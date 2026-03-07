Japón convierte el agua salada en energía azul y promete 880.000 kWh al año para casi 300 hogares, funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin sol ni viento, una cifra que deja a China con la boca abierta

En pleno giro global hacia las renovables, Japón ha encendido una pieza nueva en su mix energético. Este verano inauguró en la ciudad de Fukuoka su primera planta de energía osmótica, que obtiene electricidad al mezclar agua dulce y salada, y se convierte en el segundo país del mundo en apostar por esta fuente tras Dinamarca.

Qué es la energía osmótica o energía azul

La instalación está diseñada para generar alrededor de 880.000 kilovatios hora de electricidad al año, suficiente para ayudar a alimentar la planta desalinizadora local y cubrir el consumo de cerca de 300 hogares japoneses. No compite con una gran central de carbón, pero su valor está en demostrar que el poder del agua salada puede funcionar de manera constante y sin emisiones directas de dióxido de carbono, ¿no es justo el tipo de energía estable que muchos países dicen necesitar?

La energía osmótica aprovecha una regla básica del agua, que tiende a pasar de una zona menos salada a otra más salada a través de una membrana tan fina que deja pasar el agua pero no la sal. Ese flujo genera presión en el lado salado y mueve una turbina que, igual que en una central hidroeléctrica, se traduce en electricidad.

En la planta de Fukuoka se usa agua dulce tratada y un concentrado de agua de mar procedente de la desalinizadora, mucho más salado que el océano normal. Cuanto mayor es la diferencia de sal, más fuerte es el empuje del agua y más energía se puede extraer, algo que equivale a encender la luz de casa aprovechando el choque entre río y mar.

Así funciona la planta de Fukuoka

La planta está integrada en la instalación que suministra agua potable a la ciudad. El organismo gestor del agua, la Fukuoka District Waterworks Agency, desvía una parte del agua dulce depurada y del concentrado salino hacia el módulo osmótico, donde se produce la caída de presión que alimenta la turbina, y la electricidad vuelve después a la propia desalinizadora.

Según las cifras iniciales, la instalación puede producir esos 880.000 kilovatios hora al año con un funcionamiento casi continuo. Para Japón es un banco de pruebas y, al mismo tiempo, un escaparate, ya que solo existe otra planta comercial de este tipo en el mundo, la que la empresa SaltPower opera en una mina de sal en Dinamarca desde 2023.

Ventajas, retos y futuro de esta energía azul

A diferencia de la energía solar o de la eólica, la energía osmótica puede funcionar día y noche y no depende del tiempo que haga. Además, el proceso no genera emisiones directas de dióxido de carbono, por lo que en gran medida ayuda a reducir el impacto climático de los sistemas de agua urbanos.

El reto está en que una parte importante de la energía se pierde al bombear el agua y al empujarla a través de las membranas, algo que la ingeniera química Sandra Kentish, de la Universidad de Melbourne, señala como el principal escollo de la tecnología. Ella recuerda que «si bien se libera energía al mezclar agua salada con agua dulce, se pierde mucha energía al bombear las dos corrientes hacia la central eléctrica y por la pérdida por fricción a través de las membranas», de modo que por ahora los expertos la ven como un experimento aún en fase de ajuste.

El comunicado oficial sobre la puesta en marcha de la planta se ha publicado en la web de la Fukuoka District Waterworks Agency.