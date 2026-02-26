La crisis global de RAM está afectando la producción de PCs, consolas y GPUs, con impacto en toda la cadena tecnológica

El encarecimiento de la DRAM y la NAND, empujado por la demanda de centros de datos para IA, ya se traduce en faltas de stock y retrasos en hardware de consumo

El golpe no se limita a los ordenadores de sobremesa ni a quien compra módulos de memoria por su cuenta. La crisis global de chips de memoria está empezando a filtrarse a todo el catálogo de electrónica de consumo, con un cóctel de subidas de precio, escasez y retrasos que afecta a consolas, portátiles, móviles, tabletas e incluso routers. La señal más visible es el precio. Tom’s Guide pone un ejemplo extremo, un módulo DDR5 de 32 GB que habría pasado de 87 dólares a 484 dólares en pocos meses, una subida de más del 450%.

El trasfondo es estructural. Según Tom’s Guide, los fabricantes de memoria están priorizando el suministro para centros de datos de inteligencia artificial, lo que deja menos capacidad para la electrónica de consumo. El mismo texto advierte de un horizonte largo, con analistas y la propia Micron apuntando a que no se verán mejoras hasta 2028.

Ese escenario ya tiene víctimas concretas. La primera es un producto de nicho que se había convertido en termómetro del mercado, la Steam Deck. Tom’s Guide señala que la consola portátil de Valve aparece sin existencias en Estados Unidos y que la compañía lo atribuye a “escasez de memoria y almacenamiento”, con reposiciones “intermitentes” según regiones. La lectura es clara para el consumidor, cuando la memoria se vuelve un cuello de botella, el problema no solo es el precio, también es el acceso.

Valve, además, estaría trasladando esa presión al resto de su hoja de ruta. El artículo recoge que, en una entrada en su blog, la empresa ha movido varios lanzamientos al primer semestre del año frente a un objetivo previo de arranque en el primer trimestre, de nuevo por “escasez de memoria y almacenamiento”. Y deja una idea que inquieta al mercado, la posibilidad de revisar precios al alza si los costes de componentes siguen escalando.

Otra consecuencia de alto voltaje es la que afecta al ciclo de las tarjetas gráficas. Tom’s Guide afirma que Nvidia no lanzará una nueva GPU de juego este año, un hecho que presenta como inusual en la industria, y lo enmarca en la tensión por el suministro de memoria. El texto añade que Nvidia habría retrasado indefinidamente “Kicker”, el nombre en clave de un refresco incremental de la serie RTX 50, pese a que los diseños estarían listos, porque la empresa no podía justificar los costes de memoria.

El impacto más delicado, por volumen y efecto arrastre, llega con las consolas. En el caso de Sony, Tom’s Guide cita un informe de Bloomberg que apunta a que la compañía sopesa desplazar el lanzamiento de PS6 a 2028 como mínimo, e incluso 2029, con la crisis de memoria como telón de fondo. El artículo conecta esa hipótesis con un salto técnico exigente, con rumores que sitúan a la futura consola con 32 GB de DDR7, el doble de la memoria de la generación actual. Si la memoria es más cara y menos abundante, la industria se enfrenta a una disyuntiva incómoda, lanzar con poco stock, recortar especificaciones o retrasar.

Nintendo aparece en el mismo mapa de riesgos. Tom’s Guide sostiene que la compañía está considerando subir precios este año y menciona una previsión de analistas de un aumento de 50 dólares para Switch 2, además de recoger palabras del presidente Shuntaro Furukawa sobre la “presión” derivada del encarecimiento de la memoria. La memoria, en este caso, no opera sola. El texto recuerda también el papel de aranceles en Estados Unidos, una capa adicional que complica el cálculo final del precio al consumidor.

Más allá de cada marca, la clave es lo que el usuario ve en la tienda y lo que no ve. Lo primero es la subida directa de precios en productos que, hasta hace poco, se depreciaban con rapidez. Lo segundo son las señales de estrés, listas de espera, reposiciones por goteo, modelos que desaparecen durante semanas. Tom’s Guide lo resume con una frase tajante, “nada está a salvo”, y pone en la misma lista móviles, portátiles, tabletas, consolas y routers wifi.