Geoffrey Hinton, "padrino" de la IA, lanza su aviso más duro en una charla con Bernie Sanders en Georgetown: dice que la revolución que viene puede romper la sociedad por un motivo muy simple el trabajo humano deja de ser necesario

Publicado el: 13 de marzo de 2026 a las 09:42
Geoffrey Hinton hablando con micrófono en el debate sobre inteligencia artificial junto a Bernie Sanders en Georgetown.

Geoffrey Hinton, uno de los científicos más influyentes en inteligencia artificial, ha vuelto a encender las alarmas en un debate con el senador Bernie Sanders en la Universidad de Georgetown. Allí advirtió de que la IA podría provocar un colapso social si reemplaza de forma masiva a los trabajadores humanos y se pone al servicio del poder militar.

A diferencia de otras revoluciones tecnológicas, que solían destruir empleos y crear otros nuevos, Hinton sostiene que esta vez el resultado puede ser mucho más duro. Si las máquinas se vuelven tan inteligentes como nosotros, o más, cree que casi cualquier trabajo podría pasar a manos de un sistema de IA.

Quién es Geoffrey Hinton y qué está advirtiendo

Hinton es conocido como uno de los «padrinos» de la IA por su trabajo pionero en redes neuronales, sistemas informáticos que aprenden a partir de ejemplos. Recibió el Premio Turing en 2018 junto a Yann LeCun y Yoshua Bengio, un galardón que muchos comparan con el Nobel de la informática.

En 2023 dejó Google y reconoció que lamenta parte de su trabajo, un giro llamativo en alguien que estuvo décadas en la primera línea del avance de la IA. Desde entonces se ha convertido en una voz crítica que alerta de los riesgos de la tecnología que ayudó a crear.

La amenaza al empleo y a la economía

En Georgetown, Hinton insistió en que esta revolución no se parece a las anteriores. «Las personas que pierdan su trabajo no tendrán otro trabajo que hacer» afirmó, porque si la IA es tan inteligente como los humanos, o más, «cualquier trabajo podrá ser realizado por una máquina».

En la práctica, advierte de un desempleo masivo y muy distinto al de crisis anteriores. Qué pasa con una economía cuando un algoritmo hace tu trabajo mejor y más barato. Esa es la pregunta que sobrevuela este debate y que empieza a preocupar a sindicatos, gobiernos y estudiantes.

Hinton llegó a decir que la propia industria de la IA no sería realmente rentable si no reemplaza de forma amplia la mano de obra humana. También recordó que, si los trabajadores dejan de cobrar, nadie podrá comprar los productos y servicios que las empresas tecnológicas esperan vender, un choque directo entre beneficios y consumo. En paralelo, informes recientes han difundido listas de profesiones en mayor riesgo de ser sustituidas por sistemas de IA y ejemplos de programas capaces de ejecutar comandos para ciberataques casi de forma autónoma.

Debate en Georgetown entre Geoffrey Hinton y Bernie Sanders | Vídeo: Georgetown University

De la AGI a la guerra con robots

Una de sus mayores preocupaciones es la llegada de una inteligencia artificial general, conocida como AGI. Con este término se describe una IA capaz de aprender y realizar casi cualquier tarea intelectual que hoy hace una persona, desde programar hasta escribir informes o diseñar campañas.

Hasta hace poco, Hinton calculaba que algo así podría tardar entre veinte y cincuenta años. Ahora cree que podría llegar en unos veinte años o incluso menos, un cambio en sus propias estimaciones que, en gran medida, refleja la rapidez con la que avanzan los modelos actuales.

Hinton ha ido más lejos al afirmar que modelos como GPT 5 «ya saben miles de veces más que nosotros». Muchos expertos discrepan y recuerdan que estos sistemas manejan enormes cantidades de información pero no tienen comprensión humana, mientras que otros temen, como él, que la IA acabe usada en guerras con robots y sistemas autónomos que reducen el coste político de invadir países más pequeños como Granada. Las declaraciones de Geoffrey Hinton se han recogido a partir del debate público organizado por la Universidad de Georgetown y de la cobertura del medio griego iefimerida.

