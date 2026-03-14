Hasta el creador de ‘God of War’ ha estallado contra Prime Video por lo que ha visto: los fans ya piden un cambio

Por Adrian Villellas
Publicado el: 14 de marzo de 2026 a las 12:52
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Kratos y Atreus en la serie live action de God of War de Prime Video durante una escena de caza en el bosque.

Amazon ha mostrado por fin la primera imagen oficial de su adaptación en acción real de God of War y ha confirmado que el rodaje ya está en marcha en Vancouver. En la foto se ve a Ryan Hurst como el espartano Kratos y a Callum Vinson como su hijo Atreus en una escena de caza en el bosque que reproduce el arranque del juego de 2018.

El proyecto de Prime Video nace grande desde el primer día, con dos temporadas encargadas y la promesa de seguir la etapa nórdica de la saga, centrada en el viaje del padre y el hijo para esparcir las cenizas de Faye. Sobre el papel suena a evento para fans de PlayStation, aunque la primera imagen ha encendido un debate intenso en redes sobre el aspecto del nuevo Kratos.

Un rodaje que arranca en Vancouver

La serie se rueda en Vancouver, una localización clásica para grandes producciones de televisión por sus bosques y su clima, que encajan bien con el tono frío y mítico de la historia. La primera escena compartida muestra a Kratos enseñando a Atreus a cazar con arco, justo después de la muerte de Faye, igual que en el juego de 2018.

Al frente del equipo creativo está Ronald D. Moore, responsable de series como Battlestar Galactica y Outlander. El director ganador del Emmy Frederick E.O. Toye dirige los dos primeros episodios, una forma de marcar el tono desde el principio y dejar claro que Amazon no ve esto como un simple producto derivado de un videojuego.

La producción corre a cargo de Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios y PlayStation Productions, la rama de Sony centrada en adaptar sus franquicias. Al final del día lo que intentan hacer es llevar al formato serie el corazón del juego de 2018, esa mezcla de viaje mítico y terapia familiar forzada entre un padre roto y un hijo que quiere entender quién es.

Quién está detrás de Kratos y Atreus

El nuevo Kratos lo interpreta Ryan Hurst, conocido por Sons of Anarchy y The Walking Dead. Hurst ya formaba parte del universo de la saga, porque fue la voz y captura de movimiento de Thor en el juego de 2022 God of War Ragnarök, papel por el que consiguió una nominación en los premios BAFTA de videojuegos.

Atreus recaerá en el joven actor Callum Vinson, que ha pasado por series como Chucky, Poker Face y el drama Long Bright River. Según la descripción oficial del personaje, Atreus es un arquero muy curioso que ha crecido aislado en el bosque y que tras la muerte de su madre intenta ganarse el respeto de un padre al que casi no conoce.

El reparto se completa con nombres reconocibles para cualquier seriéfilo. Mandy Patinkin será Odín, Ólafur Darri Ólafsson encarnará a Thor, Ed Skrein dará vida al villano Baldur y Alastair Duncan retomará su papel como la cabeza parlante Mimir desde los juegos. Es una combinación de caras nuevas y voces ya asociadas a la franquicia que, en teoría, ayuda a que la adaptación se sienta familiar sin ser un calco.

Una primera imagen que no convence a todo el mundo

La primera foto oficial ha dividido a los fans en redes. Varios usuarios han comentado que la imagen parece más un cosplay o una foto generada por IA, y algunos medios como Kotaku han dicho que se ve como un sketch grabado de antemano de Saturday Night Live.

Las críticas se centran en dos cosas por lo general. Por un lado, parte del fandom ve a Hurst demasiado delgado en comparación con el Kratos hipermusculado del juego y reclama que el actor gane más masa muscular para el papel. Por otro lado, se comenta que el encuadre y la iluminación del set recuerdan más a una foto improvisada que a un fotograma de una producción de alto presupuesto.

También ha habido reacciones desde dentro del propio equipo y de gente cercana a la saga. El actor publicó un mensaje en redes diciendo “Don’t believe everything you see on the internet, kids”, una forma amable de recordar que la imagen aún no lleva encima el tratamiento de cámara y el retoque de color que veremos en la serie. El creador original de God of War, David Jaffe, calificó la foto como “terrible”, pero matizó que confía en el talento de Moore y que espera un buen resultado cuando llegue el estreno.

Qué se espera de la adaptación para 2027

La historia seguirá el viaje de Kratos y Atreus para llevar las cenizas de Faye al pico más alto de los Nueve Reinos. En la práctica esto significa que la serie cubrirá el arco del juego de 2018, con dioses nórdicos, monstruos y, sobre todo, muchas conversaciones incómodas entre un padre que arrastra una vida de violencia y un hijo que intenta que sea algo más que una máquina de matar.

Para Amazon, God of War llega después del buen recibimiento de otras adaptaciones de videojuegos como la serie Fallout, dentro de una estrategia que mira a las franquicias con fanbase fuerte. Para los jugadores, en cambio, la vara de medir pasa por si la serie respeta el tono íntimo y la relación entre Kratos y Atreus que hizo destacar al juego original frente a otros títulos de acción.

La producción ya está en marcha y distintas publicaciones especializadas señalan 2027 como el año previsto para su estreno en Amazon Prime Video, aunque ese calendario siempre puede moverse si el rodaje se complica. Hasta entonces, la conversación girará en torno a cada nueva imagen y tráiler que aparezca en tu feed. El anuncio oficial de la serie y su primer vistazo se ha publicado en el portal de prensa de Amazon MGM Studios y en las cuentas de redes sociales de Prime Video.

El comunicado oficial se ha publicado en el portal de prensa de Amazon MGM Studios.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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