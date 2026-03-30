La cuenta atrás ha comenzado y Apple lo confirma: la lista de los iPhone, iPad y portátiles afectados

Por Techy44
Publicado el: 30 de marzo de 2026 a las 08:01
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Apple ha retirado varios iPhone, iPad y Mac recientes, iniciando el camino hacia su clasificación como dispositivos vintage.

En la primera semana de marzo de 2026, Apple movió fichas en su catálogo. Mientras presentaba nuevos productos, también retiró de la tienda oficial varios modelos anteriores, incluidos algunos bastante recientes.

La conclusión importante para el usuario es sencilla. Desde el momento en que un modelo deja de venderse oficialmente, empieza a contar el tiempo hasta que Apple puede etiquetarlo como “vintage”, una categoría que afecta sobre todo a reparaciones y piezas de repuesto.

Los 15 modelos retirados

El cambio se hizo visible en la tienda online alrededor del 6 de marzo de 2026. No es raro, Apple suele renovar el escaparate cuando llega una nueva generación, pero esta vez llama la atención porque hay productos de 2025 y 2024, e incluso un MacBook Pro que llevaba unos seis meses en el mercado.

En la lista aparecen el iPhone 16e con chip A18, los iPad Air con M3 de 11 y 13 pulgadas y los MacBook Air con M4 de 13 y 15 pulgadas, todos de 2025. También figura un MacBook Pro de 13 pulgadas con chip M5 y 512 GB, además de los MacBook Pro con M4 Pro y M4 Max de 14 y 16 pulgadas de 2024.

El recorte incluye además el Mac Studio con M3 Ultra y 512 GB de memoria, el Studio Display con chip A13 Bionic y el Pro Display XDR de 2019 con su Pro Stand y el adaptador de montaje VESA. En la práctica, muchos de estos modelos dejan sitio a los nuevos anuncios de marzo y pasan a ser “la generación anterior”, aunque todavía pueden aparecer en distribuidores y ofertas puntuales.

Qué significa “vintage” y qué cambia

Aquí conviene separar dos cosas que a menudo se mezclan. Que Apple retire un producto del catálogo no significa que “se quede obsoleto” de golpe, ni que vaya a dejar de funcionar mañana. Para quien lo usa a diario, el cambio es más silencioso y llega por fases.

Apple define un producto “vintage” cuando dejó de distribuirse para la venta hace más de cinco años y menos de siete. Después llega la etiqueta “obsolete”, que se aplica cuando han pasado más de siete años desde esa última distribución, y ahí el soporte de hardware puede desaparecer del todo.

En medio hay matices muy terrenales, como si el taller tiene piezas para tu modelo o no. Apple explica que el acceso a “servicio y piezas” suele estar disponible durante al menos cinco años y, en muchos casos, hasta siete, siempre que haya componentes, y también menciona una red de más de 5.000 puntos de reparación certificados. En Francia, además, la compañía indica que ciertas compras nuevas tienen derecho a piezas y servicio durante siete años por requisitos legales.

Reventa y programas de cambio

Cuando un modelo desaparece de la tienda oficial, su valor “de segunda mano” suele ajustarse. A veces baja por simple percepción, y otras sube un poco si hay escasez, pero lo normal es que el mercado premie más a lo recién lanzado. Si estabas pensando en cambiar, este es el tipo de momento en el que mucha gente se lo replantea.

Apple empuja una vía muy concreta, Apple Trade In, que permite entregar un dispositivo a cambio de un descuento para comprar uno nuevo. En una actualización publicada el 11 de marzo de 2026, la propia compañía puso ejemplos de descuento en España, como hasta 100 euros por un iPhone 11 o hasta 215 euros por un iPhone 13, aunque el importe final depende del estado y del modelo.

Fuera del canal oficial, los números varían mucho, pero los estudios de recompra suelen coincidir en una idea, “la depreciación es rápida al principio”. Un análisis de SellCell, basado en datos de reventa y trade-in, muestra que buena parte de la caída de valor se concentra en los primeros meses y que el comportamiento cambia bastante entre generaciones.

Si lo vas a seguir usando

Si tu iPhone, iPad o Mac va bien, no hay ninguna obligación real de cambiarlo solo porque Apple lo haya retirado del catálogo. Lo importante es entender el contexto y tomar decisiones prácticas, no dejarse llevar por el ruido de la “lista”.

En la práctica, eso significa cuidar el dispositivo como si fuera a acompañarte mucho tiempo. Una funda decente, un protector de pantalla y un poco de mimo evitan golpes tontos que luego son caros cuando las piezas empiezan a escasear.

También ayuda tener un plan B. Copias de seguridad, actualizaciones al día y una revisión de batería antes de que empiece a dar guerra son decisiones aburridas, sí, pero salen rentables. 

La política oficial sobre productos “vintage” y “obsolete” se ha publicado en Apple Support.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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