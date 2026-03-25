La guía definitiva para conseguir a Eevee en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja y todas sus evoluciones

¿Has vuelto a Kanto en Nintendo Switch y quieres llevarte a las tres formas clásicas de Eevee? Hay buena noticia. En Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja solo existe un Eevee gratuito durante la aventura, pero sí es posible terminar con Flareon, Jolteon y Vaporeon si usas bien la crianza.

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La clave está en una limitación muy concreta de estas ediciones. Aunque la Pokédex oficial de Pokémon recoge ocho evoluciones para Eevee, Rojo Fuego y Verde Hoja mantienen la base de los remakes de 2004 y no usan un reloj interno para cambios entre día y noche, así que aquí no entran en juego Espeon ni Umbreon. Y eso cambia bastante.

Dónde está Eevee en Ciudad Azulona

Eevee no aparece en estado salvaje en estas versiones. El ejemplar que puedes conseguir está en la Mansión Azulona, entrando por la parte trasera del edificio y subiendo hasta la sala de la azotea, donde espera dentro de una Poké Ball.

Ese Eevee llega al nivel 25, lo que viene muy bien si no te apetece empezar desde cero. También conviene pensárselo dos veces antes de gastar una piedra nada más cogerlo, porque es la única copia directa que ofrece el juego y, como pasa con muchos objetos raros, usarla demasiado pronto puede obligarte a dar más rodeos después.

Qué evoluciones puedes conseguir y por qué faltan otras

En Rojo Fuego y Verde Hoja solo funcionan tres evoluciones de Eevee. Son Vaporeon con Piedra Agua, Jolteon con Piedratrueno y Flareon con Piedra Fuego, objetos que se venden en los grandes almacenes de Ciudad Azulona por 2.100 pokédólares cada uno.

Las demás se quedan fuera por cómo está construido el juego. Serebii recoge que Eevee no puede evolucionar a Espeon ni Umbreon en estas ediciones porque no existe un sistema de día y noche, y la propia ficha oficial de Pokémon muestra que Leafeon, Glaceon y Sylveon pertenecen a etapas posteriores de la saga. En la práctica, Kanto aquí se queda con el trío de siempre.

Cómo conseguir las tres sin renunciar a ninguna

La vía más útil consiste en evolucionar primero a tu Eevee y, más tarde, criar nuevos ejemplares. Para eso necesitas la guardería de Isla Quarta, que es la que permite dejar dos Pokémon a la vez, algo imprescindible para conseguir huevos en Rojo Fuego y Verde Hoja.

A partir de ahí, el truco es sencillo. Deja una de las evoluciones de Eevee junto con Ditto, que puede criar con casi cualquier Pokémon, y del huevo saldrá otro Eevee de la misma línea base. Luego solo tienes que repetir el proceso con otra piedra hasta completar a Flareon, Jolteon y Vaporeon sin depender de intercambios.

La información oficial sobre el relanzamiento se ha publicado en Nintendo.