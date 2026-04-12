Japón incorpora el submarino silencioso más avanzado y enciende las alarmas en el resto del mundo: no es sólo para defensa

Un submarino no necesita hacer ruido para llamar la atención. Basta con que esté ahí, bajo el agua, donde casi nadie lo ve. ¿Qué cambia cuando un país añade una unidad más a su flota más discreta?

Japón acaba de incorporar el submarino «Chōgei», el quinto de la clase «Taigei». La idea es simple de entender y difícil de ejecutar en la práctica. Consiste en pasar más tiempo sumergido, ser más difícil de detectar y vigilar mejor un mar cada vez más disputado.

El nuevo Chōgei

La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón anunció la entrega y la ceremonia de izado de bandera del submarino «Chōgei» el 10 de marzo de 2026 en el astillero de Kobe de Mitsubishi Heavy Industries, según su comunicado oficial. En ese acto aparecen citados el presidente de Mitsubishi Heavy Industries, Eisaku Ito, el comandante del distrito de Kure Tamotsu Matsumoto y el capitán Masahiko Jimbo.

La propia Mitsubishi Heavy Industries describe a «Chōgei» como un submarino convencional de 3.000 toneladas con propulsión diésel-eléctrica y baterías de ion litio para navegar sumergido, además de un nuevo motor principal y mejoras de sigilo y sonar frente a la clase anterior «Sōryū» en su nota corporativa. También destaca cambios en los espacios de vida para facilitar el trabajo de personal femenino a bordo.

En la ficha de la clase «Taigei», la Japan Maritime Self-Defense Force resume los números básicos de este modelo. Habla de unas 3.000 toneladas, 84 metros de eslora, cerca de 70 personas de tripulación y tubos de lanzamiento para armamento submarino en su página de equipamiento.

Sigilo bajo el agua

Cuando se habla de «sigilo» en un submarino, no es magia. Es ingeniería para que el barco genere menos ruido y para que el ruido que queda no delate su posición. En un entorno donde el sonar escucha vibraciones y hélices, una diferencia pequeña puede ser enorme.

El Ministerio de Defensa japonés explica en su Libro Blanco de 2021 que el «Taigei» mejoró su capacidad para detectar y para no ser detectado frente a la clase «Sōryū». Menciona un nuevo sistema de sonar y una «estructura de cubierta flotante» que absorbe vibraciones y reduce el ruido que se transmite al agua, como si pusieras amortiguadores extra a una lavadora para que no retumbe en el suelo en su sección de análisis.

Baterías de ion litio

La parte más llamativa no es un botón secreto, sino una batería. En un submarino diésel-eléctrico, los motores diésel se usan para cargar energía y, una vez abajo, el barco se mueve con un motor eléctrico mucho más silencioso. Si la batería almacena más y se recarga mejor, el submarino puede evitar asomar y eso es justo lo que busca.

Un boletín del Ministerio de Defensa japonés sobre la botadura del primer «Taigei» ya apuntaba a esa lógica. Ahí se menciona que GS Yuasa Technology desarrolló baterías de ion litio para submarinos y que se reforzó el control de calidad para ganar fiabilidad. El mismo documento recuerda que el submarino «Ōryū» fue el primero en incorporarlas y se entregó en marzo de 2020 en un documento institucional.

La Agencia de Adquisición, Tecnología y Logística del propio ministerio también presentó al submarino «Raigei» como una unidad «de última generación» con baterías de ion litio y sonar mejorado, en un mensaje público en su cuenta oficial. Es una forma directa de decir que el cambio no es solo de casco, también de lo que lleva dentro.

Patrullas en el Indo-Pacífico

La gran pregunta es dónde se nota todo esto. Japón lleva años usando el término «Indo-Pacífico» para hablar de rutas marítimas clave y de una competencia entre potencias que va en aumento. En su enfoque oficial sobre «Free and Open Indo-Pacific», el Ministerio de Defensa subraya que ahí están rutas de navegación importantes y que su estabilidad afecta a la seguridad y la prosperidad del país en su explicación pública.

La diplomacia japonesa empuja el mismo marco desde otro ángulo. El Ministerio de Asuntos Exteriores reúne su plan para una «Free and Open Indo-Pacific» como una apuesta por reglas compartidas y una navegación más predecible, que es la parte menos vistosa pero más importante del comercio global en su página oficial. En ese tablero, un submarino más silencioso encaja como herramienta de vigilancia y de disuasión.

Un plan de varios años

«Chōgei» no llega solo y no aparece de la nada. En febrero de 2025, la Japan Maritime Self-Defense Force ya había anunciado la entrega y la ceremonia de izado de bandera del submarino «Raigei», celebrada el 6 de marzo de 2025 en las instalaciones de Kobe de Kawasaki Heavy Industries, según otro comunicado oficial. Esa nota ayuda a ver que las entregas se encadenan año tras año.

Kawasaki Heavy Industries, por su parte, describe a «Raigei» como la cuarta unidad de la clase «Taigei» y señala mejoras de automatización, sonar y sigilo, además del uso de baterías de ion litio y un motor principal actualizado en su nota de entrega. En la práctica, estas entregas suman días de patrulla y capacidad de seguimiento en un área con tráfico marítimo constante.

El comunicado oficial se ha publicado en la Japan Maritime Self-Defense Force.