Fue un éxito hace 30 años y ahora vuelve a las videoconsolas: todos los que jugaron a la PS1 se lo van a descargar ya

No todos los regresos retro vienen con campañas gigantes. A veces vuelve uno de esos juegos que se quedaron medio escondidos en un rincón del catálogo noventero, y eso es justo lo que ha pasado con Sonic Wings Special. Hamster Corporation lo ha recuperado para PS5 y Nintendo Switch 2 dentro de su serie Console Archives, mientras el original de Video System se remonta a 1996.

¿Te suena? A muchos jugadores jóvenes, probablemente no. Y ahí está la gracia de la noticia. No hablamos de un remake con gráficos nuevos, sino de una recuperación bastante fiel de un juego de disparos clásico que ahora suma ayudas modernas como guardado instantáneo, ajustes de pantalla y personalización de botones.

Qué clase de juego es Sonic Wings Special

Sonic Wings Special pertenece al género «shoot ‘em up», los juegos de disparos en los que la pantalla se llena de enemigos y casi no hay tiempo para respirar. Aquí el jugador elige pilotos de varios países y entra en combates aéreos contra una organización malvada que ha lanzado un golpe de Estado global.

El rasgo que más personalidad le da está en su sistema de finales múltiples. Según los personajes que escojas y cómo avances, la ruta cambia y la historia no termina siempre igual. En la práctica, eso anima a repetir partidas para ver qué ocurre cuando cambias de compañero o de camino.

Por qué este regreso llama la atención

Hamster no lo vende como una simple curiosidad. En la ficha oficial de PlayStation Store, la compañía explica que Console Archives se ha creado para «reproducir fielmente obras maestras» de consolas domésticas en equipos actuales. La idea es mantener el juego reconocible y, al mismo tiempo, hacerlo más cómodo para el jugador de hoy.

También conviene poner contexto a otra idea que suele repetirse con este título. Su llegada a PS5 y Nintendo Switch 2 sí lo devuelve a un público mucho más amplio, pero PlayStation ya lo había ofrecido en 2010 en la tienda estadounidense de PS3 como una importación digital en japonés. Aquello fue un relanzamiento pequeño y muy de nicho, no un regreso con presencia real en las consolas actuales.

Qué ofrece esta nueva edición

La nueva versión mantiene partidas para uno o dos jugadores y añade funciones muy concretas. La documentación oficial habla de disparo automático, varios puntos de guardado, filtros que imitan el aspecto de los viejos televisores CRT y opciones para retocar la disposición de los botones y la pantalla. Además, los menús y el manual están disponibles en español.

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En PlayStation Store España, el juego figura a 10,99 euros. No rehace Sonic Wings Special desde cero, pero sí vuelve a poner en circulación una pieza poco visible de 1996 que muchos jugadores nunca llegaron a tocar. Entre tanto relanzamiento enorme, también hay espacio para rescates así, más pequeños, pero igual de útiles para entender cómo era aquella época.

El anuncio oficial se ha publicado en Hamster Corporation.