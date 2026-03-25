La actualización de Android Auto ya está aquí y es lo mejor que me ha pasado: la novedad que todos estábamos esperando

Android Auto 16.0 empezó a ampliarse en el canal estable a finales de enero de 2026, y su novedad más visible es un rediseño profundo del reproductor multimedia. No es un retoque menor, porque cambia la forma en que se colocan los botones que más se tocan cuando suenan música, podcasts o radio.

La clave está en que Google quiere que usar Android Auto se parezca menos a ir aprendiendo cada app por separado. Sus guías de Android for Cars y de controles de reproducción repiten una idea muy simple, reducir distracciones y apoyarse en patrones que el conductor reconozca al instante.

Así cambia el reproductor multimedia

Google llevaba meses preparando este paso. En mayo de 2025 lo mostró en Google I/O, añadió a su biblioteca para coches un «Playback Template» para apps multimedia y, ya en enero de 2026, la versión estable 16.0.660224 empezó a llevar ese enfoque a más usuarios.

El cambio más visible está en la parte baja de la pantalla. El botón de reproducir y pausar deja el centro y pasa a la esquina inferior izquierda, con los controles de pista anterior y siguiente justo al lado, en una zona más fácil de alcanzar de un vistazo.

En la derecha quedan las acciones propias de cada servicio, como marcar una canción o abrir opciones extra. También aparece la barra de progreso ondulada, y la interfaz compacta hereda esa misma lógica para que saltar de una app a otra no se sienta como cambiar de cuadro de mandos.

Por qué Google quiere que todas las apps se parezcan más

La documentación oficial explica que Google y los fabricantes ponen una base común de controles, mientras los desarrolladores añaden funciones extra sobre esa estructura. Los requisitos de calidad para apps de coche van en la misma línea y piden experiencias claras, consistentes y pensadas para no desviar la vista demasiado tiempo.

¿Parece un detalle menor? No lo es. Hasta ahora, pasar de una app a otra podía obligar al conductor a buscar botones en sitios distintos, y esta plantilla común debería recortar ese tiempo de adaptación, algo especialmente útil cuando solo hay un segundo para mirar la pantalla y volver a la carretera.

Lo siguiente no llegará a todos al mismo tiempo

El despliegue de Android Auto 16.0 sigue siendo gradual, así que no todos los usuarios lo reciben el mismo día aunque la versión ya esté en el canal estable y en Google Play. También existe la instalación manual del APK, pero conviene recurrir solo a repositorios conocidos y hacerlo con cautela.

Más allá del reproductor, Google ya ha puesto en marcha la siguiente fase. Guemmy Kim, directora sénior de producto y experiencia de usuario de Android, anunció en mayo de 2025 la llegada de Gemini al coche, y la propia compañía confirmó el 20 de noviembre de 2025 que su despliegue global en Android Auto había comenzado en 45 idiomas. La apuesta es clara, más voz natural y menos toques en pantalla.

La documentación oficial principal se ha publicado en Android Developers.