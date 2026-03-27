Giro de 180º en la Nintendo Switch con el ‘modo pro’ que casi nadie conoce: ha llegado con la versión 22.0.0 y es otro mundo

Nintendo ha publicado una actualización del sistema para Nintendo Switch 2 que sube el firmware a la versión 22.0.0. En su ficha de soporte para la consola, la compañía la sitúa como disponible desde el 17 de marzo de 2026. La novedad más llamativa es una opción pensada para quienes siguen jugando a títulos de la primera Nintendo Switch y quieren que se comporten, en parte, como cuando la consola está conectada al televisor.

La opción se llama «Mejora del modo portátil» y no viene activada por defecto. Puede dar un empujón visual en algunos juegos, pero también puede cambiar cómo responden ciertas funciones, así que conviene saber qué hace antes de tocar el interruptor. ¿Merece la pena en tu juego favorito? Depende.

La mejora del modo portátil en pocas palabras

En Switch, muchos juegos ajustan su rendimiento según el modo de uso. En modo televisor suelen usar un perfil más exigente, mientras que en portátil suelen recortar algo para gastar menos batería y mantener la temperatura a raya. En Switch 2, «Mejora del modo portátil» intenta acercar ambos mundos.

En la práctica, al activarla, algunos programas de Nintendo Switch pasan a funcionar en portátil como si la consola estuviera en «modo televisor». No es un truco mágico para todos los títulos, pero sí una forma sencilla de probar si tu juego se ve más cercano al modo televisor cuando juegas fuera de la base.

Por qué un juego cambia entre tele y portátil

Piensa en dos configuraciones predefinidas. Una busca verse mejor y asumir más gasto, la otra busca aguantar más tiempo lejos del cargador. Por eso un mismo juego puede verse distinto cuando lo juegas en la tele y cuando lo llevas en las manos.

Esa diferencia no siempre es evidente. A veces son detalles como sombras más suaves o una imagen algo más limpia, y otras veces apenas notarás nada. Lo importante es que el cambio viene del propio diseño del juego, no de un botón secreto.

Switch 2 tiene más margen de potencia que la primera Switch, y Nintendo está aprovechando ese margen con ajustes opcionales. Aun así, cada juego está hecho a su manera, y por eso el resultado puede variar mucho. Si un título ya iba al límite en portátil, forzar un perfil más pesado puede no compensar.

Cómo activarlo sin perder tiempo

Lo primero es actualizar la consola a la versión 22.0.0. Nintendo explica que, por lo general, la consola descarga la actualización más reciente al conectarse a internet, y que también puedes iniciarla manualmente desde Configuración, dentro del apartado Consola, usando la opción de actualizar.

Si quieres comprobar en qué versión estás antes de nada, el número aparece en el mismo menú. Basta con entrar en Configuración, bajar a Consola y mirar el apartado de actualización, donde se muestra la versión instalada.

Con la consola ya al día, el ajuste está a un par de toques. Entra en Configuración, ve a Consola, abre «Tratamiento de programas de Nintendo Switch» y activa «Mejora del modo portátil» para encenderlo o apagarlo cuando quieras.

Qué puede cambiar y por qué no siempre conviene

Nintendo avisa de que activar este modo puede mejorar el aspecto en algunos casos, pero también puede aumentar el consumo de energía, y el efecto varía según el juego. Como fuerza el comportamiento de «modo televisor», algunas instrucciones dentro de un juego pueden no encajar, o incluso dejar de usar la pantalla táctil. Y hay un detalle más, los Joy-Con 2 acoplados pueden tratarse como si fueran un mando Pro, así que para usar otros mandos conviene desacoplarlos primero.

En la práctica, lo más sensato es probarlo con calma. Actívalo, juega un rato a una zona que conozcas y fíjate en si se ve mejor y si todo responde igual. Si notas algo raro, lo desactivas y listo, sin drama.

Otras novedades del firmware 22.0.0

La versión 22.0.0 no se limita a la mejora en portátil. Nintendo también ha cambiado el texto y las animaciones al cargar una tarjeta de juego virtual, y ha añadido la opción de guardar notas privadas sobre gente de tu lista de amigos, con la posibilidad de verlas y editarlas desde Nintendo Switch App si la app está actualizada.

Además, el sistema suma mejoras para GameChat, el chat integrado de la consola, con invitaciones más flexibles y ajustes de accesibilidad como más idiomas para convertir voz a texto. También añade una opción para ver el desglose del almacenamiento por tipos de datos, una prueba de sonido cuando eliges PCM lineal 5.1 para el audio del televisor, y una mejora general de estabilidad.

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Por último, hay cambios en el modo avión que pueden venir bien si juegas fuera de casa. Desde la configuración rápida puedes activar o desactivar el modo avión, y también ajustar por separado Bluetooth, Wi-Fi y NFC, siempre que la consola esté actualizada, según la propia guía de Nintendo.

La información oficial se ha publicado en la sección de ayuda de Nintendo.