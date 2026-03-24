Hyundai está fabricando en masa misiles hipersónicos que superan los 6.100 km/h y permitirán ataques globales en horas

Por Techy44
Publicado el: 24 de marzo de 2026 a las 15:49
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Lanzamiento de misil hipersónico HyCore de Corea del Sur desarrollado por Hyundai Rotem durante una prueba real.

Corea del Sur quiere entrar de lleno en la carrera de los misiles hipersónicos, y ya ha puesto una fecha sobre la mesa. Según fuentes de la industria citadas por The Korea Times, Hyundai Rotem y la Agencia para el Desarrollo de la Defensa de Corea del Sur trabajan con el horizonte de 2035 para llegar a la producción en masa de este nuevo sistema.

La base del programa es HyCore, un vehículo experimental que, según un documento técnico presentado a la Sociedad Coreana de Ingenieros Mecánicos, superó en 2024 la barrera de Mach 6 a unos 23 kilómetros de altitud. ¿Por qué importa? Porque en este tipo de armas la velocidad no va sola, y esa combinación de rapidez y maniobra reduce el margen de reacción de cualquier defensa.

Qué significa que sea hipersónico

Se llama hipersónico a un misil que vuela al menos cinco veces más rápido que el sonido, es decir, por encima de Mach 5. La diferencia con otros sistemas no está solo en correr más, sino en que también puede maniobrar durante el vuelo, algo que complica su seguimiento y su interceptación.

En HyCore, la clave está en un sistema de propulsión que toma oxígeno del aire de las capas altas de la atmósfera para mantener la combustión a velocidades extremas. Dicho de forma sencilla, intenta empujar al vehículo sin cargar con todo desde el inicio, algo que ayuda a sostener el vuelo cuando ya va lanzado.

Lo que ya ha probado Hyundai Rotem con la ADD

Hyundai Rotem confirmó en una presentación oficial en ADEX 2025 que participa en HyCore junto a la ADD y que el programa superó el objetivo inicial de Mach 5 durante una prueba real. El dossier técnico de la sociedad de ingenieros sitúa el desarrollo entre octubre de 2018 y junio de 2024 y fija como meta mantener la combustión durante más de cinco segundos por encima de Mach 5 y a más de 20 kilómetros de altitud.

Ese ensayo alcanzó Mach 6 y 23 kilómetros de altura, según el mismo documento. No es un despliegue militar todavía, ni mucho menos, pero sí una señal clara de que el proyecto ya ha pasado del laboratorio y de las simulaciones al vuelo real.

Por qué importa para Corea del Sur

Yang Uk, investigador del Instituto Asan de Estudios Políticos, resumió el interés estratégico con una frase directa. «Estas armas permitirían a Corea del Sur atacar instalaciones clave de Corea del Norte con mucha rapidez y eficiencia», dijo, al tiempo que recordó que Seúl ya cuenta con la serie Hyunmoo y busca reforzar aún más su capacidad de disuasión.

También conviene rebajar un poco el ruido. El calendario de 2035 procede de estimaciones internas citadas por la prensa y buena parte de los detalles del sistema siguen fuera del dominio público, así que el verdadero examen llegará cuando el programa encadene más pruebas, confirme su estabilidad y deje atrás la fase experimental.

El documento técnico oficial se ha publicado en la Sociedad Coreana de Ingenieros Mecánicos.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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