima generación de Xbox y lo mejor es que vas a poder usar tus de PC

17 de marzo de 2026 a las 18:46

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© techy44.okdiario.com • Todos los derechos reservados.