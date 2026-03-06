La divulgadora tecnológica Marian Sánchez advierte de que tu ordenador tiene funciones ocultas que te roban tiempo cada día, la configuración más tonta que lo acelera todo y la razón por la que casi nadie la activa nunca

La mayoría de usuarios pasa horas delante del ordenador sin exprimir del todo lo que la máquina ya sabe hacer. Entre ventanas, pestañas y avisos, es fácil instalar aplicaciones para todo y olvidar que el propio sistema trae funciones pensadas para ahorrar tiempo. Al final del día ese despiste se traduce en pequeños enfados y tareas que se alargan más de la cuenta.

La divulgadora tecnológica Marian Sánchez recuerda en TikTok que muchas de esas ayudas están escondidas a simple vista. En uno de sus vídeos resume la idea con una frase clara «Tu ordenador tiene funciones ocultas que te están costando tiempo y paciencia». A partir de ahí muestra varios atajos de teclado que permiten guardar páginas en PDF, hacer capturas de pantalla precisas y cerrar programas bloqueados sin recurrir a herramientas externas.

Funciones que ya están en tu ordenador

El consejo de Sánchez parte de una escena muy común en casa y en la oficina. Cuando el ordenador parece lento o necesitamos algo concreto lo primero suele ser buscar una app nueva o una web que prometa la solución, aunque muchas veces el sistema ya tiene una respuesta integrada.

En la práctica estos atajos de teclado son combinaciones de teclas que activan órdenes rápidas. Para un usuario medio representan una forma sencilla de sentirse más en control de la máquina sin menús complicados ni instalaciones extra.

Guardar páginas web como PDF sin instalar nada

Uno de los ejemplos que menciona la experta es la gestión de documentos en formato PDF. Cuando queremos guardar un billete de tren una matrícula de la universidad o un recibo, ¿cuántas personas acaban haciendo capturas poco claras o confiando en servicios externos que piden datos de más?

Con la combinación Ctrl + P el ordenador abre la ventana de impresión y permite elegir la opción de guardar la página como PDF. Este truco convierte cualquier web en un archivo que se puede archivar en una carpeta compartir por correo o enviar por mensajería sin perder el formato.

Capturas perfectas y un portapapeles que recuerda más cosas

Para capturar lo que se ve en la pantalla Sánchez recomienda pulsar Windows Shift y S. Al hacerlo se atenúa la imagen y el sistema permite seleccionar con el ratón justo la zona que queremos guardar lo que evita tener que recortar después.

El contenido recortado se guarda en el portapapeles que es la memoria temporal donde va todo lo que copiamos. Después se puede pulsar Windows y V para abrir el historial del portapapeles y elegir qué fragmento queremos pegar ya sea una imagen un texto o varias capturas previas.

Qué hacer cuando un programa se bloquea

Casi todo el mundo ha vivido el momento en que una aplicación deja de responder y el resto del sistema se vuelve torpe. La reacción típica suele ser reiniciar el ordenador y cruzar los dedos para no perder lo que estaba abierto, pero Sánchez propone una ruta más directa con la combinación Ctrl Shift y Escape.

Esa combinación abre el Administrador de tareas una herramienta integrada que muestra qué programas están consumiendo más recursos y permite cerrar el que está colgado sin apagar todo el equipo. En gran medida se trata de pequeños trucos que ahorran tiempo reducen frustraciones y cambian la sensación de pelearse con el ordenador por otra de control básico del día a día.

La información original se ha difundido en la cuenta de TikTok de Marian Sánchez. El comunicado original se ha publicado en El Confidencial.