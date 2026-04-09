La actualización de Android 17 ya es oficial y sólo se puede instalar en estos 30 móviles: la lista completa

Android 17 ya se puede probar, pero con letra pequeña. Google ha abierto una beta pública que permite instalar el sistema antes de su lanzamiento final, y la lista arranca con los Pixel. También hay pruebas en marcas como OnePlus, OPPO, realme y Motorola.

Esta versión trae cambios en multitarea, pantallas grandes y privacidad, y también sirve para que los desarrolladores ajusten sus apps. ¿Merece la pena apuntarse? Depende de cuánto uses tu móvil para cosas serias, como banca o estudios. Aquí tienes qué modelos pueden instalarla ya y qué conviene saber antes de dar el paso.

Qué significa que sea una beta

Una beta es una versión de prueba. Está lo bastante avanzada para que la instales, pero todavía puede tener fallos raros, batería inestable o apps que no abren. Si este es tu móvil de diario, piensa en la beta como en estrenar zapatillas nuevas el mismo día del examen.

El 13 de febrero de 2026,Google anunció la primera beta de Android 17, con el foco puesto en “privacidad, seguridad y un rendimiento más pulido”, según explicó Matthew McCullough, vicepresidente de Product Management del equipo de Android. En el mismo anuncio, Google contó que está cambiando su forma de probar Android, con un canal continuo llamado Canary para que las betas lleguen más redondas. En la práctica, eso significa más versiones de prueba durante el año, pero también más cambios antes de la versión final.

Los Pixel compatibles según Google

En los móviles de Google, la lista oficial es clara y llega hasta los Pixel 10 Pro Fold. Se incluyen Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold y Pixel Tablet, además de Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold y Pixel 9a. También aparecen Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold, y de momento no se menciona el Pixel 10a en esa lista.

Si tu Pixel está dentro, lo normal es recibir la actualización “por el aire”, sin cables y desde el propio sistema. Aun así, conviene hacer copia de seguridad, porque salir de una beta a veces implica borrar el teléfono. Y si tu modelo no aparece, lo más realista es esperar, porque estas listas suelen moverse poco a poco.

OnePlus, OPPO y realme se suman

Fuera de Pixel, la beta ya no es solo cosa de Google. OnePlus ha publicado una build de Android 17 Beta 2 para el OnePlus 15, OPPO ofrece Android 17 Beta 2 para el Find X9 Pro, y realme ha abierto un programa de prueba para el GT 8 Pro. En los tres casos, se presenta como software para desarrolladores, con instalación manual y avisos claros sobre posibles errores.

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Esto no es como tocar un botón y listo. En muchos casos hay que descargar un paquete del sistema, seguir pasos muy concretos y asumir que algunas funciones pueden fallar, desde la cámara hasta el pago móvil. ¿El consejo más sensato? Instálalo solo si sabes volver atrás y no te importa pasar una tarde configurando todo otra vez.

Motorola lo reparte por regiones

Motorola ha elegido otra vía, con pruebas por regiones y con cupos limitados. En una nota del blog oficial de Lenovo España, Rafael García Domínguez explica que las primeras invitaciones se han centrado en el Moto Edge 2025 en Estados Unidos y en el Moto G57 y Moto G57 Power en Europa, África y Oriente Medio. El detalle importante es que no todo el mundo entra, aunque se registre, porque la empresa selecciona participantes.

Si tienes uno de esos modelos y te tienta, revisa bien qué te juegas. En una beta puedes encontrarte reinicios, calentamiento o apps que se cierran sin aviso, justo cuando ibas a mandar un trabajo o llamar a casa. A veces, lo más práctico es esperar a la versión estable y dormir tranquilo.

Modo escritorio y más seguridad

En funciones, lo más visible es el empuje al modo escritorio, pensado para cuando conectas el móvil a una pantalla externa. Con la Beta 3, publicada el 26 de marzo de 2026, Google dice que Android 17 ya ha alcanzado la “estabilidad de plataforma”, y aun así sigue añadiendo mejoras para ese uso tipo mini ordenador. Entre ellas está un Picture-in-Picture interactivo en modo escritorio, ventanas flotantes que se quedan encima y se pueden tocar, y un mejor ajuste de widgets en pantallas con distintas densidades.

También hay cambios que van más por dentro, pero se notan en el día a día. Beta 2 introdujo una propuesta de “handoff” para que una app pueda pasar lo que estabas haciendo a otro dispositivo cercano, como una tableta, sin empezar de cero. Además, bloquea por defecto el acceso de las apps a la red local salvo que pidas permiso, y suma un selector de contactos del sistema que da acceso solo a lo que eliges en ese momento.

Cómo instalarla y cómo volver atrás

Si tu móvil es compatible, hay dos caminos. En Pixel, lo habitual es apuntarte al programa beta y esperar la actualización desde Ajustes, Sistema y Actualización del sistema, sin cables. Para quien prefiera trastear, Google también ofrece imágenes del sistema y emuladores para probar Android 17 en un entorno controlado, útil si quieres ver cambios sin arriesgar tu teléfono principal.

Antes de instalar nada, haz una copia de seguridad y revisa las condiciones para salir del programa. Google avisa de que las versiones de prueba “pueden contener errores” y que, para volver a una versión pública estable, normalmente hay que borrar los datos del dispositivo. Si vas a hacerlo, que sea en un día con tiempo, cargador a mano y paciencia.

La nota oficial sobre la beta de Android 17 se ha publicado en Android Developers.