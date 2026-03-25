La guía definitiva para conseguir a Eevee en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja y todas sus evoluciones

Por Adrian Villellas
Publicado el: 25 de marzo de 2026 a las 20:42
Síguenos
Eevee Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja evoluciones Vaporeon Jolteon Flareon.

¿Has vuelto a Kanto en Nintendo Switch y quieres llevarte a las tres formas clásicas de Eevee? Hay buena noticia. En Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja solo existe un Eevee gratuito durante la aventura, pero sí es posible terminar con Flareon, Jolteon y Vaporeon si usas bien la crianza.

La clave está en una limitación muy concreta de estas ediciones. Aunque la Pokédex oficial de Pokémon recoge ocho evoluciones para Eevee, Rojo Fuego y Verde Hoja mantienen la base de los remakes de 2004 y no usan un reloj interno para cambios entre día y noche, así que aquí no entran en juego Espeon ni Umbreon. Y eso cambia bastante.

Dónde está Eevee en Ciudad Azulona

Eevee no aparece en estado salvaje en estas versiones. El ejemplar que puedes conseguir está en la Mansión Azulona, entrando por la parte trasera del edificio y subiendo hasta la sala de la azotea, donde espera dentro de una Poké Ball.

Ese Eevee llega al nivel 25, lo que viene muy bien si no te apetece empezar desde cero. También conviene pensárselo dos veces antes de gastar una piedra nada más cogerlo, porque es la única copia directa que ofrece el juego y, como pasa con muchos objetos raros, usarla demasiado pronto puede obligarte a dar más rodeos después.

Qué evoluciones puedes conseguir y por qué faltan otras

En Rojo Fuego y Verde Hoja solo funcionan tres evoluciones de Eevee. Son Vaporeon con Piedra Agua, Jolteon con Piedratrueno y Flareon con Piedra Fuego, objetos que se venden en los grandes almacenes de Ciudad Azulona por 2.100 pokédólares cada uno.

Las demás se quedan fuera por cómo está construido el juego. Serebii recoge que Eevee no puede evolucionar a Espeon ni Umbreon en estas ediciones porque no existe un sistema de día y noche, y la propia ficha oficial de Pokémon muestra que Leafeon, Glaceon y Sylveon pertenecen a etapas posteriores de la saga. En la práctica, Kanto aquí se queda con el trío de siempre.

Cómo conseguir las tres sin renunciar a ninguna

La vía más útil consiste en evolucionar primero a tu Eevee y, más tarde, criar nuevos ejemplares. Para eso necesitas la guardería de Isla Quarta, que es la que permite dejar dos Pokémon a la vez, algo imprescindible para conseguir huevos en Rojo Fuego y Verde Hoja.

A partir de ahí, el truco es sencillo. Deja una de las evoluciones de Eevee junto con Ditto, que puede criar con casi cualquier Pokémon, y del huevo saldrá otro Eevee de la misma línea base. Luego solo tienes que repetir el proceso con otra piedra hasta completar a Flareon, Jolteon y Vaporeon sin depender de intercambios.

La información oficial sobre el relanzamiento se ha publicado en Nintendo.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

Noticias Relacionadas

Jugadores de EA Sports FC en escena de Champions League representando la polémica por PEGI 16 y Ultimate Team.

La peor noticia se confirma: EA Sports FC 27 ha cambiado las normas y la comunidad estalla porque el giro ha sido como un jarro de agua fría

25 de marzo de 2026 a las 18:42
Personaje volando con criatura en Pickmon, juego similar a Pokémon, Zelda y Palworld.

Este videojuego es una mezcla entre Pokémon, Zelda y Palword y ha desatado la polémica porque Nintendo podría tomar cartas en asunto

23 de marzo de 2026 a las 20:43
Leon en Resident Evil Requiem, el juego de Capcom tan terrorífico que su creador ha pedido un modo sin miedo.

Resident Evil 9 da tanto miedo que incluso su propio creador ha pedido hacer un modo ‘light’ sin sustos

23 de marzo de 2026 a las 18:36
Portada de Sonic Wings Special para PlayStation, clásico shoot em up de PS1 que regresa a PS5 y Nintendo Switch

Fue un éxito hace 30 años y ahora vuelve a las videoconsolas: todos los que jugaron a la PS1 se lo van a descargar ya

23 de marzo de 2026 a las 15:41
Nintendo Switch 2 consola oficial con Joy-Con y base, protagonista de la polémica por pérdidas en cada unidad vendida.

Los fans no dan crédito pero Nintendo está perdiendo dinero cada vez que vende una Switch 2 y ya hablan de subidas de precios en 2026

22 de marzo de 2026 a las 20:41
Escena pixel art de Shadows of the Afterland con personajes fantasma en el más allá ambientado en el Madrid de 1960.

No lo vimos venir pero los juegos de aventuras gráficas con estética noventera vuelven a estar de moda y este ambientado en el Madrid de 1960 mezcla misterio y comedia

22 de marzo de 2026 a las 15:41

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© techy44.okdiario.com • Todos los derechos reservados.