Google crea el ‘Agente Smith’, una Inteligencia Artificial interna tan potente que tiene ha obligado a limitar el acceso a sus empleados

¿Te imaginas cerrar el portátil y que el código siga avanzando solo? En Google, esa escena ya forma parte de las conversaciones internas gracias a una herramienta de inteligencia artificial que actúa más como un “agente” que como un simple asistente.

Se llama «Agent Smith» y, según la información conocida, ha sido tan demandada desde principios de 2026 que la empresa ha limitado de forma temporal el acceso para gestionar el uso. El movimiento encaja con una apuesta más amplia en el sector tecnológico, que busca que la IA ejecute tareas completas, no solo que conteste preguntas.

Qué se sabe de Agent Smith

«Agent Smith» es una herramienta interna de Google pensada para el desarrollo de software. De acuerdo con los periodistas Hugh Langley y Geoff Weiss, el sistema puede automatizar tareas de programación y su popularidad ha obligado a restringir el acceso dentro de la empresa.

El detalle que más destaca es su autonomía. Puede seguir trabajando aunque el empleado cierre el portátil, y el usuario puede darle instrucciones o consultar el progreso desde el móvil. En la práctica, es como dejarle deberes a alguien y volver más tarde a revisar el borrador.

El nombre también parece elegido con intención, por su referencia al antagonista de la saga «Matrix». Según esa misma información, el agente tiene acceso a perfiles internos y puede recuperar documentos o datos sin que la persona tenga que buscarlos uno a uno. Google, por su parte, no ha dado detalles públicos del proyecto y un portavoz se limitó a decir «We’re always experimenting with new ways to build agents».

Por qué esto no es un chatbot

Un chatbot típico espera a que le preguntes algo y te responde en una ventana. Un agente de IA intenta ir un paso más allá, porque puede recibir un objetivo amplio, dividirlo en tareas pequeñas y ejecutar varias acciones seguidas sin que le estés guiando en cada clic.

En programación, eso significa que no solo sugiere una línea de código. Puede crear archivos, cambiar varias partes de un proyecto y comprobar si el resultado funciona, igual que haría un desarrollador cuando prepara una función nueva y luego la prueba.

Suena cómodo, pero también obliga a vigilarlo. Los modelos de IA se equivocan, a veces inventan soluciones que parecen correctas y no lo son, y pueden cometer fallos tontos cuando el problema tiene muchos detalles. Nadie quiere descubrirlo el viernes por la tarde.

Antigravity y el trabajo en segundo plano

La pista más clara sobre cómo podría funcionar «Agent Smith» está en Antigravity, una plataforma de desarrollo que Google presentó en noviembre de 2025. En ese anuncio, firmado por el equipo de Google Antigravity, la compañía describió un entorno pensado para coordinar agentes que trabajan con el editor de código, la terminal y el navegador, incluso mientras el usuario hace otras cosas.

Una de las ideas clave es que el agente deje “Artifacts”, entregables como listas de tareas, planes y capturas de pantalla. Eso facilita revisar el trabajo sin tener que seguir cada paso, algo parecido a cuando un profesor te pide que enseñes el procedimiento y no solo el resultado.

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Visto así, que un agente siga trabajando con el portátil cerrado deja de ser magia. Es un cambio de hábito, porque el ordenador ya no es el centro de todo, y el trabajo puede continuar mientras estás en una reunión, en el bus o simplemente descansando. Al final del día, lo importante es quién revisa y decide.

La presión interna para usar IA

Este tipo de herramientas no llegan en un vacío. Sergey Brin, cofundador de Google, ha participado en reuniones internas y ha insistido en que los agentes de IA tendrán un papel relevante en 2026, según la misma información que describe «Agent Smith».

En paralelo, la presión de arriba también se ha reflejado en mensajes públicos. En octubre de 2024, Sundar Pichai explicó que «more than a quarter of all new code at Google is generated by AI, then reviewed and accepted by engineers».

En ese contexto aparece Philipp Schindler, el directivo que Google presenta como su Chief Business Officer y responsable global de ventas y operaciones. En una reunión interna llegó a bromear con que ya podía notar cuándo un agente respondía mensajes por otra persona, lo que da una idea de lo normal que se está volviendo esta asistencia.

Una tendencia más allá de Google

Google no está solo empujando en esta dirección. En marzo de 2026 se publicó que Mark Zuckerberg está construyendo un agente de IA para ayudarle en su trabajo como CEO de Meta.

La lectura es sencilla y, al mismo tiempo, llena de matices. Si los máximos directivos quieren un asistente que recupere información y ejecute tareas por ellos, es fácil imaginar la misma lógica bajando a equipos enteros, desde ingeniería hasta ventas. Con más automatización llegan también más preguntas sobre control y responsabilidad.

El estudio principal se ha publicado en Business Insider.